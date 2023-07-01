Overwatch’ın animesi yolda: YouTube’da yayınlanacak

Overwatch’ın anime serisi gelecek hafta yayınlanacak
Geçtiğimiz yıl çıkış yapan ve ilk oyunu her anlamda geliştiren Overwatch 2, önümüzdeki haftalarda yeni PvE hikayelerine kavuşacak. Animasyon serileri ve oyuna eklentileri ile Blizzard tarafından sürekli genişletilen evren, önümüzdeki hafta önemli bir yapıma daha kavuşacak.
Anime tarzında olacak olan GENESIS isimli mini dizi, Overwatch timinin başlangıç günlerini anlatacak ve hikâye, insanlarla robotların savaşının başlangıcına ışık tutacak. Oyundan sevdiğimiz Reinhardt, Torbjörn ve Ana kahramanlarına sahip olacak dizi, 6 Temmuz’da YouTube’da yayınlanacak. İlk bölümün yaklaşık 5 dakika olacağı da gelen bilgiler arasında. Görünüşe göre Blizzard, Overwatch evrenini hikayesini genişletmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D