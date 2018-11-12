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Oyunculara AMD Navi mimarisi geliyor

Polaris 30 mimarisini temel alan Radeon RX 590 ekran kartının ardından oyuncu tarafında bir daha Vega mimarisi göremeyeceğiz. Aksine Navi 10 mimarisi bir devam modeli gibi olacak.
6 ay
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23
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD’nin Polaris ile iyi bir çıkış yakalayan grafik birimi sonrasında biraz frene bastı. Konsol müşterilerinin de etkisiyle planları baştan aşağı değişen AMD’nin sıralı nesilleri de geleneğin dışına çıktı.

Navi 10 özellikleri

Radeon RX 5xx serisi sonrasında bunu devam ettirecek bir fiyat-performans serisi bekleniyordu ancak firma Vega mimarisini biraz üst seviyeye konumlandırınca hayal kırıklığı oluştu. Vega mimarisi daha çok madencilere ve Apple bilgisayarlarına yönelik bir hale geldi. Bu nedenle de alt seviye oyuncu kartı segmentinde uzun bir süre yeni model göremedik.

AMD araya giren bu boşluğu doldurmak için iyileştirilmiş Polaris 30 mimarisini temel alan Radeon RX 590 serisini bu hafta içerisinde satışa sunacak. 7nm sürecindeki yeni Vega mimarisi ise oyuncuları es geçecek. Bu görev Navi mimarisine kaldı.

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Gelen son bilgilere göre Navi 12 veya Navi 10 adıyla hazırlanan yeni mimari yaz aylarında oyuncu ekran kartlarında yerini alacak. 40 işlem kümeli yani 2560 işlem birimli Navi 10 mimarisinin fiyat-performans tarafında çalışacağı ifade ediliyor.

GCN mimarisinden ayrı olarak yeni bir mimari şeklinde geliştirilen Navi, 4096 birim/64 küme sınırını da aşacak. Böylece 4096 ötesinde grafik birimleri ve çok daha güçlü ekran kartları görebileceğiz.

Oyuncu tarafına geri dönersek 2020-2021 yılına kadar bir Navi amiral gemisi olmayacağı ifade ediliyor. Navi 20 mimarisi üzerindeki çalışmalar bir süre yeni nesil konsollara özgü olacak. 7nm Vega mimarisi ise kurumlara ve yine Apple cihazlarına özel tasarımlar içerisinde yer alacak.

Bu bakımdan oyuncu segmentine Navi 10 mimarisi kalıyor. Kaynaklar Navi 10 serisindeki en iyi kartın Radeon RX Vega 56 ekran kartına yakın bir performans sergileyeceğini ifade ediyor. Uygun bir fiyat konumlandırmasıyla Navi 10 oyuncu topluluğunu memnun edecektir ancak yine de RTX serisine uzak kalacağı kesin.

Polaris 30 ekran kartlarının devamı niteliğinde olacak Navi 10 ekran kartlarının yine Radeon RX 6xx şeklinde isimlendirme alacağı tahmin ediliyor. 2020-2021 yılında ise Navi 20 mimarisinin sahneye çıkacağı ve daha farklı bir isimlendirme ile üst seviyeye yerleşeceği vurgulanıyor.

 

