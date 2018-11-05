Overwatch için 6 yeni Lego seti geliyor

Oyun dünyası için önemli haberlere ev sahipliği yapan BlizzCon 2018 konferansında oyuncak dünyası için de gelişmeler vardı. Lego firmanın popüler oyunu OverWatch için 6 yeni seti hazırlıyor.

Lego OverWatch Collection

İlk olarak geçtiğimiz ay Bastion temalı bir set ile ilgili kısa bilgiler verilmiş ve fuar için de sürprizler olduğu açıklanmıştı. Toplamda 6 set BlizzCon 2018 fuarında resmiyet kazandı. Lego OverWatch koleksiyonu içerisinde popüler oyundan seçilmiş araçlar, karakterler ve silahlar yer alıyor.

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Her paket içerisinde ise birkaç OverWatch karakteri ve oyun içerisinden özel bir harita da olacak. 1 Ocak 2019 itibariyle satışa başlayacak olan kutuların ön siparişleri açıldı. Hem Lego mağazasında hem de perakende mağazalarda kutulara ön sipariş vermek mümkün. Fiyatlar şu şekilde:

The Tracer vs. Widowmaker seti – 15$

Hanzo vs. Genji seti – 20$

Soldier: 76, Reaper ve McCree karakterlerinin olduğu Dorado Showdown seti – 30$

D.Va and Reinhardt seti – 40$

Bastion seti – 50$

Mercy, Reaper, Winston ve Pharah barındıran 730 parçalık Watchpoint: Gibraltar seti – 90$