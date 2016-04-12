Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Otonom Ford araçlar gece sürüşünde insanlardan daha iyi

Otonom araçlarla günden güne daha iyi sonuçlar elde ediliyor. Ford'un Arizona çölünde gerçekleştirdiği gece sürüş testleri de oldukça iyi sonuçlar vermiş görünüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,4b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Otonom Ford araçlar gece sürüşünde insanlardan daha iyi
Tam Boyutta Gör

Otonom araçlar konusundaki çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Gelecekte insanlar tarafından kullanılmayan, bizi istediğimiz yere kendi götürecek olan araçlara büyük ilgi gösterileceği düşünülüyor; çünkü otonom araçlar büyük ihtimalle daha güvenli seyahat imkanı sunacak.
Ford da bu konuda önemli gelişmeler sağlayan firmalardan biri. Firmanın Arizona çölünde gerçekleştirdiği test sürüşleri oldukça başarılı sonuçlar verdi. Bu testler sonucunda gece sürüşlerinde firmanın otonom araçlarının insanlar tarafından kontrol edilen araçlara göre daha iyi performans sergilediği ortaya çıktı.
Gündüzleri otonom araçların teknolojisi kameraya bağlımlıyken, geceleri ise Lidar (efektif ışık-bazlı radar), aydınlatma ve zemin taraması gibi teknolojileri kullanıyor. Böylece nereye gidileceği rahat bir şekilde belirleniyor. İnsanların gece sürüşü konusunda önlerindeki engeller, Ford otonom araçlardaki teknolojiler sayesinde ortadan kaldırılıyor.
Aşağıda Ford'un gece sürüşü ile ilgili yayınladığı videoyu bulabilirsiniz.

http://www.tweaktown.com/news/51561/driverless-ford-cars-better-night-driving-humans/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 3 yıl
daha sonra kadirirdem gelecek "başarılı olmuş" benzeri bi şeyler yazacak,+alip mutlu olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 3 yıl
100 yıl sonra gerçekten de işe yarayacağı kesin. 50 yıl içinde elektrikliler piyasanın hakimi olmaya başlayacak, bi 50 yıl sonra da otonomlar. Ondan bi 100 yıl sonra da ışınlanma sorunu çözülür tahminen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 3 yıl
100 yıl sonra gerçekten de işe yarayacağı kesin. 50 yıl içinde elektrikliler piyasanın hakimi olmaya başlayacak, bi 50 yıl sonra da otonomlar. Ondan bi 100 yıl sonra da ışınlanma sorunu çözülür tahminen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 3 yıl
Bence araba sürmek keyifli :) ama tabi bunu is icin yapan ve uzun sure yollarda olan kamyon ve otobus soforleri icin mantikli buluyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC, Android cihazınızın performansını artıracak 3 yıl Ekran devleri, TADF OLED teknolojisine yatırım yapıyor 3 yıl HTC 10 mercek altında: "Yeni nesil süper telefonu kullandık..." 3 yıl Playstation 4'ün 3.50 güncellemesi bazı kullanıcılarda sorun yaratıyor 3 yıl Sony Xperia C6 yine sızdırıldı 3 yıl İşte HTC'nin yeni amiral gemi telefonu: HTC 10'nun fiyatı ve tüm detayları 3 yıl 12 Nisan 1961: İşte insanlığın uzay çağını başlatan isim ve çarpıcı detaylar 3 yıl LG G5 ülkemize giriş yaptı: İşte fiyatı ve diğer detayları 3 yıl HTC 10 Lifestyle ortaya çıktı 3 yıl Audi'den Avrupalı müşterisine özel limuzin: A8L Extended 3 yıl Lian Li’den şimdi de güç kaynağı 3 yıl LG, yılın ilk çeyreğinde rekora koşuyor 3 yıl Resmi yol haritası Windows 10'un gelecek yeni özelliklerini ortaya çıkardı 3 yıl Galaxy Note 6 için Snapdragon 823 işlemci ve 8GB RAM iddiası 3 yıl Kişisel bilgisayar pazarı küçülürken Asus'un ve Apple’ın pazar payı büyüyor 3 yıl Giyilebilir cihazlarla panik atak kontrolü 3 yıl Yeni nesil güneş panelleri yağmur damlalarından enerji üretecek 3 yıl Hitachi yeni insansı robotu EMIEW3'ü tanıttı 3 yıl Nvidia Pascal GTX 1080 ekran kartı 8GB GDDR5X bellekle gelebilir 3 yıl HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar! 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Otonom Ford araçlar gece sürüşünde insanlardan daha iyi Sonraki Samsung, bir milyondan fazla kavisli monitör sattı 3 yıl Sony, Playstation VR'ı koltukta oturarak kullanmamızı istiyor 3 yıl Windows 10'un ölümcül mavi ekranına QR kod eklendi 3 yıl Facebook Messenger'a Dropbox ve Chat Head desteği geliyor 3 yıl LG G5 ülkemizde satışa çıkıyor: İşte fiyatı 3 yıl Asus’tan yeni bir çubuk bilgisayar 3 yıl Game of Thrones'tan bir fragman daha geldi 3 yıl Green Goblin gerçek oldu, İşte kusursuz bir "hoverboard" 3 yıl NVIDIA'nın yeni jenerasyon ekran kartları önümüzdeki haftalarda tanıtılacak 3 yıl Razer'dan Pro Gamepad "Wildcat" video inceleme 3 yıl Nintendo NX, AMD GPU, 4K yeteneği ve 6-8 GB RAM ile gelebilir 3 yıl Turkcell ve Vestel'den stratejik işbirliği: Kaan Terzioğlu ile konuştuk 3 yıl 2016’nın en hızlı 10 akıllı telefonu 3 yıl LG K8 ve K10 akıllı telefonları ülkemizde 3 yıl Vestel ile yerli telefon çalışmalarını konuştuk: Venus V3 5020 ve dahası... 3 yıl BBC’den 1 milyon öğrenciye micro:bit geliştirici kartı 3 yıl Suicide Squad'ın yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl Windows Vista için emeklilik vakti yaklaşıyor 3 yıl HTC 10 basın videosu sızdırıldı 3 yıl iPhone 7 "inanılmaz ince" bir forma sahip olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim