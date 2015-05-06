Özçekim odaklı Sony Xperia C4 lanse edildi

Bir süredir çeşitli kaynaklar tarafından elde edilen görselleri internete sızdırılan Japon devi Sony'nin özçekim odaklı Xperia C serisinin yeni üyesi Xperia C4 bugün itibariyle resmiyet kazandı.





Donanım olarak Xperia C3 modelinden biraz daha ileri olan modelde 5.5 inçlik Full HD ekrana yer veriliyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T760 grafik birimi taşıyan MT6752 yongasetinin güç verdiği modelde 2GB RAM ve 16GB artırılabilir hafıza bulunuyor.





Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alan modelin dikkat çekici özelliği ise ön kısımda 5MP çözünürlüğündeki kamerası ve LED flaşı. Kamerada ayrıca 25mm geniş açılı lens yer alıyor. Sony ön kamerayı çeşitli efekt ve düzenleme yazılımları ile desteklemiş. Bu bakımdan özçekim tutkunları için model iyi bir alternatif olacak.





Modele 2600mAh gücünde bir batarya hayat verirken, LTE, Bluetooth 4.1, NFC, 5. nesil WIFI gibi son bağlantı teknolojileri de unutulmamış. Model Omnibalance tasarım dilini devam ettirirken, 7.9mm kalınlığa erişiyor.





Android 5.0 işletim sistemi üzerinde çalışan model bu haliyle orta üst seviye bir konuma yerleşiyor. Elbette modelin fiyatı da önemli bir unsur olacak ancak şimdilik herhangi bir detay verilmiş değil.

http://www.androidcentral.com/sonys-latest-selfie-focused-smartphone-xperia-c4