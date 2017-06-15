Otonom araçlar için çevresel hazırlıklar da hız kazanıyor

Yapay zekanın şu an için hayatımızdaki en dikkat çekici uygulama alanlarından olan otonom otomobillerin güçlü donanımsal destekle birlikte gelecekte sahip olduğumuz en gelişmiş teknolojiye sahip araçlardan olacağı düşünülüyor. Tabi yapay zeka bir otomobili tek başına yönlendirebiliyor olsa da bu sürüş yeteneği çevresel faktörlerin izin verdiği ölçüde kullanışlı olabilir. Örneğin yapay zeka ilerdeki trafik sıkışıklığını, normal sürücülerin aksine, önceden tahmin edemiyorsa otonom teknolojisinin sunduğu yetenekler kısıtlanacaktır. Bu gibi nedenleri göz önünde bulunduran yetkililer ve otomobil üreticileri de hazırlıklarını yapmaya başlamış durumda.

Trafik sorununun otonom arabalar ve çevresel bilgi sunan diğer donanımlarla ortadan kaldırmaya çalışıldığını yerlerden birisi de ABD’nin Nevada eyaleti. ABD’nin en önemli eğlence merkezlerinden olan ve yılda yaklaşık 42 milyon turiste ev sahipliği yapan Las Vegas’ın da yer aldığı Nevada’da eyalet yetkilileri bu kalabalığın neden olduğu trafik sorunlarını çözmek için birtakım uygulamalar başlatmış durumda. Eyalette trafik akışının düzenlenmesinden sorumlu olan Güney Nevada Bölgesel Ulaşım Komisyonu’nun Audi’nin kırmızı ışık geri sayım uygulaması gibi yenilikçi çözümleri kullanarak daha güvenli ve rahat bir ulaşım ağı ile kaliteli bir yaya deneyimi sunmaya çalışıyor.

Araçları Birbirlerine Bağlayan Sistemler

ABD’deki eyaletler içinde otomobil üreticilerinin otonom araç testleri yapması konusunda en esnek uygulamaları sunan eyalet olanNevada eyaletindekikomisyonun ulaşımı düzenlemek adına yaptığı en önemli işlerden birisi de otomobillerin birbiriyle iletişim kurabileceği ve veri paylaşabileceği sistemler üzerinde çalışan Nexar şirketiyle yaptığı iş birliği. Hava trafik kontrolüne benzetilen ve bazıları test aşamasında olan Nexar ürünleri ile otomobiller üzerlerinde bulunan sensör ve kameralar sayesinde bir veri tabanı oluşturarak anlık trafik yoğunluğu haritası gibi sürücülerin işini kolaylaştırabilecek çözümler sunabilecek. Nevada’daki yetkililer de Nexar’ın bu sistemlerinin ilk kullanıldığı eyalet olmak istiyor.

Nevada gibi yenilikçi çözümler ile geleceğin ulaşım ağını oluşturmak isteyen eyaletlerden bir diğeri de Ohio eyaleti. Eyalet yetkilileri, Honda ve Ohio Eyalet Üniversitesi Otomobil Araştırma Merkezi ile bir ortaklık programı başlatarak 56 kilometre uzunluğunda karayolu sensörleri ve fiber optik ağlara sahip ‘’akıllı yol’’ inşa ediyor. Akıllı yol sayesinde araştırmacılar ve eyalet yetkilileri verileri toplayarak trafik yoğunluğuna göre yeni çözüm yöntemleri kullanabilecek.

Eyaletlerin çalışmalarının yanı sıra ABD’de; BMW, Mercedes, Audi ve GM gibi otomobil üreticileri de araçların birbirleriyle bağlantı kurabileceği sistemler üzerinde çalışarak bu teknolojiyi otonom araçlara entegre edip sorunsuz bir ulaşım ağı sağlamanın planını yapıyor. Tabi tüm bu çalışmalar esas meyvesini belki de 10 yıl sonra görebileceğiz ancak görünen o ki hem şirketler hem de devlet organları otonom araç dönüşümüyle birlikte çevresel yenilikler de sunarak geleceğin ulaşım ağının ilk adımlarını atıyor.

https://www.engadget.com/2017/06/14/it-takes-a-smart-city-to-make-cars-truly-autonomous/