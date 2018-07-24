Overwatch Nerf oyuncakları geliyor

Popüler Overwatch oyununun geliştiricisi Blizzard ve Hasbro özel bir oyuncak serisi için bir araya geldi. Hasbro’nun Nerf markası gelecek yıl Overwatch oyunundaki ikonik silahlara ev sahipliği yapacak.

Nerf Rival Overwatch Reaper Wight Edition özellikleri

Seride ilk olarak Nerf Rival Overwatch Reaper Wight Edition modeli yer alacak. Overwatch oyunundaki Reaper’ın ikonik silahını yansıtan silah benzer bir tasarımla gelecek. Silahta 8 mermi kapasitesi yer alıyor.

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Nişangah lazeri ve emniyetin de unutulmadığı silahın fiyatı henüz bilinmiyor ancak yüksek olacağı tahmin ediliyor.. Reaper’ın iki silahla dolaştığı düşünüldüğünde hayranları biraz zorlanabilir.

2019 başlarında piyasaya çıkacak Nerf Rival Overwatch Reaper Wight Edition modelinin ardından D.Va ve Soldier 76 gibi pek çok karakterin silahının da gelmesi bekleniyor. Böylece geniş bir Overwatch koleksiyonu hayranlara sunulacak.