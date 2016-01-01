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Oyun kayıtlarını saklamak için 20 yıldır Nintendo konsolunu açık tutuyor

Genelde konsollarda oyun oynadıktan sonra güç düğmesine basarak kapatır ve işimize döneriz. Wanikun adındaki kullanıcı ise tam 20 yıldır Super Nintendo konsolunu açık tutuyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,2b
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38
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun kayıtlarını saklamak için 20 yıldır Nintendo konsolunu açık tutuyor


Günümüzde farklı yöntemler sayesinde oyun kayıt verilerinizi saklamanız ve başka cihazlara aktarmanız mümkün oluyor. Hem masaüstü hem mobil tarafta sunulan bu imkan yıllar önce çok farklı şekilde yaşanıyordu. Öyle ki bir kullanıcı oyun kayıtlarının silinmemesi için 20 yıldır Nintendo konsolunu açık tutuyor. 

Hikayemiz 1995 yıllarına kadar gidiyor. Super Nintendo konsolunun Japon versiyonu Nintendo Super Famicom sahibi Wanikun adındaki kullanıcı, o dönem popüler olan Umihara Kawase oyununun kartuşunu satın alıyor ve oyunu oynamaya başlıyor. 1994 yılında piyasaya çıkan bu platform oyununun kartuşu biraz farklıydı zira içerisinde statik bir RAM ve şarj edilebilir Li-Ion batarya yer alıyordu. Batarya ömrünü bitirene kadar oyunun kayıtlı verileri saklanabiliyordu. 

Talihsiz bir şekilde Wanikun'un kartuşundaki batarya arızalandı ve tam anlamıyla şarj olmamaya başladı. Kayıtlı verilerini kaybetmek istemeyen Wanikun da çareyi konsolu sürekli açık tutmakta buldu. Öyle ki aradan geçen 20 yıl boyunca konsol hep açık kaldı. Sadece evini taşırken kısa bir süre konsolu fişten çekmek zorunda kaldı ancak kartuşun bataryası kendini idare edebildi ve bir problem yaşanmadı. 

Wanikun halen daha konsolunu açık tutuyor ve Twitter üzerinden paylaştığı görselde de bu net bir şekilde görülebiliyor. İşin ilginç tarafı Wanikun artık bu oyunu oynamıyor. Konsolu sürekli açık tutmasının nedeni ise yıllardır emek harcadığı oyun verilerinin silinmesine gönlünün razı olmaması. Umihara Kawase son dönemde PS Vita gibi konsollarda da boy göstermişti.  

http://www.ign.com/articles/2015/12/30/gamer-keeps-system-on-for-20-years-to-keep-saved-game Yorum Yaz
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hksdejavu 3 yıl en beğenilen
Ben 20 yıl boyunca acik tutmasina degil, 20 yil boyunca elektrik kesintisi yasanmamasina sasirdim.
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urazs 3 yıl
20 sene sürekli açık tutulan ve bozulmayan bir konsol, ben asıl buna şaşırdım, Japonlar işte abi, yapıyor. Bende de 37 ekran Sony Trinitron TV var misal tam 25 yıllık, hala da taş gibi arkadaş.
20 sene sürekli açık tutulan ve bozulmayan bir konsol, ben asıl buna şaşırdım, Japonlar işte abi, yapıyor. Bende de 37 ekran Sony Trinitron TV var misal tam 25 ...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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byrd 3 yıl
hksdejavu
Ben 20 yıl boyunca acik tutmasina degil, 20 yil boyunca elektrik kesintisi yasanmamasina sasirdim.

bizde senin ups ve jeneratörden haberin olmamasına şaşırdık.
hksdejavuBen 20 yıl boyunca acik tutmasina degil, 20 yil boyunca elektrik kesintisi yasanmamasina sasirdim.bizde senin ups ve jenerat...
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Yanıtla +16
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FromZeroToHero 3 yıl
ulen yaban ellerin troll'leri bizde teknolojik haber olarak yayınlanıyor arkadaş ya...
oyuna da baktım da matah bir şey değil zaten. japonya'da elektrik falan beleş olsa gerek, yoksa bu japonlar sandığımız kadar zeki değil.
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ATROMITOS 3 yıl
Adam buyirmi yilda olmemis...kimse buna bakmiyor sanki bu omrun sonu yok hep oyun oynayacagiz..huop olumluyuz lo biz uyanalim.
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ichimaru gin 3 yıl
dostum kertenkele
Bataryayı değiştirmek neden aklına gelmemiş ki onu anlamadım. Bizde olsa ay sonu helen yüksek faturanın cezası bize kesilirdi hep senin şu makinan yüzünden bütün elektriği o harcıyor denir peder den fırça yerdik

batarya bitince kayıt siliniyor yazıyor metinde. eğer bataryayı değiştirirse kayıt kesin bir şekilde silinecek. yapması gereken düşündüğünden daha zahmetli bir iş diye düşünüyorum.
-konsol hacklenir
-kayıt dosyası bir şekilde başka bir depolama aracına aktarılır
-bataryası düzgün bir kartuş alınır, eğer aktarılabilirse ona aktarılır.
benim tahminim bu şekilde. daha kolay bir yolu olduğunu düşünmüyorum.
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Umutcan 3 yıl
Millette ne takıntı varmış, ben eski oyunları oynayamıyorum şahsen. Eskiden sevdiğim oyunları bile tekrar oynayamıyorum, çok kötü geliyor çünkü göze.
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dostum kertenkele 3 yıl
Bataryayı değiştirmek neden aklına gelmemiş ki onu anlamadım. Bizde olsa ay sonu helen yüksek faturanın cezası bize kesilirdi hep senin şu makinan yüzünden bütün elektriği o harcıyor denir peder den fırça yerdik
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Saiki 3 yıl
Bizim gibi 3. Dünya ülkelerinde,ayda 1 elektriği kestikleri için 20 yıldır kesilmeyen elektrik fanusundan çıkamayanları çok şaşırtmış.
İnanılmaz büyük bir felaket olmadıkça elektrik kesilmez bu almanya da da böyle japonya içinde.
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ti7800 3 yıl
bir led lamba 20 yıl yanabiliyor mu? sanmıyorum... O kırmızı lamba çoktan sönmeliydi.
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netfaruk 3 yıl
Japonya gibi deprem ve tsunami bölgesinde böyle bir haber gerçekçi gelmedi bana. 20 Yıldır bu adamın yaşadığı bölgede hiç mi doğal afet olmadı da elektrik kesintisi yaşamadı. Elektrik kesintisi derken anlık kesintilerden bahsetmiyorum.
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CaSsErDoDo 3 yıl
Eğer bu doğruysa ben elektrik gitmemesine değil nintendonun ne sağlam alet ürettiğine şaşırıyorum.20 yıl boyunca o alet aralıksız çalışmışsa helal olsun.
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ylmzsngl 3 yıl
hksdejavu
Ben 20 yıl boyunca acik tutmasina degil, 20 yil boyunca elektrik kesintisi yasanmamasina sasirdim.

Hocam kesinlikle ilk akla gelen bu :)
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erturkcan2 3 yıl
Millet çıldırmış yav :) Boş işler alıcaksın son nesil işlemcini basıcan gaza :D
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c36ab7c4 3 yıl
Palavra.
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nintendo system on for 20 years, Umihara Kawase ve
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