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Ouya'nın Razer'a satıldığı kesinleşti

3 yıl
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Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ouya'nın Razer'a satıldığı kesinleşti
 
Kickstarter üzerinde 15 milyon dolar toplayarak büyük bir başarı elde eden Android tabanlı oyun konsolu Ouya, yayınlanan 1000 civarında Android oyun ve uygulamaya rağmen Tegra 3 nedeniyle pazarda tutunamamış ve diğer bazı stratejik hatalar nedeniyle de adı anılmayan bir ürün haline gelmişti. 
CEO Julie Urman'ın yatırımcılara gönderdiği bir mail ile borç batağında olduğu ve potansiyel alıcılar için arayış içerisine girdiğini öğrendiğimiz Ouya, yatırım bankası Mesa Global'ın resmileştirdiği üzere dünyanın en önemli çevre birimleri üreticisi Razer'a satıldı.
Razer'ın Ouya satın alma süreci hakkında halen resmi bir açıklama yapılmış değil. Firmanın Ouya'yı satın almak için ödediği miktar da gizliliğini koruyor. Ancak Razer'ın Ouya ile yapacağı geleceğe yönelik hamleler şimdiden büyük merak uyandırıyor. Razer, Ouya'yı yeniden istenilen bir ürün haline mi getirecek yoksa sadece arkasındaki teknik ekipten mi yararlanacak hep beraber göreceğiz.
Ouya'nın Razer'a satıldığı kesinleşti
 

http://www.engadget.com/2015/06/15/investment-bank-razer-ouya/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
UltimateEchelon 3 yıl
Bu firmanın geleceği yok acaba razer ne düşünüyordu alırken?
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