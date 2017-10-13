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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

General Motors yöneticisinden Elon Musk'ı kızdıracak sözler

General Motors yöneticisi Scott Miller, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında Elon Musk ve Tesla'yı kızdıracak açıklamalarda bulundu. Miller'a göre Musk'ın iddiaları gerçeği yansıtmıyor.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Ekim 2016'dan sonra ürettiği tüm otomobillerine yerleştirdiği Autopilot 2.0 donanımı konusunda oldukça iddialı olan Tesla, bu "süperbilgisayar" sayesinde araçlarının tamamen otonom sürüşe çok yakın olduğunu açıklamıştı. Elon Musk daha sonra yaptığı açıklamalarda tamamen otonom sürüşe geçmelerinin birkaç yıl alabileceğini söylemiş olsa da şirketin bu iddiası otomobil dünyasından tepki görmeye devam ediyor.
Son olarak da General Motors cephesinden Tesla'yı hedef alan bir açıklama geldi. Elon Musk ve Tesla'yı hedef alan bu açıklama, geçtiğimiz günlerde bir Avustralya kanalına konuşan General Motors'un otonom araç entegrasyonundan sorumlu yöneticisi Scott Miller'dan geldi. Miller; Musk'ın birkaç yıl içince otomobillerinin 5. seviye otonomiye sahip olacağı yönündeki iddialarının saçmalıktan ibaret olduğunu söyledi.
Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği, 2014 yılında bir rapor hazırlamış ve bu raporunda otonom sürüş teknolojilerini kapasitelerine göre 5 seviyeye ayırmıştı. Bu sınıflandırmaya göre bir otomobilin 5. seviye otonomiye sahip olması için sürücüye kesinlikle ihtiyaç duymaması gerekiyor. Günümüzdeki en gelişmiş sürücüsüz araçlar bile şimdilik 3. seviyenin üzerine çıkabilmiş değil.
Tam otonom otomobiller geliştirmek için gerekenler ve mevcut teknolojiler göz önüne alındığında, sadece kameralar ve radarlar ile 5. seviye otonom araçlara sahip olmanın imkansız olduğunu söyleyen Miller, Musk'ın açıklamalarının gerçek dışı olduğunu ifade etti.
General Motors yöneticisine göre Tesla'nın mevcut Autopilot sistemi 5. seviye otonom sürüş sunmak için ne gerekli donanıma ne de gerekli yazılıma sahip.
Sürücüsüz araçların seri üretimini gerçekleştiren ilk otomobil üreticisi olan General Motors, bu alanda iddialı olmaya devam ediyor. Amerikan otomobil devi, geçtiğimiz günlerde, LIDAR teknolojileri geliştiren Strobe'u bünyesine katarak bu alanda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi. 

https://futurism.com/gm-expert-calls-elon-musk-full-of-crap-for-saying-teslas-can-achieve-level-5-autonomy/ Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl en beğenilen 3arbar
3arbar

can güvenliğinin mevzubahis konusu olduğu durumlarda kimse yazılıma güvenip direksiyonu bırakmaz aga.

yazılımların arıza verme olasılığı her zaman yüksektir.

ileride petrol rezervlerinin azalması durumunda oluşacak olan şey elektirikli araçlardır.otonom araçlar boş gereksiz ve riskli dir .

Yazılımların arıza verme olasılığı her zaman yüksek midir?

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3arbarcan güvenliğinin mevzubahis konusu olduğu durumlarda kimse yazılıma güvenip direksiyonu bırakmaz aga.yazılımların arız...
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Reaglew 1 yıl
96 yılında kıçı kırık süper bilgisayar gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusunu yendi. Geçenlerde yapay zeka çok ünlü bir dota 2 oyuncusunu yendi. Yakında otonom araba dünyanın en iyi rallicisini felan yener siz kafanızı yormayın makinaya can mı emanet edilir diye. O derece vizyonunuz yoksa gelecekte size yer yok demektir.
96 yılında kıçı kırık süper bilgisayar gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusunu yendi. Geçenlerde yapay zeka çok ünlü bir dota 2 oyuncusunu yendi. Yakında otono...
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OzWall 1 yıl 3arbar
3arbar
can güvenliğinin mevzubahis konusu olduğu durumlarda kimse yazılıma güvenip direksiyonu bırakmaz aga.
yazılımların arıza verme olasılığı her zaman yüksektir.
ileride petrol rezervlerinin azalması durumunda oluşacak olan şey elektirikli araçlardır.otonom araçlar boş gereksiz ve riskli dir .

