Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Overwatch Nerf oyuncakları geliyor

Overwatch hayranları gelecek yıl sevdikleri karakterlerin silahlarına kavuşuyor. Nerf markası altında Reaper ile başlayacak seri heyecan uyandıracak gibi görünüyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
1,9b
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Popüler Overwatch oyununun geliştiricisi Blizzard ve Hasbro özel bir oyuncak serisi için bir araya geldi. Hasbro’nun Nerf markası gelecek yıl Overwatch oyunundaki ikonik silahlara ev sahipliği yapacak.

Nerf Rival Overwatch Reaper Wight Edition özellikleri

Seride ilk olarak Nerf Rival Overwatch Reaper Wight Edition modeli yer alacak. Overwatch oyunundaki Reaper’ın ikonik silahını yansıtan silah benzer bir tasarımla gelecek. Silahta 8 mermi kapasitesi yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni S-Pen özellikleri detaylanıyor"

Nişangah lazeri ve emniyetin de unutulmadığı silahın fiyatı henüz bilinmiyor ancak yüksek olacağı tahmin ediliyor.. Reaper’ın iki silahla dolaştığı düşünüldüğünde hayranları biraz zorlanabilir.

2019 başlarında piyasaya çıkacak Nerf Rival Overwatch Reaper Wight Edition modelinin ardından D.Va ve Soldier 76 gibi pek çok karakterin silahının da gelmesi bekleniyor. Böylece geniş bir Overwatch koleksiyonu hayranlara sunulacak.


 

https://www.tweaktown.com/news/62568/blizzard-teams-hasbro-overwatch-nerf-toy-guns/index.html Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Boeing, SpaceX'in gerisinde kaldı: Starliner'da büyük hata 10 ay Avermedia Live Gamer Portable 2 Plus video yakalama cihazı inceleme 10 ay Nvidia’nın 11 serisi kartlarının çıkış tarihi sızdı | Gecikme sebebi 10 ay Mcdonalds'ın kamyonları yemeklik yağlardan dönüştürülen biyodizel yakıtla çalışıyor 10 ay Yeni nesil Xbox, oyun akış hizmetini destekleyecek 10 ay HMD Global fiyatları iPhone X seviyesine çıkarıyor: Nokia 9'un fiyatı 1.000 dolar olabilir 10 ay Kredi kartsız taksitli cep telefonu almak istiyorum ne yapmalıyım? 10 ay Örnekler üzerinden kent hayatında evrimin izini sürmek 10 ay Avrupa Komisyonu Philips ve Asus'a para cezası verdi 10 ay Bilim adamları rüyaların gerçek amacını anlamaya başladı 10 ay PES 2019'un sistem gereksinimleri açıklandı 10 ay Samsung Galaxy Watch ortaya çıktı 10 ay Samsung'un Bixby destekli akıllı hoparlörü 'Magbee' ismiyle gelebilir 10 ay Youtube'a Keşfet özelliği geliyor 10 ay Android Oreo kullanım oranı anca %12'ye ulaştı 10 ay Alibaba'nın Trendyol'u satın almasına onay çıktı 10 ay Fiyat/performans canavarı Xiaomi Mi A2 ve "çentikli" Xiaomi Mi A2 Lite tanıtıldı 10 ay Snapdragon 720, yapay zeka için Nöral İşlem Birimi'ne sahip olabilir 10 ay Bitcoin'in değeri 8000 dolara ulaştı: Piyasa hakimiyeti rekor kırdı 10 ay Sanal nesnelere gerçek zamanlı dokunma hissi veren cihaz geliştirildi 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Overwatch Nerf oyuncakları geliyor Sonraki Güneş her 11 yılda bir 2 km büyüyüp küçülüyor 10 ay Samsung da oyuncu odaklı telefon furyasına katılıyor 10 ay Europa'da uzaylı yaşam formu olabilir mi? İşte bilim insanlarının yeni görüşleri 10 ay Samsung'un yeni kablosuz şarj standının farklı görselleri sızdırıldı 10 ay Retro tutkunlarına özel App Store sekmesi 10 ay Yeni Mercedes A-Serisi Sedan, sınıfının en aerodinamik otomobili olacak 10 ay Çin, yapay zeka destekli denizaltısını 2020'de suya indirmeyi planlıyor 10 ay Galaxy Note 9 fiyatıyla rekor kıracak! 10 ay GTX 1170 GTX 1080 Ti’dan hızlı olabilir 10 ay Uykusuz kalmanın maliyeti milyarlarca dolar 10 ay Samsung Galaxy Note 9’un kutu açılımı videoları internette yayılmaya başladı 10 ay Tesla’nın ilk akıllı telefonu 'Quadra' sızdırıldı iddiası 10 ay Sony, akıllı telefonlar için 48 MP görüntü sensörünü duyurdu! 10 ay 2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 2 10 ay FSP CMT-510 RGB Fanlı ve Full Temperli Kasa İncelemesi 10 ay İşte Comic-Con'un en çok konuşulan 11 fragmanı 10 ay Honor Note 10 tüm detaylarıyla karşınızda 10 ay Snapchat para transfer hizmeti Snapcash'i sonlandırıyor 10 ay HMD Global doğruladı: Nokia X5 global pazara geliyor 10 ay 2018 MacBook Pro sahipleri veri kurtarma sorunu yaşayabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim