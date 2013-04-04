Outlook takvim fonksiyonu tasarım olarak yeniden elden geçirildi

Microsoft'un Hotmail platformunu Outlook tasarımına taşımasından sonra, ajanda fonksiyonunda da modern bir tasarım için yenilik yapıldı.





Yenilik ile birlikte modern bir tasarıma kavuşan ajanda fonksiyonu, performans olarak hızlanırken, etkinlik ve randevular artık daha ön planda olacak. Tek tıkla etkinlik ekleme veya düzenleme, yeni sayfa açmadan etkinlik ekleme, güne tıklayarak etkinliğe gitme, mobil cihazlardan da kolay erişim, mail, takvim ve rehber ile senkronizasyon, Office 2013 ile senkronizasyon, sosyal ağlardan arkadaşların doğum günlerinin eklenmesi şeklinde yenilikler sunuyor.





Ajanda varsayılan olarak kişiye özel hale geldi. İsterseniz Paylaş menüsü ile paylaşım seçeneklerini ayarlayabiliyorsunuz.





Kaynak linkinden yeni tasarımlı ajanda fonksiyonunu kullanmaya başlayabilirsiniz.