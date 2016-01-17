Özçekim odaklı Oppo F1, Avrupa'da satışa çıkıyor





Oppo'nun daha iyi kamera özelliklerine odaklandığı yeni akıllı telefon serisi F, geçtiğimiz haftalarda lanse edilmişti. Orta seviyede iddialı özelliklere sahip olan serinin ilk modeli Oppo F1, Avrupa kıyılarına ulaştı ve firmanın resmi sitesi üzerinden ön siparişler başladı.





Oppo F1, 5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunarken, Gorilla Glass 4 ile de sağlamlığını artırıyor. Ayrıca ekran tasarımında 2.5D kavis ile premium bir hava yakalanmaya çalışılmış. 4+4 formatında 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 615 yonga setinden gücünü alan modele 3GB RAM eşlik ediyor.









Cihazın arka kamerası f/2.2 diyafram aralığına sahip ve 13MP çözünürlüğünde. Ön kamera ise f/2.0 aralıklı ve 8MP çözünürlüğünde. 1/4 inçlik sensör büyüklüğü ile ön kamera, düşük ışık koşullarında daha iyi sonuçlar verebiliyor. Öz çekim yaparken, ekran bir flaş gibi beyaz renge bürünerek yüzünüzü en iyi şekilde aydınlatmaya çalışıyor. Ayrıca Beautify 3.0 özelliği, çekim sonrası fotoğraflarınızı otomatik olarak en iyi kalitede getiriyor.





Tamamen metal alaşımdan imal edilen gövde 7.25mm kalınlığa sahip. Arka kısımda kumlama yöntemiyle en iyi tutuş için tırtıklı bir kaplama elde edilmiş. 2400mAh kapasiteli çıkarılamayan batarya yanında 16GB artırılabilir kapasite, Android 5.1 işletim sistemi, Color OS 2.1 kullanıcı arayüzü gibi özelliklere sahip olan modelin fiyatı 229 Avro olarak belirlenmiş.





Cihazın satışlarına Şubat ayında başlanacak. Ön sipariş verebilmek için tüketicilerin ekstradan 5 Avro kaparo bırakması gerekiyor. Yine ön sipariş boyunca Oppo, müşterilere bir özçekim çubuğunu da ücretsiz olarak hediye edecek.

http://www.oppo.com/en/smartphone-f1#section-product-specs