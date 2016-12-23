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Oyun endüstrisi 100 milyar dolara yürüyor

Her kolda büyüme sağlayan ve istikrarını hiç bozmayan oyun endüstrisi, 2016 yılında 94 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı. Payın en büyüğü ise mobil dünyaya gidiyor.
2 yıl
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Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmişi uzun yıllara dayanan oyun endüstrisi sürekli bir büyüme içerisinde ve uzun bir süre daha durgunlaşması beklenmiyor. Bilgisayar, konsol ve mobil segmentte varlığını sürdüren oyun endüstrisi 100 milyar dolar gelir sınırına yaklaştı.

Superdata tarafından yapılan analize göre 2016 yılında oyun endüstrisinin ulaştığı gelir toplamı 94 milyar dolar oldu. Mobil dünyanın buradaki payı 41 milyar dolara ulaşmış durumda. PC oyunculuğu ise 36 milyar dolarda. Perakende satılan oyunlar 26 milyar dolar gelir getirirken, free-to-play çevrimiçi oyunlar ise 19 milyar dolar elde etti.

Mobil Fırtına

Oyun ekonomisi yavaş yavaş mobil dünya üzerinde yoğunlaşmaya başladı. PC ve konsol oyunculuğu da yükselişte ancak mobil pazar kadar değil. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde daha fazla geliştiricinin mobil dünyaya adım attığını göreceğiz.

Ayrıca Bkz. "AMD Polaris 12 resmi sertifika onaylarından geçti"

Bu yıl en çok kazandıran oyunun Mobile Strike olduğu belirtiliyor. Arnold Schwarzenegger’li reklamları ile tanıdığımız Mobile Strike, toplamda 1.3 milyar dolar gelir elde etmiş. Ardından Clash Royale ve Pokemon GO oyunları geliyor.

Freemium Çevrimiçi

Ücretsiz ancak içeride eşya satışı yapan çevrimiçi oyunlar en verimli gelir elde etme metodu olarak görülüyor. Bu konuda Riot en başarılısı. Bilgisayar oyunları pazarında toplamda 1.7 milyar gelir elde eden Riot’un LoL yapımı ise aylık 150 milyon dolar kazandırıyor. DOTA ise aylık 23 milyon dolar gelir elde etmiş.

Ücretli oyunlar ise toplamda 5.6 milyar dolar kazandırmış. Bunların arasında Overwatch, 896 milyon dolar ile lider durumda. Konsol oyuncularının ise yaklaşık 6.6 milyar dolarlık dijital oyun indirdiği görülüyor.

Diğerleri

ESpor oyunları bu yıl yüzde 19 artışla 890 milyon dolar gelir elde edecek. Yeni büyümeye başlayan sanal gerçeklik oyunlarının ise 2.7 milyar dolar gelir elde edeceği öngörülüyor. Diğer bir gelir modeli olan oyun videoları segmenti ise 4.4 milyar dolar getirecek

https://www.nextpowerup.com/news/32511/2016s-pc-gaming-market-was-worth-usd-36-billion/ Yorum Yaz
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selcuksert38 2 yıl en beğenilen
DÜNKÜ VELETLERİN TABLET VE TELEFON BAĞIMLISI OLMASI NEDENİYLE MOBİL OYUNLARIN YÜKSEK ÇIKMASI GAYET NORMAL...
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Mithrandir. 2 yıl
Şu saçma sapan mobil oyunlar nasıl bu kadar kazanıyor, çok ilginç gerçekten.
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mavizaman 2 yıl
Mobile Strike, toplamda 1.3 milyar dolar gelir elde etmiş.

Bu şaka olmalı.
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olağan_şüpheli 2 yıl
pc tarafında steam olmasa daha da beter olurdu satışlar herhalde. konsolların fiyat anlamında daha rekabetçi olması lazım. konsollar pahalı olmasda oyunları inanılmaz pahalı. ama mobil tarafta pek çok oyun free2play ,reklam vesaire derkne çok daha büyk kitlelere ulaşabiliyor.
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Kerim5100 2 yıl
Oynayan kesimi görünce nedense bu haberlere hiç şaşırmıyorum...
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selcuksert38 2 yıl en beğenilen
DÜNKÜ VELETLERİN TABLET VE TELEFON BAĞIMLISI OLMASI NEDENİYLE MOBİL OYUNLARIN YÜKSEK ÇIKMASI GAYET NORMAL...
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