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Özçekim odaklı Sony Xperia C4 lanse edildi

4 yıl
7,2b
1
37
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Özçekim odaklı Sony Xperia C4 lanse edildi

Bir süredir çeşitli kaynaklar tarafından elde edilen görselleri internete sızdırılan Japon devi Sony'nin özçekim odaklı Xperia C serisinin yeni üyesi Xperia C4 bugün itibariyle resmiyet kazandı. 

Donanım olarak Xperia C3 modelinden biraz daha ileri olan modelde 5.5 inçlik Full HD ekrana yer veriliyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T760 grafik birimi taşıyan MT6752 yongasetinin güç verdiği modelde 2GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza bulunuyor. 

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alan modelin dikkat çekici özelliği ise ön kısımda 5MP çözünürlüğündeki kamerası ve LED flaşı. Kamerada ayrıca 25mm geniş açılı lens yer alıyor. Sony ön kamerayı çeşitli efekt ve düzenleme yazılımları ile desteklemiş. Bu bakımdan özçekim tutkunları için model iyi bir alternatif olacak. 

Modele 2600mAh gücünde bir batarya hayat verirken, LTE, Bluetooth 4.1, NFC, 5. nesil WIFI gibi son bağlantı teknolojileri de unutulmamış. Model Omnibalance tasarım dilini devam ettirirken, 7.9mm kalınlığa erişiyor. 

Android 5.0 işletim sistemi üzerinde çalışan model bu haliyle orta üst seviye bir konuma yerleşiyor. Elbette modelin fiyatı da önemli bir unsur olacak ancak şimdilik herhangi bir detay verilmiş değil.  

http://www.androidcentral.com/sonys-latest-selfie-focused-smartphone-xperia-c4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Seryus 3 yıl
Neden hiç biyerde incelemesi yok bu telefonun çıldırcam ya ilk senden bekliyoruz DH
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DH Misafiri 4 yıl
Ortanın hemen üstü bi model olmuş bu ve gayet güzel telefon 2-3 sene sorunsuz iş görür. donanım haber sony haberleri yapar mıydı şaşırdım. Samsunga yalakalıktan ölcekler nerdeyse.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
sacma bi fiyattan gelmez ins
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Teknode 4 yıl
farkli bir secenek olmus begendim.
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Crauls 4 yıl
Sony kalem pil yapti haberi olsa aportda bekleyen akbabalar ususur yine burda,gommek icin.
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Görmebak 4 yıl
Ön tarafa arka kamerayı koyaydınız lan direkt o ne öyle bi an telefonun ana kamerasının önde olduğunu zannettim
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SUPEROFFLINE 4 yıl
Guzel duruyor
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Adoring 4 yıl
Her popüler kültür içinde telefon çıkmasına karşıyım buna harcayacağınız maliyeti diğer telefonlarda kullanabilirsiniz yada ne bileyim snapdragon 810 koymazsında 815 koyarsın telefona.Ben böyle düşünüyorum.
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mskblt 4 yıl
Nate Dogg
mskblt900 lira civarlarında olursa tam bir f/p ürünü olur
Bu dedigine sen inandinmi

çıkmadık candan ümit kesilmez.
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Her isi ters giden adam 4 yıl
Bakalım sonu bu sefer neresininden kırpacak
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babacan52 4 yıl
1500 ister sony buna :D sona satamaz bunu oturur ağlar telefon bölümü niye zarar ediyo diye.
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