kardeşim 2017 yılındayız ve zaten canını gün içerisinde bir çok yazılıma,teknolojiye emanet ediyorsun, evinin dibindeki binlerce voltluk yüksek gerilim paneli, kulağındayken aniden patlayabilecek bir telefon, bunlar neden korkutmuyor seni? Çünkü sorunsuzlukları kendini ispatladı, zira bundan 300 yıl önce, "elektirik diye bir şey çıkacak bunu kusursuz kontrol edemezseniz size teması halinde acılar içinde yanarak öleceksiniz" desek, küçük pillere bile önyargı ile bakarsın, elini sürmezsin
"yazılımların arıza verme olasılığı her zaman yüksektir. " bu da tamamen kıraathane cümlesi, tüm ihtimaller hesaplandığında kusursuz bir yazılım yapabilir, yazılımı kusurlu yapan şey güvenliktir ve yine insanların ta kendisidir, yani singapurdaki bir adam sen ankara sokaklarında gezerken direksiyonuna müdahale edebilir demek oluyor bu
Bana soracak olursan ben de güvenmem ama çocuklarım en olmadı torunlarım için bu araçlara güvenip güvenmemek tartışma konusu dahi olmayacaktır
3arbarcan güvenliğinin mevzubahis konusu olduğu durumlarda kimse yazılıma güvenip direksiyonu bırakmaz aga.yazılımların arıza verme olas...
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froster2006 1 yıl
Gm i ta dunya liderliginden nereye getirdi bu yoneticiler,sata sata marka birakmadilar.U.s devleti destek cikmasa coktan kapiya kilit vurmuslardi hasbalarim,birde baskasini elestiriyorlar.
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MaDMaxiBo 1 yıl
Bizim çok iyi atlarımız var, otomobil ihtiyaç değil.

Deseymiş tam olurmuş.
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Umutcan 1 yıl
Yazılımlar hata veriyor da insanlar hatasız mı? Şöför uyuyabiliyor, kalp krizi felç vb. geçirebiliyor bunun sonu da ölümle sonuçlanıyor.
Bence 5. seviye otonomi geldiğinde trafikteki insanların %90'ından daha titizlikle araç yönlendireceği kesin.
Hele bizim minibüs şöförleri ve taksilerin yerine geçerlerse kaza oranları azalır. Otonom araçlar yaygınlaştığında bence devletlerin de yollara buna uygun
radyo dalgalı sinyalizasyon sistemleri koyması gerekecek. Mesela yol çalışması varsa kablosuz olarak araca 1km ötedeki yol çalışmasının verisi iletilecek araç buna göre
davranacak. Veya bariyer olmayan, uçurum bir bölgede aracın doğru yönlendirilmesi sağlanacak.
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TEPEE PREMİUM PACK 1 yıl
otonom deyince aklıma şu aracın önünde duran adama volvonun bir güzel çarpıp tanıyamaması geliyor nedense..
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AO 1 yıl
5. seviyeye geçiş sadece otomobilleri mükemmelleştirmekle olmaz yollarında bu araçlara yardım edecek şekilde düzenlenmesi lazım. Yani araçlar ile yollar bir biriyle konuşmaya başlarsa sıkıntı olmaz diğer taraftan hava araçlarıda hızla gelişiyor, Drone otomobil üretimi muhtemelen kara araçları 5. seviyeye ulaşana kadar yaygınlaşacak ve 5. seviye o kadarda önemli olmayacak. Otomobildeki batarya ömrü uzadığında otomatikman Drone larında havada kalma süreleri uzayacak.
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TsuBLK 1 yıl
polemik yapma GM chevroleti geri getir
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3arbar 1 yıl
bu arada şunuda söylim.yeni nesil ergenler (10-15 yaş arası) biraz amerikalı gibi yetişiyorlar türkiyede.(eğitim sisteminin geldiği nokta maalesef bu)
amerikalılarda genelde hiçbişey bilmezler.herşeyi olduğu gibi sanırlar.
geçende bir popüler youtubır video yayınlamış.1040 liraya traş olmuş.yorumlara bakıyorsun bunu ciddiye alıyorlar.yok bir traşa o kadar ödenir mi falan filan.oysa video tamamen reklam amaçlı çekilmiş.yorum yazanlar tabi 10-15 yaş arası.bu video amerikada çekilse (ki benzer formatta çok video var)yorumlarda aynı tepkiler oluyor.amerikan kafası genelde düşünmeyen kafa olduğu için sadece gördüğünün gerçek olduğunu sanıyor.
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3arbar 1 yıl
bu arada benim için en ideal çözüm yani ideal ulaşım araçları AT lardır. karada atlar ve denizde gemiler.
toprağın asfaltlanması ve bu asfalt yollarda yüzbinlerce insanın kaza geçirmesi.batı medeniyetinden hayırlı bişey beklemek safdilliktir.net
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Kaiser75 1 yıl
Elon Musk fazla iddialı biri belki su an otonom sürüş dediği kadar değildir ama ona eleştiri getiren GM hiç inandırıcı değil. Geleceği hiç göremeyip, hibrit/elektrikli araçlara prim vermeyip kazulet dev gibi hacimli benzin motorlara sahip SUV/MPV'lere yönelip sonra da iflas etmesi bunun kanıtı zaten. Belki de GM'nin tamamen başka firmaya satılması daha iyi olabilir
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Logic_Man 1 yıl
Birde şöyle düşünelim; Tesla olmasaydı GM bunları konuşuyor veya bu işlerle uğraşıyor olurmuydu?
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