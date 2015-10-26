Outlook Groups'a önemli özellik

Microsoft, geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunduğu yeni Windows Phone uygulaması Outlook Groups'un önemli özelliklerle güncelledi.

Windows Phone 8.1 ve Windows 10 Mobile cihazlarla uyumlu olarak geliştirilen Outlook Groups, çalışmak için Office 365 hesabına (İş ya da okul) ihtiyaç duyuyor ve temel olarak e-posta üzerinden grup içi iletişimine dayanıyor. Beyaz ağırlıklı oldukça modern bir arayüzle hazırlanan uygulama, dahil olunan e-posta gruplarını listeler halinde gözler önüne serebiliyor, OneNote üzerinden ortak notlar paylaşabiliyor ve Word, Excel, PowerPoint dosyalarını aktif olarak görüntüleyebiliyor.

Uygulama yayınlanan 1.4 sürümüyle ise artık e-postalar haricinde de yeni gruplar oluşturulmasına imkan tanıyor. Böylece süreci daha kullanışlı hale getiren Microsoft, ayrıca bu gruplardaki üyelerin yönetimini grup sahibine bırakıyor, kişilerden tam isimleriyle bahsedilmesini desteğini veriyor ve bu bahsetme altyapısı kişi profillerine bağlantı için de kullanılabiliyor. Uygulama ayrıca birçok hatadan da kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Outlook Groups uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/outlook-groups-windows-phone-windows-10-mobile-app-update-lets-new-groups-be-created