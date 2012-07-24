"Ouya, Rubik küpü kadar küçük olacak"

Haber Editörü
Yves Behar tarafından bir Kickstarter projesi olarak ortaya konan ve şimdiye kadar 5,5 milyon dolara yakın bağış toplayarak hayata geçmesi için önündeki maddi engellerin kalktığı Ouya, 99 dolarlık fiyatı kadar boyutlarıyla da oyun konsollarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor.
Ouya’nın piyasadaki herhangi bir konsola benzemesinden dikkatle kaçındıklarını belirten Behar, Ouya’nın yaklaşık ” bir Rubik Küpü” kadar olduğunu, bu sayede her yerde rahatlıkla kullanılabilecek ve bir sırt çantası içerisinde de taşınabilecek bir cihaz olarak tasarladıklarını söyledi.
Tegra 3 platformundan gücünü alan ve üzerinde 1GB’lık sistemin belleğinin bulunduğu Android tabanlı Ouya ile 3.parti geliştiricilere konsolların yolu sıkıntısız olarak açılmış olacak. 950,000 dolarlık bağış hedefini kısa sürede geçen ve haberin yazıldığı an itibariyle 5,347,333 dolarlık bağışın toplandığı Ouya ile ilgili olarak Türkçe altyazılı yayınladığımız tanıtım filmiyle onu daha yakından tanıyabilirsiniz. Tanıtım filmine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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league of legends oynatacaksa satışları hiç fena olmaz. casual gamerlara hitap eden ve asıl olarak wii'ye rakip olabilecek bir konsol olacak muhtemelen. ama lol falan gördüm bi yerlerde, lol dünyada oyun içinde en çok vakit geçirilen oyun.
konsolları sevmem oyun dünyasını yavaşlattıklarını düşünürüm donanımlarından ötürü ama bu ürünü nasıl Ps veya xbox a alternative gördünüz hayret ettim
Type Video game console
Release date March 2013
Introductory price $99 USD
Operating system Android 4.0 ICS
CPU Tegra 3 quad-core processor
Storage capacity 8 GB internal flash memory
Memory 1 GB
Display HDMI 1080p
Input USB 2.0 (one)
Controller input Wireless controller
Bu konfigurasyonla oynanacak en iyi oyun ne olabilir,Minecraft?
Connectivity Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth LE 4.0
Ethernet port
Website ouya.tv