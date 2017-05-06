Otsimo: Otizmle mücadelede bir başarı hikayesi

Kardeşi otizmli olan Zafer Elcik ve Sercan Değirmenci tarafından hayata geçirilen Otsimo, bu rahatsızlıktan muzdarip olan kişilere daha iyi bir eğitim imkanı sunabilmek adına büyük bir başarı hikayesi ortaya koyuyor.

Otizm Nedir?

Otizm üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. The Autism Society‘nin verilerine göre dünya üzerinde otizmli sayısı toplam nüfusun %1,5 ine tekabül etmektedir. Otizmin neden kaynaklandığı bilinmemektedir. Bu nedenle net bir ilaç tedavisi veya tıbbi çözümü yoktur. Otizmin bugün için kabul edilen en önemli tedavi aracı, erken ve yoğun eğitimdir.

MEB verilerine göre, Türkiye genelinde devlet okulları ve Otistik Çocuklar Eğitim Merkezlerinde (OÇEM) 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352 bin otizmli çocuk içinden sadece %5’inin (21 bin 131) otizmli çocuğun eğitim aldığını görülmektedir. İngiltere'de otizme, kansere harcanan paranın yaklaşık 3 katı kadar kaynak ayrılmaktadır.

Otsimo

Kardeşinin otizmli olması nedeniyle sürekli bununla ilgili kaynaklar araştıran Zafer Elcik, bir gün kardeşinin konuşamamasına ve okuyamamasına rağmen akıllı telefonlara daha fazla ilgi gösterdiğini hatta daha fazla odaklandığını fark etmiş.

Kardeşine bir tablet alarak gelişim sağlamasını amaçlayan Elcik, bu kez de otizm ile ilgili yeteri kadar uygulama olmadığını görmüş. Sercan Değirmenci ile bir araya gelen Zafer Elcik, bu eksikliği doldurmaya karar vermiş ve Otsimo’yu kurmuş.

Ayrıca Bkz.

"Citymapper İstanbul artık ücreti de hesaplıyor"

Otsimo, otizm ve öğrenme bozukluğu olan çocukları eğitmek için özel olarak tasarlanmış bir platform. Bugüne kadar pek çok ödüle layık görüldü ve alanında ilklerden sayılıyor. ZDNet ve The Sociable gibi yayınlar platforma haberlerinde yer verdi. Arıkovanı kitlesel fonlama platformunda gerekli olan bağışı toplayan Otsimo, ayrı bir başarı daha gösterdi ve yıl başında mobil uygulama olarak indirmeye sunuldu.

Eğitim ve oyun araçlarının yer aldığı Otsimo Çocuk ile kontrol araçlarının yer aldığı Otsimo Aile olarak iki uygulama şeklinde mevcut olan platform, şimdi Android tarafında tek bir uygulama haline getirildi.

Otsimo'nun Çocuk bölümü içinde otizmliler için kanıtlanmış bir eğitim metodu olan Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) tekniği uygulanarak geliştirilen oyunlar bulunuyor. Uygulama sayesinde çocuklar için en doğru oyunları açmak ve onları eğitmek oldukça kolay.

Otsimo'nun Aile bölümünde ise kullanıcılar çocukları hakkında bütün bilgilere erişebiliyor. Karneler ve istatistiklerden, uzaktan kontrole ve eğitimi optimize etmeye kadar birçok ayar yapılabiliyor. iOS tarafında ise bu uygulamalar ayrı ayrı.



