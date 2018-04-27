Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oyuncu telefonu Nubia Red Magic, 37 saniyede 10 bin adet sattı

Geçtiğimiz hafta tanıtımı yapılan oyuncu telefonu Nubia Red Magic, satışa çıktıktan sadece 37 saniye sonra 10 bin satış rakamına ulaştı. Stokları biten telefon yeniden üretime girdi.
1 yıl
4,9b
1
11
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ZTE'nin alt markası olan Nubia'nın oyuncu telefonu Red Magic, geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı. 8 GB RAM, Snapdragon 835 işlemci, 3800 mAh pil ve 6 inçlik FullHD bir ekrana sahip olan cihaz, ilk satışa çıktıktan 37 saniye sonra 10 bin satarak bir rekora imza attı.

Nubia Red Magic'in ikinci satışı 1 Mayıs'ta olacak

Nubia, sadece 37 saniye içinde stokları tükenen Red Magic'in, tekrar üretime girdiğini duyurdu. Şirket yetkilileri, şimdiye kadar gerçekleştirilen ilk satış rakamları göz önüne alındığında bu sayının bir rekor olduğunu belirtiyorlar.
Oyuncu telefonu Nubia Red Magic, 37 saniyede 10 bin adet sattı
Nubia, bir sonraki satışın 1 Mayıs Salı günü saat 10:00'da gerçekleşeceğini duyururken, kaç adet Nubia Red Magic'in satışa sunulacağını ise belirtmedi. Nubia Red Magic'in 6 GB RAM + 64 GB depolama alanıa sahip modeli 399 dolar, 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip versiyonunu ise 479 dolar fiyat etiketine sahip.

http://playfuldroid.com/more-than-10000-nubia-red-magic-sold-in-just-37-seconds/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
N. Chomsky 1 yıl

Snapdragon 835 olmamış ama fiyatı göz önüne alındığında iyi cihaz. Kur farkı olmadan 500 Tl'ye böyle bir cihaz alabildiğinizi düşünsenize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the show must go on 1 yıl
iyide ne oynuyacagız bu oyun telefonlarında ? exclusive oyun var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyru 1 yıl
Arka tarafın tasarımı olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl
Uygun fiyatlı snapdragon 435 işlemcili oyuncu telefonu
Yakında böyle haberler görürüz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_mail 1 yıl
siemensin akrep telefonuna benzettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 1 yıl
Oyuncu telefonu diye yakında snapdragon 400 serisi telefonda çıkarırlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 1 yıl
Gaming Pc.Gaming Monitor.Gaming Klavye.Gaming Notebook. Hepside çok sattı. Bence Her firma gaming modeli çıkaracak. Büyük Bir kitle telefonda oyun oynuyor çünkü
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl CoreXXX
Gaming ibaresiyle 666 gb ram 666 gb hafıza 666 ghz işlemci koymanın ne anlamı var ? şu an ki telefonların üstüne ne koyabilirler ki gaming diye satsın. Her şeyi rahat şekilde oynatıyor çoğu telefon. Örnek var mı ? Şu şu eksik şundan çıkartmalılar şu oyun pc kalitesinde grafikli ve kasıyor şeklinde
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4906 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
zte, oyuncu telefonu ve
5 etiket daha satış rekoru nubia red magic Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Volkswagen, yeni 2.0 TDI dizel hibrit motorunu tanıttı 1 yıl Satya Nadella: Microsoft, mobil teknolojiye yatırım yapmaya devam edecek 1 yıl Apple, ultra pahalı iPhone X'a rağmen Çin pazarında büyümeye devam ediyor 1 yıl AMD çeyrek dönemde gelirleri yüzde 40 arttırdı 1 yıl Apple, 8K ekranlı VR/AR başlık geliştiriyor 1 yıl Google, kalabalık ortamdaki sesleri ayrıştıracak yapay zeka geliştirdi 1 yıl Real Boxing geliştiricisinden yeni bir shooter tarzı oyun 1 yıl En özel iPhone | Product Red iPhone 8 Special Edition ön inceleme 1 yıl Çin Seddi'nin restorasyonunda Intel'in drone ve yapay zeka teknolojisi kullanılacak 1 yıl Windows 10'un Nisan güncellemesi hangi yeni özellikleri getirecek? 1 yıl LG G6 için beklenen Android 8.0 Oreo müjdesi geldi 1 yıl Huawei P20 ve P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Juno, Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Lekesi'ni görüntüledi 1 yıl Shadow of the Tomb Raider'ın fragmanı ve ekran görüntüleri yayınlandı 1 yıl Tesla, Elon Musk'ı görevinden alabilir 1 yıl Microsoft Xbox bölümü rekor gelir elde etti 1 yıl Ethereum'daki büyük açık sonrası ne olacak? | Kripto para günlüğü 1 yıl ASUS ZenFone 5 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı 1 yıl Samsung da Android Go programına katılabilir 1 yıl 2000 beygirlik Nissan Qashqai, en hızlı SUV olmaya aday 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Oyuncu telefonu Nubia Red Magic, 37 saniyede 10 bin adet sattı Sonraki Nokia X'in lansman öncesi canlı fotoğrafları sızdı 1 yıl Kolunuzu dokunmatik ekrana dönüştürebilen akıllı saat LumiWatch 1 yıl TestM uygulaması iPhone'da kırık olanı gösterecek 1 yıl Amazon ve Tesla en kötü çalışma şartlarına sahip 1 yıl Uçan baz istasyonu Dronecell, doğal afetlerde kullanılacak 1 yıl Google Haritalar servisi hediye dağıtmaya hazırlanıyor 1 yıl Elektronik haberleşmede yeni tüketici hakları yönetmeliği yürürlüğe giriyor 1 yıl Kırmızı iPhone 8/8 Plus Türkiye’de çıktı 1 yıl Sony'de yüzler gülüyor: Playstation 4 satışları 75 milyonu geçti 1 yıl ABB'den dünyanın en hızlı şarj istasyonu: 8 dakikada 200 kilometre 1 yıl Intel 10nm sürecinde sorunlar yaşıyor 1 yıl Katar'ın sadece bir tane üretilen otel konforundaki uçağı [Galeri] 1 yıl "Çıkarılabilecek" 4 milyon Bitcoin kaldı 1 yıl Spectacles gözlükleri yenilendi 1 yıl Dünyanın en büyük DDoS pazarı çökertildi 1 yıl Avengers: Infinity War hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl iTunes uygulaması nihayet Microsoft Mağazası'na geldi 1 yıl Samsung yine rekor faaliyet kârı elde etti 1 yıl Efsane Jimmy Keller da Intel’e geçiyor 1 yıl iPhone SE 2'nin görüntülendiği bir video ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim