General Motors yöneticisinden Elon Musk'ı kızdıracak sözler

Ekim 2016'dan sonra ürettiği tüm otomobillerine yerleştirdiği Autopilot 2.0 donanımı konusunda oldukça iddialı olan Tesla, bu "süperbilgisayar" sayesinde araçlarının tamamen otonom sürüşe çok yakın olduğunu açıklamıştı. Elon Musk daha sonra yaptığı açıklamalarda tamamen otonom sürüşe geçmelerinin birkaç yıl alabileceğini söylemiş olsa da şirketin bu iddiası otomobil dünyasından tepki görmeye devam ediyor.

Son olarak da General Motors cephesinden Tesla'yı hedef alan bir açıklama geldi. Elon Musk ve Tesla'yı hedef alan bu açıklama, geçtiğimiz günlerde bir Avustralya kanalına konuşan General Motors'un otonom araç entegrasyonundan sorumlu yöneticisi Scott Miller'dan geldi. Miller; Musk'ın birkaç yıl içince otomobillerinin 5. seviye otonomiye sahip olacağı yönündeki iddialarının saçmalıktan ibaret olduğunu söyledi.

Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği, 2014 yılında bir rapor hazırlamış ve bu raporunda otonom sürüş teknolojilerini kapasitelerine göre 5 seviyeye ayırmıştı. Bu sınıflandırmaya göre bir otomobilin 5. seviye otonomiye sahip olması için sürücüye kesinlikle ihtiyaç duymaması gerekiyor. Günümüzdeki en gelişmiş sürücüsüz araçlar bile şimdilik 3. seviyenin üzerine çıkabilmiş değil.

Tam otonom otomobiller geliştirmek için gerekenler ve mevcut teknolojiler göz önüne alındığında, sadece kameralar ve radarlar ile 5. seviye otonom araçlara sahip olmanın imkansız olduğunu söyleyen Miller, Musk'ın açıklamalarının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

General Motors yöneticisine göre Tesla'nın mevcut Autopilot sistemi 5. seviye otonom sürüş sunmak için ne gerekli donanıma ne de gerekli yazılıma sahip.

Sürücüsüz araçların seri üretimini gerçekleştiren ilk otomobil üreticisi olan General Motors, bu alanda iddialı olmaya devam ediyor. Amerikan otomobil devi, geçtiğimiz günlerde, LIDAR teknolojileri geliştiren Strobe'u bünyesine katarak bu alanda ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.

https://futurism.com/gm-expert-calls-elon-musk-full-of-crap-for-saying-teslas-can-achieve-level-5-autonomy/