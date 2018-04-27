Oyuncu telefonu Nubia Red Magic, 37 saniyede 10 bin adet sattı

ZTE'nin alt markası olan Nubia'nın oyuncu telefonu Red Magic, geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı. 8 GB RAM, Snapdragon 835 işlemci, 3800 mAh pil ve 6 inçlik FullHD bir ekrana sahip olan cihaz, ilk satışa çıktıktan 37 saniye sonra 10 bin satarak bir rekora imza attı.

Nubia Red Magic'in ikinci satışı 1 Mayıs'ta olacak

Nubia, sadece 37 saniye içinde stokları tükenen Red Magic'in, tekrar üretime girdiğini duyurdu. Şirket yetkilileri, şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk satış rakamları göz önüne alındığında bu sayının bir rekor olduğunu belirtiyorlar.

Nubia, bir sonraki satışın 1 Mayıs Salı günü saat 10:00'da gerçekleşeceğini duyururken, kaç adet Nubia Red Magic'in satışa sunulacağını ise belirtmedi. Nubia Red Magic'in 6 GB RAM + 64 GB depolama alanıa sahip modeli 399 dolar, 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyonunu ise 479 dolar fiyat etiketine sahip.

http://playfuldroid.com/more-than-10000-nubia-red-magic-sold-in-just-37-seconds/