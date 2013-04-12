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Otterbox'tan iPhone 4 ve 4S uyumlu yeni Defender iON Intelligence bataryalı kılıf modeli

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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Otterbox'tan iPhone 4 ve 4S uyumlu yeni Defender iON Intelligence bataryalı kılıf modeli
Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayar modelleri için ürettiği kılıflar ile tanınan Otterbox, Apple'ın iPhone 4 ve 4S modelleri ile uyumlu yeni bataryalı Defender iON Intelligence kılıf modelini duyurdu.
Firmanın üst seviye koruma sağlayan Defender serisine ait olan iON Intelligence kılıf modeli, Apple'ın iPhone 4 ve 4S modelleri ile tam uyumlu olarak üretilmiş durumda. Sert iç, silikon dış gövde yapısı sayesinde telefonları her türlü darbe ya da düşmeden koruyabilen kılıf, aynı zamanda içerisinde yer alan 1450mAh lityum-iyon batarya ile Otterbox'a göre bekleme ömrünü 400 saat, internet kullanımını 12 saat ve video oynatım süresini 20 saat düzeyinde arttırabiliyor.
Üzerinde yer alan LED ışıklar ile batarya enerji durumu hakkında da bilgi verebilen modeli diğer bataryalı kılıflardan ayıran en büyük özellik ise, iON Intelligence uygulaması ile telefonun bataryası %20'nin altına düştüğü zaman otomatik olarak devreye girerek çalışmaya başlıyor olması. USB üzerinde rahatça şarj edilebilen bataryalı kılıf, bu bağlantı üzerinden senkronizasyon işlemine de izin verebiliyor.
Otterbox tarafından geliştirilen Defender iON Intelligence bataryalı kılıf modeli, firmanın resmi sitesi üzerinde yakın zaman içerisinde 130$ fiyat etiketine sahip olarak satılmaya başlanıyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.otterbox.com/defender-series-ion-intelligence/defender-series-ion-intelligence,default,pg.html Yorum Yaz
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armanatilgan 6 yıl en beğenilen
iphone 5 7mm değilde 9mm olsaydı da 2500 mah pile sahip olaydı
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Firaristt 6 yıl
biraz daha zorlasalar telefonları tablet hacmine getirecekler...
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General. 6 yıl
Çok güzel bir ürün olmuş en azından bükülmesini engeller
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Recharged 6 yıl
Home tuşunu görmesem iPhone olduğuna inanmazdım herhalde.Telefonu bu halde kaç kişi kullanır merak ediyorum.
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emrevural 6 yıl
savaşa giden iphone olmuş. gerçi kılıfla iphone'a benzemiyor ama.
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Doanc4n 6 yıl
iPhone un tipini kaydırmışlar apple dava açsa kazanır.
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dockhanger 6 yıl
telefon gelişmesi boş muhabbet batarya bitiyor dokunmatik olsa ne yazar
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Monsterbasy10 6 yıl
şu an ki teknolojiyle bataryaları o istediğiniz seviyelere getirmek mümkün değil. Herkes şikayet ediyorda sorunun çözümü için teknolojimizin yetersiz kaldığının kimse farkında değil. Şimdi çıkıpta kimse biliyoruz teknolojiyi geliştirsinler demesin, pil hacmı kapasitesi başlı başlına bi sektördür telefon devleri istediği kadar yatırım yapabilir ama sonuçlarının %90 hüsran olacağını bildikleri için adamlar riske etmiyor paralarını, batarya kapasitesi adına çalışacak şirket varsa o bi apple değil bi samsung değlidir bu firmalar sadece yazılımlarla arkaplan ram vs ile batarya kullanımı azaltıp ömür arttırırlar onun dışında suç kimsede sadece henüz okadar gelişmedik. Boş konuşmayın 10 bin mah mış yav hehe. Gelişmediğimizide kafanıza sokun. İlk telefondan sonra dokunmatiğin çıkmasını beklemek kadar saçma
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memoseler 6 yıl
Bataryada devrim yapıp 10.000mAh'lık batarya ile bir amiral gemisi gelse herşey bambaşka olacak. Güç tasarrufu yüzünden performansdan,ekrandan vb şeyler ödün verilmeden kullanılabilecek. Şuan tek gelişmedeki tek engel batarya :S
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armanatilgan 6 yıl en beğenilen
iphone 5 7mm değilde 9mm olsaydı da 2500 mah pile sahip olaydı
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Firaristt 6 yıl
biraz daha zorlasalar telefonları tablet hacmine getirecekler...
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