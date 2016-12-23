Oyun endüstrisi 100 milyar dolara yürüyor

Geçmişi uzun yıllara dayanan oyun endüstrisi sürekli bir büyüme içerisinde ve uzun bir süre daha durgunlaşması beklenmiyor. Bilgisayar, konsol ve mobil segmentte varlığını sürdüren oyun endüstrisi 100 milyar dolar gelir sınırına yaklaştı.

Superdata tarafından yapılan analize göre 2016 yılında oyun endüstrisinin ulaştığı gelir toplamı 94 milyar dolar oldu. Mobil dünyanın buradaki payı 41 milyar dolara ulaşmış durumda. PC oyunculuğu ise 36 milyar dolarda. Perakende satılan oyunlar 26 milyar dolar gelir getirirken, free-to-play çevrimiçi oyunlar ise 19 milyar dolar elde etti.

Mobil Fırtına

Oyun ekonomisi yavaş yavaş mobil dünya üzerinde yoğunlaşmaya başladı. PC ve konsol oyunculuğu da yükselişte ancak mobil pazar kadar değil. Bu bakımdan önümüzdeki dönemde daha fazla geliştiricinin mobil dünyaya adım attığını göreceğiz.

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Bu yıl en çok kazandıran oyunun Mobile Strike olduğu belirtiliyor. Arnold Schwarzenegger’li reklamları ile tanıdığımız Mobile Strike, toplamda 1.3 milyar dolar gelir elde etmiş. Ardından Clash Royale ve Pokemon GO oyunları geliyor.

Freemium Çevrimiçi

Ücretsiz ancak içeride eşya satışı yapan çevrimiçi oyunlar en verimli gelir elde etme metodu olarak görülüyor. Bu konuda Riot en başarılısı. Bilgisayar oyunları pazarında toplamda 1.7 milyar gelir elde eden Riot’un LoL yapımı ise aylık 150 milyon dolar kazandırıyor. DOTA ise aylık 23 milyon dolar gelir elde etmiş.

Ücretli oyunlar ise toplamda 5.6 milyar dolar kazandırmış. Bunların arasında Overwatch, 896 milyon dolar ile lider durumda. Konsol oyuncularının ise yaklaşık 6.6 milyar dolarlık dijital oyun indirdiği görülüyor.

Diğerleri

oyunları bu yıl yüzde 19 artışla 890 milyon dolar gelir elde edecek. Yeni büyümeye başlayan sanal gerçeklik oyunlarının ise 2.7 milyar dolar gelir elde edeceği öngörülüyor. Diğer bir gelir modeli olan oyun videoları segmenti isedolar getirecek