Otonom Ford araçlar gece sürüşünde insanlardan daha iyi

Otonom araçlar konusundaki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Gelecekte insanlar tarafından kullanılmayan, bizi istediğimiz yere kendi götürecek olan araçlara büyük ilgi gösterileceği düşünülüyor; çünkü otonom araçlar büyük ihtimalle daha güvenli seyahat imkanı sunacak.

Ford da bu konuda önemli gelişmeler sağlayan firmalardan biri. Firmanın Arizona çölünde gerçekleştirdiği test sürüşleri oldukça başarılı sonuçlar verdi. Bu testler sonucunda gece sürüşlerinde firmanın otonom araçlarının insanlar tarafından kontrol edilen araçlara göre daha iyi performans sergilediği ortaya çıktı.

Gündüzleri otonom araçların teknolojisi kameraya bağlımlıyken, geceleri ise Lidar (efektif ışık-bazlı radar), aydınlatma ve zemin taraması gibi teknolojileri kullanıyor. Böylece nereye gidileceği rahat bir şekilde belirleniyor. İnsanların gece sürüşü konusunda önlerindeki engeller, Ford otonom araçlardaki teknolojiler sayesinde ortadan kaldırılıyor.

Aşağıda Ford'un gece sürüşü ile ilgili yayınladığı videoyu bulabilirsiniz.

http://www.tweaktown.com/news/51561/driverless-ford-cars-better-night-driving-humans/index.html