Outlook'un iOS sürümüne 3D Touch desteği

Yazılım devi Microsoft'un popüler e-posta istemcisi Outlook, iOS tarafında önemli yeniliklerle güncellendi.

Gmail, Yahoo Mail ve iCloud desteğini de beraberinden getiren Microsoft Outlook, iOS tarafında aldığı yeni güncellemsiyle ise uzun zamandır beklenen 3D Touch desteğini kazandı. Apple iPhone 6s ile iPhone 6s Plus'a basınç hassasiyeti getiren 3D Touch teknolojisi, Outlook'un yeni sürümünde kişilerin direkt olarak uygulama simgesi üzerinden yeni e-posta oluşturmasına ve takvime erişim sağlamasına imkan tanıyor.

Bu sayede ciddi oranda verim artışı sağlayan iOS için Outlook, 2.0.8 kodlu yeni sürümüyle aynı zamanda artık e-posta görünümünden tüm ileti ve konuşmalar yazdırılabiliyor. Buna uygulamanın sağ üst köşesinden erişilebiliyor.

Ücretiz olarak sunulan ve kullanılabilen iOS için Outlook'a aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/15/outlook-ios-3d-touch-support/