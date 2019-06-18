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Facebook Libra resmen tanıtıldı

Kripto para dünyasında yeni bir dönemin kapısını açması beklenen Facebook Libra birimi resmen duyuruldu. Geniş bir firma desteği olan para gelecek yıl kullanıma sunulacak.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ devi Facebook’un bir yıldır üzerinde çalıştığı blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimi Libra tanıtıldı. Geniş bir şirket desteğine sahip olan Facebook Libra kurucusu Mark Zuckerberg tarafından duyuruldu.

Facebook Libra nedir?

Facebook Libra adındaki yeni kripto para gerçek değerlere dayanıyor. Yani USDT veya USD PAX gibi dengeli olarak bilinen ve global olarak kabul edilmiş bir kripto para olacak.

Ayrıca Bkz. "2 milyar dolar elde eden şantaj yazılımı emekli oldu"

Libra parası için Libra Association adında bir girişim kuruldu ve geniş bir ortak listesi tarafından katkı yapılıyor. Visa, Uber, Coinbase gibi pek çok dev firmanın bu girişimde olacağı belirtiliyor. Girişime katılmak için 10 milyon dolar bağış yapmak gerekiyor. Paranın kontrolü İsviçre merkezli bu girişimde olacak. Libra Blockchain ise blok zincirinin adı olacak. Zincirin Apache 2.0 lisansı altında açık kaynak olarak geliştirileceği ifade ediliyor.

Facebook Libra için bir borsa satışı veya açık satış olmayacağı ifade ediliyor. Firma Calibra adında bir cüzdan uygulamasını kullanıma sunacak ve Libra gönderimi bu cüzdandan yapılacak. WhatsApp ve Facebook Messenger uygulamalarına cüzdan entegre edilecek. Ayrıca Uber gibi ortaklar Libra parasını kendi hizmetlerinde kullanacaklar.

Libra Birliği bu yılı nabız yoklama ve test süreci ile geçirecek. Ana zincir ağının tanıtılması ve kullanıma sunulması ise 2020 yılını bulacak. Zaman içerisinde Libra kripto parasının yaygın kullanıma geçmesi bekleniyor. Facebook Libra tanıtımı sonrasında kripto para piyasasında bir hareketlilik olduğunu söyleyemeyiz.

 

https://libra.org/en-US/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 gün
Önce tüm kişisel bilgilerinizi çaldık şimdi de cebinizde ki tüm parayı da çalalım tam olsun...
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alemburda34 2 gün
1 Libra = 1 Dolar gibi paypal yokluğunda güzel olur.
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emre1393 2 gün
paypal'ın block chain'li olanı bu.
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dr20mouse 3 gün
Lira diyelim biz ona
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labtek38 3 gün
PayPal da var. PayPal engelini delmekte kullanılır. Türkiye’de kripto para borsalardaki bilgiler devlet tarafından daha detaylı incelenir
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Bloodin 3 gün
Bir de terazi burcunun adını koymuşlar, terazi burçları bu tip ilginç şeylere daha yatkındır, adamlar parayı nereden vuracağını biliyor :D
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KaraBEY00 3 gün
👍
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Rachsuchtig 3 gün Bloodin
libra ayni zamanda Roma döneminde kullanilmis bir agirlik birimidir de
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