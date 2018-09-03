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Oyunculara müjde: Razer Phone 2 geliyor

Razer'ın oyuncular için piyasaya sürdüğü ilk akıllı telefon olan Razer Phone'un devam modeli geliyor. Şirket ikinci nesil Razer Phone'un geliştirildiğini doğruladı.
8 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oyunculara yönelik ürünleriyle tanınan Razer geçtiğimiz yıl ilk akıllı telefonunu çıkarmıştı. Oyun telefonu olarak tüketicilere sunulan Razer Phone'un piyasada ne kadar iyi performans gösterdiği henüz tam olarak belli değilken devam modelinin geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Razer Phone 2'nin geliştirildiğini doğrulayan şirket bu konuda çok fazla detay vermedi.
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Söz konusu doğrulama, şirketin bu yılın ilk yarısı için hazırladığı kazanç raporunda yer aldı. Rapor'un bir bölümünde Razer'ın “ikinci nesil Razer Phone'un geliştirilmesine” odaklandığından bahsediliyor. Yani onay doğrudan şirketin kendisinden geldi. Akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise bir açıklama yok.

Razer Phone olumlu eleştiriler aldı

Söylentilere bakılırsa cihaz bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülebilir. İlk Razer Phone'un oyunculara yönelik bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek devam modelinin de aynı senaryoyla uyumlu olacağını söyleyebiliriz. Razer, ilk Razer Phone'un “uluslararası olarak çok olumlu eleştiriler” aldığını açıkladı. Şirket buna rağmen cihazın kaç adet sattığını söylemedi.

https://wccftech.com/razer-h1-18-earnings-good-growth-razer-phone-2-and-new-blades-inbound/ Yorum Yaz
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deoks 8 ay
clash of clans oyunumu 1000 fps de oynayabileceğim nihayet.

Kardeşim oyuncu telefonu nedir şaka mısınız siz?
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xxlor 8 ay
Ben bunu alacağıma Samsung ve ya herhangi bir markanın amiral gemisini alırım . Saçma buluyorum oyuncu telefonlarını tabii kişiden kişiye değişir
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Johan Elmander 8 ay
Güzel telefon. Ama Blade serisini daha Türkiye'de yokken bunu Türkiye'de görmek hayal.
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intel7mix 8 ay
4000 mah pille 3000mah performansı anca göstermişti. Umarım bundada böyle olmaz.
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12 Angry Men 8 ay
''Şirket buna rağmen cihazın kaç adet sattığını söylemedi''

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mute2323 8 ay
Çok zor işi.
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