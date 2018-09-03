Oyunculara müjde: Razer Phone 2 geliyor

Oyunculara yönelik ürünleriyle tanınan Razer geçtiğimiz yıl ilk akıllı telefonunu çıkarmıştı. Oyun telefonu olarak tüketicilere sunulan Razer Phone'un piyasada ne kadar iyi performans gösterdiği henüz tam olarak belli değilken devam modelinin geliştirme aşamasında olduğu ortaya çıktı. Razer Phone 2'nin geliştirildiğini doğrulayan şirket bu konuda çok fazla detay vermedi.

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Söz konusu doğrulama, şirketin bu yılın ilk yarısı için hazırladığı kazanç raporunda yer aldı. Rapor'un bir bölümünde Razer'ın “ikinci nesil Razer Phone'un geliştirilmesine” odaklandığından bahsediliyor. Yani onay doğrudan şirketin kendisinden geldi. Akıllı telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise bir açıklama yok.

Razer Phone olumlu eleştiriler aldı

Söylentilere bakılırsa cihaz bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülebilir. İlk Razer Phone'un oyunculara yönelik bir akıllı telefon olduğunu düşünürsek devam modelinin de aynı senaryoyla uyumlu olacağını söyleyebiliriz. Razer, ilk Razer Phone'un “uluslararası olarak çok olumlu eleştiriler” aldığını açıkladı. Şirket buna rağmen cihazın kaç adet sattığını söylemedi.

https://wccftech.com/razer-h1-18-earnings-good-growth-razer-phone-2-and-new-blades-inbound/