https://wccftech.com/exclusive-first-amd-navi-gpu-will-have-40-cus-and-is-codenamed-navi-12/ Yorum Yaz
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Johan Elmander 6 ay en beğenilen
Yakında™
AMD'nin tüm kartları yakında çıkıyor ve müthiş oluyor ama hiç göremiyoruz.
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AC_Hawker 6 ay
Yani Amd 1- 2 sene daha rx serisiyle orta sınıfı arşınlayacak demektir. Halihazırda mevcut ve gelecek nesil konsollarda boy gösterip işlemci tarafında da yoluna emin adımlarla devam ederken, Nvidia ile üst seviyede bir kapışmada kan kaybetmek yerine , sağlam adımlarla yola devam etme eğiliminde AMD. Son derece anlaşılabilir bir mentalite.
Bu yeni CEO son 3-5 senede AMD yi tahmin edilenden çok farklı bir yerde konumlandırdı. Gerçekten fazlasıyla şaşırtıcı bir yerde...
Yani Amd 1- 2 sene daha rx serisiyle orta sınıfı arşınlayacak demektir. Halihazırda mevcut ve gelecek nesil konsollarda boy gösterip işlemci tarafında da yolun...
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djduke 6 ay
1080 yada vega56 alıp oyun oynayamıyorum diyen kimse var mı şu an.. Bizim adımıza yapılan hamle yanlış nvidia tekele doğru gidiyor ancak adamlar orta segmentte kral olmak için çabalamakta.. haberden anladığım vega56 gücünde ki 1070 e eş değer desek 250 dolar bandında bir kart yapsa kapışılır diye düşünüyorum..
1080 yada vega56 alıp oyun oynayamıyorum diyen kimse var mı şu an.. Bizim adımıza yapılan hamle yanlış nvidia tekele doğru gidiyor ancak adamlar orta segmentte ...
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cyraxus 6 ay
En iyi ihtimal yazın en kötü ihtimal sonbahar gibi çıkar kanimca. Konsollarda kullanılacak bir gpu mimarisi olacak bu gpu. O yüzden en kötü gtx 1080 ve 2070 civarı bir performans en iyi 1080ti ye yakın bir performans bekliyorum overclock la. 4k konsollarda iyi bir performans göstermesi lazim düşününce . 7 nm ile 1800 mhz civarı frekansla yenilenmiş mimari ve gddr6 bellek beklentim.Tdp 180 200 watt civarı olur. Fiyat olarakta minumum 280 usd olur max 320 usd. Bekleyip göreceğiz. Umduğum gibi olursa upgrade yaparım.
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BirDost9999 6 ay
bu çok güzel bir haber Navi'lerin gelmesi çok iyi fakat. acele çıkarması gerekiyor şuanda Nvidia'nın 5 adım gerisinden geliyor. eğer Navi'ler 1 RTX serisinin 1 adımda gerisinde olursa Nvidia çok iyi darbe yemiş olur. Nvidia fiyat düşürmek zorunda kalır. buda Nvidia severlere yarar ve bizede yarar hepimize yarar. RX 680 almayı çok istiyorum deli gibi performansta gözüm yok. Max Payne 4 çıktığı zaman full ayarda oynasam yeter.
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cronus75 6 ay
Navi yine orta sınıfta Polaris'in yerine geliyor. Üst sınıfta VEGA'nın yerine geçecek işlemci henüz yok, VEGA 7nm çıkacak ancak specler aynı, hızları artacaktır belirli oranda. Onların da düşük enerji tüketimleri sebebi ile miningciler tarafından yağmalanacağını düşünüyorum.
Evet mining yeni bir trend kazanacak, bunlar son bıktırma safhaları. O sebeple bugün 580'lerini 1200TL'ye satanlar çok pişman olacak.
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SEHZADE63 6 ay
Amd,Appple gibidir her sene güncelleme yapiyor tanitimla yenilik ortaya koyuyor ve her girişi ilk konuşmasi yeniden tasarladik demesiyle giriş yapiyolar ama içerik ayni işlemci değişiyor hiz artiyor performans %20-30 oluyor bakicaz görcez:))
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cronus75 6 ay
AMD hiçbir zaman en üst segmente performans ürünü üretmek hedefinde olmadı. ATI'yi aldığı günden beri bu böyle. %5'lik bir pazar payına niye oynasın? GTX 2070-2080-2080TI pazar payları %5 civarı, onu geçtim GTX 1080 ve 1080TI bile %10'u geçmiyor. Öbür tarafta düşük maliyetli, düşük arge giderli löp et varken, laptop, konsol pazarı varken ne uğraşacak? NVIDIA ise perspektif geliştirmeye teknoloji üretmeye odaklı bir firma. Grafik kartı üretmek şu anda Nvidia için vitrin, vitrinin mükemmel olması lazım.
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orc123456 6 ay
AMD üst seviye çıkarmasın zira insanlara asla yaranamıyor. En üst seviyede ürün çıkarmamak da bir stratejidir. İnsanların derdi AMD iyi ürün çıkarsın değil, yeterince performanslı olsun da Nvidia'nın fiyatları düşsün, Nvidia alalım.
Rekabet getirmesin çünkü rekabet geldiğinde AMD dışında herkese yarıyor, fanboylar Nvidia'ya yükleniyor fiyatlar rekabetten dolayı düştüğü için, Nvidia sürümden götürüyor, millet Nvidia alıp AMD'ye giydiriyor, olan yine AMD'ye oluyor, en azından geliştirmeye bütçe ayırmamış olurlar.

AMD Orta, alt, giriş seviye, apular, profesyonel çözümler, konsollar üzerinden gitmeye devam etsin bana göre. Ki bence gayet yeterli performansı da veriyor gtx 580 ve Vega 56-64ler ile. Daha hızlı daha hızlı diyen kesim de Nvidia'nın fiyatlarından şikayet etsin.
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tonimotto 6 ay orc123456
2006 senesinden beri dh'de okuduğum en güzel en mantıklı yorum . . .
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mustafa_eser 6 ay
para para para 1000 dolar
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Denorath 6 ay
Herkes 1000$'lık kartları alamadığına göre uygun fiyatlı ve yüksek performanslı orta/üst seviye kartlarla piyasada olmak mantıklı bir karar bana kalırsa.
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mamad 6 ay
Orta karar gpu ile işlerin yürümediğini hala anlamadılar mı yoksa anladılar da elden gelen başka bir şey mi yok?
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Father Torque 6 ay mamad
PC'lerin yarısından fazlası, konsolların tamamı hatta Macbook ekosistemi bile orta karar GPU'larla yürüyor. Örneğin NVidia'nın 2080 serisinden elde ettiği gelirin, 1060 ve 1070'ten elde ettiği gelirin yanında esamesi bile okunmuyordur eminim. Üst segmentte olmayıp orta segmentin liderliğini ele geçirmek de stratejik bir karar sonuçta yoksa AMD de çok hızlı bir üst segment kart çıkarıp bunu tıpkı NVidia gibi 1200$'dan satışa sunacaksa hiç sunmasın, böyle iyi.
Bu arada AMD'nin tepe yöneticilerinden David Wang bir Japon sitesine verdiği röportajda AMD olarak tüm ürün segmentinde kullanıma sunulmadan oyunlarda DXR'ye (DirectX Ray Tracing) destek vermemeleri gerektiğini açıklamış, tabi bunun şahsi fikri olduğunu da eklemiş. DXR'nin mevcut kartlarda bile çalışabilecek komut işlem bazlı bir altyapısı olduğunu düşünürsek işlerin daha da karışacağı bir gerçek.
wccftech.com/...
2 Yanıt Yanıtla +2
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SEO-Uzmanı 6 ay
grafik kartı CPU üzerinde APU ara birimi olmadıkça !
grafik kartlarındaki teknik bir üretim hatasından ötürü 3 yıllık kullanım saatinden daha fazla süre kullanılması mümkün değil ! çünkü ısı çatlakları ekran kartını çöp yapıyor !
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