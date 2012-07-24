"Ouya, Rubik küpü kadar küçük olacak"

Yves Behar tarafından bir Kickstarter projesi olarak ortaya konan ve şimdiye kadar 5,5 milyon dolara yakın bağış toplayarak hayata geçmesi için önündeki maddi engellerin kalktığı Ouya, 99 dolarlık fiyatı kadar boyutlarıyla da oyun konsollarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.

Ouya’nın piyasadaki herhangi bir konsola benzemesinden dikkatle kaçındıklarını belirten Behar, Ouya’nın yaklaşık ” bir Rubik Küpü” kadar olduğunu, bu sayede her yerde rahatlıkla kullanılabilecek ve bir sırt çantası içerisinde de taşınabilecek bir cihaz olarak tasarladıklarını söyledi.

Tegra 3 platformundan gücünü alan ve üzerinde 1GB’lık sistemin belleğinin bulunduğu Android tabanlı Ouya ile 3.parti geliştiricilere konsolların yolu sıkıntısız olarak açılmış olacak. 950,000 dolarlık bağış hedefini kısa sürede geçen ve haberin yazıldığı an itibariyle 5,347,333 dolarlık bağışın toplandığı Ouya ile ilgili olarak Türkçe altyazılı yayınladığımız tanıtım filmiyle onu daha yakından tanıyabilirsiniz. Tanıtım filmine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.





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