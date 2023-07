Overwatch’ın animesi yolda: YouTube’da yayınlanacak

Tam Boyutta Gör Blizzard’ın 2016 yılında yayınladığı PvP yapımı Overwatch, o zamandan bu yana popülerliğini arttırarak firmanın önemli bir marka yüzü olmayı başardı. Birçok kısa animasyon filmleri ile evrenini genişleten marka, yakında yeni bir anime serisine kavuşacak.

Geçtiğimiz yıl çıkış yapan ve ilk oyunu her anlamda geliştiren Overwatch 2, önümüzdeki haftalarda yeni PvE hikayelerine kavuşacak. Animasyon serileri ve oyuna eklentileri ile Blizzard tarafından sürekli genişletilen evren, önümüzdeki hafta önemli bir yapıma daha kavuşacak.

Anime tarzında olacak olan GENESIS isimli mini dizi, Overwatch timinin başlangıç günlerini anlatacak ve hikâye, insanlarla robotların savaşının başlangıcına ışık tutacak. Oyundan sevdiğimiz Reinhardt, Torbjörn ve Ana kahramanlarına sahip olacak dizi, 6 Temmuz’da YouTube’da yayınlanacak. İlk bölümün yaklaşık 5 dakika olacağı da gelen bilgiler arasında. Görünüşe göre Blizzard, Overwatch evrenini hikayesini genişletmeye devam edecek.

