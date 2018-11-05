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Overwatch için 6 yeni Lego seti geliyor

OverWatch hayranları için Lego’dan önemli bir haber var. Mercy, Reaper, Winston ve Pharah gibi pek çok popüler OverWatch karakteri Lego setleri ile evinize geliyor.
6 ay
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyası için önemli haberlere ev sahipliği yapan BlizzCon 2018 konferansında oyuncak dünyası için de gelişmeler vardı. Lego firmanın popüler oyunu OverWatch için 6 yeni seti hazırlıyor.

Lego OverWatch Collection

İlk olarak geçtiğimiz ay Bastion temalı bir set ile ilgili kısa bilgiler verilmiş ve fuar için de sürprizler olduğu açıklanmıştı. Toplamda 6 set BlizzCon 2018 fuarında resmiyet kazandı. Lego OverWatch koleksiyonu içerisinde popüler oyundan seçilmiş araçlar, karakterler ve silahlar yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Amiral gemilerinde kullanım süreleri gelişmiyor"

Her paket içerisinde ise birkaç OverWatch karakteri ve oyun içerisinden özel bir harita da olacak. 1 Ocak 2019 itibariyle satışa başlayacak olan kutuların ön siparişleri açıldı. Hem Lego mağazasında hem de perakende mağazalarda kutulara ön sipariş vermek mümkün. Fiyatlar şu şekilde:

The Tracer vs. Widowmaker seti – 15$

Hanzo vs. Genji seti – 20$

Soldier: 76, Reaper ve McCree karakterlerinin olduğu Dorado Showdown seti – 30$

D.Va and Reinhardt seti – 40$

Bastion seti – 50$

Mercy, Reaper, Winston ve Pharah barındıran 730 parçalık Watchpoint: Gibraltar seti – 90$

 

https://www.engadget.com/2018/11/02/lego-overwatch-building-sets-2019/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 ay
benim için önemli haber. bu oyunu oynuyorum takip ediyorum.
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Bloodin 6 ay
Bu yalan dünya düzdür ve dışına çıkılmamıştır...
Şaka yaw şaka, şu düz dünyacı cahiller yok mu, insan çıldırıyor valla :D
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tayfunkurnaz 6 ay
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goksenin1 6 ay
ya bu site niye hep bu magazinsel işimize yarayacak tek bir bilgi içermeyen tuhaf haberleri yayınlayıp duruyor national tecnographic felan mı olmaya çalışıyorsunuz
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