Facebook Libra resmen tanıtıldı

Sosyal ağ devi Facebook’un bir yıldır üzerinde çalıştığı blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimi Libra tanıtıldı. Geniş bir şirket desteğine sahip olan Facebook Libra kurucusu Mark Zuckerberg tarafından duyuruldu.

Facebook Libra nedir?

Facebook Libra adındaki yeni kripto para gerçek değerlere dayanıyor. Yani USDT veya USD PAX gibi dengeli olarak bilinen ve global olarak kabul edilmiş bir kripto para olacak.

Ayrıca Bkz. "2 milyar dolar elde eden şantaj yazılımı emekli oldu"

Libra parası için Libra Association adında bir girişim kuruldu ve geniş bir ortak listesi tarafından katkı yapılıyor. Visa, Uber, Coinbase gibi pek çok dev firmanın bu girişimde olacağı belirtiliyor. Girişime katılmak için 10 milyon dolar bağış yapmak gerekiyor. Paranın kontrolü İsviçre merkezli bu girişimde olacak. Libra Blockchain ise blok zincirinin adı olacak. Zincirin Apache 2.0 lisansı altında açık kaynak olarak geliştirileceği ifade ediliyor.

Facebook Libra için bir borsa satışı veya açık satış olmayacağı ifade ediliyor. Firma Calibra adında bir cüzdan uygulamasını kullanıma sunacak ve Libra gönderimi bu cüzdandan yapılacak. WhatsApp ve Facebook Messenger uygulamalarına cüzdan entegre edilecek. Ayrıca Uber gibi ortaklar Libra parasını kendi hizmetlerinde kullanacaklar.

Libra Birliği bu yılı nabız yoklama ve test süreci ile geçirecek. Ana zincir ağının tanıtılması ve kullanıma sunulması ise 2020 yılını bulacak. Zaman içerisinde Libra kripto parasının yaygın kullanıma geçmesi bekleniyor. Facebook Libra tanıtımı sonrasında kripto para piyasasında bir hareketlilik olduğunu söyleyemeyiz.