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"Ouya, Rubik küpü kadar küçük olacak"

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,5b
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Oyun Konsolları
Shady
Haber Editörü
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Yves Behar tarafından bir Kickstarter projesi olarak ortaya konan ve şimdiye kadar 5,5 milyon dolara yakın bağış toplayarak hayata geçmesi için önündeki maddi engellerin kalktığı Ouya, 99 dolarlık fiyatı kadar boyutlarıyla da oyun konsollarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.
Ouya’nın piyasadaki herhangi bir konsola benzemesinden dikkatle kaçındıklarını belirten Behar, Ouya’nın yaklaşık ” bir Rubik Küpü” kadar olduğunu, bu sayede her yerde rahatlıkla kullanılabilecek ve bir sırt çantası içerisinde de taşınabilecek bir cihaz olarak tasarladıklarını söyledi.
Tegra 3 platformundan gücünü alan ve üzerinde 1GB’lık sistemin belleğinin bulunduğu Android tabanlı Ouya ile 3.parti geliştiricilere konsolların yolu sıkıntısız olarak açılmış olacak. 950,000 dolarlık bağış hedefini kısa sürede geçen ve haberin yazıldığı an itibariyle 5,347,333 dolarlık bağışın toplandığı Ouya ile ilgili olarak Türkçe altyazılı yayınladığımız tanıtım filmiyle onu daha yakından tanıyabilirsiniz. Tanıtım filmine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


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memoseler 7 yıl
Apple oyun konsolu için çalışmalara ve patent alımlarına başlamadıysa bende adam değilim lan. Bunun önünü kesmek için tüm patentleri toplar. Kendi konsolunu çıkartır ve davalara başlar...
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asterisk* 7 yıl
DH Misafiri
Krone PS3 , Xbox a Alternatif bir oyun konsolu olması sevindirici hemde bu fiyatıyla.
konsolları sevmem oyun dünyasını yavaşlattıklarını düşünürüm donanımlarından ötürü ama bu ürünü nasıl Ps veya xbox a alternative gördünüz hayret ettim

league of legends oynatacaksa satışları hiç fena olmaz. casual gamerlara hitap eden ve asıl olarak wii'ye rakip olabilecek bir konsol olacak muhtemelen. ama lol falan gördüm bi yerlerde, lol dünyada oyun içinde en çok vakit geçirilen oyun.
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DH Misafiri 7 yıl
Krone
PS3 , Xbox a Alternatif bir oyun konsolu olması sevindirici hemde bu fiyatıyla.

konsolları sevmem oyun dünyasını yavaşlattıklarını düşünürüm donanımlarından ötürü ama bu ürünü nasıl Ps veya xbox a alternative gördünüz hayret ettim
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Lordinarius 7 yıl
konsola özel vakit geçirici eğlenceli multi oyunlar çıkarırlarsa ben bile alırım bunu
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OZKNaln 7 yıl
merak la beklediyim birsey
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TORU-NAGA 7 yıl
Developer Boxer8
Type Video game console
Release date March 2013
Introductory price $99 USD
Operating system Android 4.0 ICS
CPU Tegra 3 quad-core processor
Storage capacity 8 GB internal flash memory
Memory 1 GB
Display HDMI 1080p
Input USB 2.0 (one)
Controller input Wireless controller

Bu konfigurasyonla oynanacak en iyi oyun ne olabilir,Minecraft?

Connectivity Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth LE 4.0
Ethernet port
Website ouya.tv
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DH Misafiri 7 yıl
Android ile yapılabilecekler beni giderek daha çok heycanlandırıyor
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The Darkness TR 7 yıl
güzel bir haber
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leventalpsal 7 yıl
$99 hakikaten çok düşük bir miktar, projenin gerçekçiliğini sorgulatacak kadar düşük. Sadece konsolun kendisi olsaydı daha kolay olurdu, fiyata gamepad de dahil olunca $99'a çok aşırı iddialı oluyor bence... Rasberry Pi'nin 25$'a 256mb ram (ucuz versiyon da 256MB'ye yükseltilmiş) tek çekirdekli 700mhz işlemcisi var. Ram'i 1 GB'ye çıkart, çok daha pahalı olan tegra 3 SOC ekle, wifi ekle, bluetooth ekle, ethernet ekle, kasa ekle, en önemlisi, ergonomik bir kablosuz gamepad ekle. Tüm bunları 99$'a vermeleri olur ama ancak olur, en ufak bir aksilikte, maliyet artışında sıkıntıya girebilirler.
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TORU-NAGA 7 yıl
Baterisi boşalınca rubik olarak oyuna devam etme özelliğide olmalı

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alibotan 7 yıl
Bunu alip lcd tvye baglayacaksin smart tv diye satilan 5000 tllik tvlerden daha sistemin olacak 99$'a..
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darkaura 7 yıl
oyunun disinda media player olarakda kullanilabilir.
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sarjaleti 7 yıl
İlk çıkacak versiyonu değil de mobil işlemcilerin konsol grafiklerini yakaladığı dönemde çıkacak versiyonu piyasayı baya bir etkileyecektir.
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Mr Worldwide 7 yıl
Bence bu konsolu küçük ekranlı taşınabilir bir versiyonu da olmalıydı
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