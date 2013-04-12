Otterbox'tan iPhone 4 ve 4S uyumlu yeni Defender iON Intelligence bataryalı kılıf modeli

Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayar modelleri için ürettiği kılıflar ile tanınan Otterbox, Apple'ın iPhone 4 ve 4S modelleri ile uyumlu yeni bataryalı Defender iON Intelligence kılıf modelini duyurdu.

Firmanın üst seviye koruma sağlayan Defender serisine ait olan iON Intelligence kılıf modeli, Apple'ın iPhone 4 ve 4S modelleri ile tam uyumlu olarak üretilmiş durumda. Sert iç, silikon dış gövde yapısı sayesinde telefonları her türlü darbe ya da düşmeden koruyabilen kılıf, aynı zamanda içerisinde yer alan 1450mAh lityum-iyon batarya ile Otterbox'a göre bekleme ömrünü 400 saat, internet kullanımını 12 saat ve video oynatım süresini 20 saat düzeyinde arttırabiliyor.

Üzerinde yer alan LED ışıklar ile batarya enerji durumu hakkında da bilgi verebilen modeli diğer bataryalı kılıflardan ayıran en büyük özellik ise, iON Intelligence uygulaması ile telefonun bataryası %20'nin altına düştüğü zaman otomatik olarak devreye girerek çalışmaya başlıyor olması. USB üzerinde rahatça şarj edilebilen bataryalı kılıf, bu bağlantı üzerinden senkronizasyon işlemine de izin verebiliyor.

Otterbox tarafından geliştirilen Defender iON Intelligence bataryalı kılıf modeli, firmanın resmi sitesi üzerinde yakın zaman içerisinde 130$ fiyat etiketine sahip olarak satılmaya başlanıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.otterbox.com/defender-series-ion-intelligence/defender-series-ion-intelligence,default,pg.html