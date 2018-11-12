Oyunculara AMD Navi mimarisi geliyor

AMD’nin Polaris ile iyi bir çıkış yakalayan grafik birimi sonrasında biraz frene bastı. Konsol müşterilerinin de etkisiyle planları baştan aşağı değişen AMD’nin sıralı nesilleri de geleneğin dışına çıktı.

Navi 10 özellikleri

Radeon RX 5xx serisi sonrasında bunu devam ettirecek bir fiyat-performans serisi bekleniyordu ancak firma Vega mimarisini biraz üst seviyeye konumlandırınca hayal kırıklığı oluştu. Vega mimarisi daha çok madencilere ve Apple bilgisayarlarına yönelik bir hale geldi. Bu nedenle de alt seviye oyuncu kartı segmentinde uzun bir süre yeni model göremedik.

AMD araya giren bu boşluğu doldurmak için iyileştirilmiş Polaris 30 mimarisini temel alan Radeon RX 590 serisini bu hafta içerisinde satışa sunacak. 7nm sürecindeki yeni Vega mimarisi ise oyuncuları es geçecek. Bu görev Navi mimarisine kaldı.

Ayrıca Bkz.

"4 katmanlı ilk Blu-ray diskler Sony’den geldi"

Gelen son bilgilere göre Navi 12 veya Navi 10 adıyla hazırlanan yeni mimari yaz aylarında oyuncu ekran kartlarında yerini alacak. 40 işlem kümeli yani 2560 işlem birimli Navi 10 mimarisinin fiyat-performans tarafında çalışacağı ifade ediliyor.

GCN mimarisinden ayrı olarak yeni bir mimari şeklinde geliştirilen Navi, 4096 birim/64 küme sınırını da aşacak. Böylece 4096 ötesinde grafik birimleri ve çok daha güçlü ekran kartları görebileceğiz.

Oyuncu tarafına geri dönersek 2020-2021 yılına kadar bir Navi amiral gemisi olmayacağı ifade ediliyor. Navi 20 mimarisi üzerindeki çalışmalar bir süre yeni nesil konsollara özgü olacak. 7nm Vega mimarisi ise kurumlara ve yine Apple cihazlarına özel tasarımlar içerisinde yer alacak.

Bu bakımdan oyuncu segmentine Navi 10 mimarisi kalıyor. Kaynaklar Navi 10 serisindeki en iyi kartın Radeon RX Vega 56 ekran kartına yakın bir performans sergileyeceğini ifade ediyor. Uygun bir fiyat konumlandırmasıyla Navi 10 oyuncu topluluğunu memnun edecektir ancak yine de RTX serisine uzak kalacağı kesin.

Polaris 30 ekran kartlarının devamı niteliğinde olacak Navi 10 ekran kartlarının yine Radeon RX 6xx şeklinde isimlendirme alacağı tahmin ediliyor. 2020-2021 yılında ise Navi 20 mimarisinin sahneye çıkacağı ve daha farklı bir isimlendirme ile üst seviyeye yerleşeceği vurgulanıyor.