Oyun kayıtlarını saklamak için 20 yıldır Nintendo konsolunu açık tutuyor





Günümüzde farklı yöntemler sayesinde oyun kayıt verilerinizi saklamanız ve başka cihazlara aktarmanız mümkün oluyor. Hem masaüstü hem mobil tarafta sunulan bu imkan yıllar önce çok farklı şekilde yaşanıyordu. Öyle ki bir kullanıcı oyun kayıtlarının silinmemesi için 20 yıldır Nintendo konsolunu açık tutuyor.





Hikayemiz 1995 yıllarına kadar gidiyor. Super Nintendo konsolunun Japon versiyonu Nintendo Super Famicom sahibi Wanikun adındaki kullanıcı, o dönem popüler olan Umihara Kawase oyununun kartuşunu satın alıyor ve oyunu oynamaya başlıyor. 1994 yılında piyasaya çıkan bu platform oyununun kartuşu biraz farklıydı zira içerisinde statik bir RAM ve şarj edilebilir Li-Ion batarya yer alıyordu. Batarya ömrünü bitirene kadar oyunun kayıtlı verileri saklanabiliyordu.





Talihsiz bir şekilde Wanikun'un kartuşundaki batarya arızalandı ve tam anlamıyla şarj olmamaya başladı. Kayıtlı verilerini kaybetmek istemeyen Wanikun da çareyi konsolu sürekli açık tutmakta buldu. Öyle ki aradan geçen 20 yıl boyunca konsol hep açık kaldı. Sadece evini taşırken kısa bir süre konsolu fişten çekmek zorunda kaldı ancak kartuşun bataryası kendini idare edebildi ve bir problem yaşanmadı.





Wanikun halen daha konsolunu açık tutuyor ve Twitter üzerinden paylaştığı görselde de bu net bir şekilde görülebiliyor. İşin ilginç tarafı Wanikun artık bu oyunu oynamıyor. Konsolu sürekli açık tutmasının nedeni ise yıllardır emek harcadığı oyun verilerinin silinmesine gönlünün razı olmaması. Umihara Kawase son dönemde PS Vita gibi konsollarda da boy göstermişti.

http://www.ign.com/articles/2015/12/30/gamer-keeps-system-on-for-20-years-to-keep-saved-game