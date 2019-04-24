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Özel anahtarları tahmin ederek 8 milyon dolarlık ETH çaldı

Elde edilişi ve dolaşıma sokulması açısından çok avantajlı durumda olan kripto paralara saldırılar giderek artıyor. Dolandırıcılar şimdi güvenlik anahtarlarını tahmin ederek para çalıyor.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto paraların hayatımıza girmesi ile birlikte kullandığımız şifrelerin yanında özel anahtarlar ve anahtar sözcük grupları ortaya çıktı. Bunları kaybettiğiniz zaman hiçbir şekilde kripto cüzdanlarınıza erişemiyorsunuz.

Büyük soygun

Bununla birlikte özel anahtarlar ve sözcük gruplarında da güvenlik zafiyetleri ortaya çıkmaya başladı. Bir kişinin veya ekibin kripto yatırımcıların özel anahtarlarını ve sözcük gruplarını tahmin ederek 45 000 dolayında ETH çaldığı ortaya çıktı.

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Güvenlik uzmanları tarafından ortaya çıkarılan dolandırıcılık hadisesi aslında tesadüfen bulunmuş. Uzmanlar güvenlik anahtarlarının zayıflığı ile ilgili araştırma yaparken bazı anahtarların kolay tahmin edilebildiğini görmüş. Bu anahtarlara ait hesapları inceleyen uzmanlar belirli bir hesaba sürekli kripto çıkışı olduğunu keşfetmiş.

Biraz daha araştırmayı derinleştirdiklerinde ise saldırganların yaklaşık 735 cüzdanın özel anahtarlarını tahmin ederek 12 cüzdanın içini boşalttığını görmüş. Bu hesaplarda toplam 45 bin ETH bulunuyormuş.

Uzmanlar bu kişinin hatalı kod veya hatalı kod üreticilerinin izini sürerek bir kombinasyon ortaya çıkardığını düşünüyor. Diğer taraftan güvenlik sözcüklerinin genelde benzer bir şekilde üretilmiş olması veya kullanıcının sözcükleri boş bırakmasının da saldırganlara davetiye çıkarmış olabileceği düşünülüyor.

Her durumda kripto yatırımcıların büyük risk altında olduğunu belirtmek gerek zira güvenlik anahtarı ve sözcük grupları hali hazırda cüzdanlara erişmek için en önemli yol. Bu bakımdan iki aşamalı doğrulama sistemlerini de eklemek gerekiyor.

 

https://cointelegraph.com/news/blockchain-bandit-has-stolen-45-000-eth-by-guessing-weak-private-keys-report-claims Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 3 hf. en beğenilen
PC nin kripto şifrelemeyi devam ettirene kadar harcayacağı güç ve enerjiyi
sıralı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f şeklinde sayarsa haliyle işlemci gücünden para kazanacakların olası şifreleri tahmin etmeleri veri madenciliğinden daha fazla haksız kazanç elde etmelerinin önünü açacaktır.
dahası ; verilerin sözde anonimleştirildiği düşünülür ise ; bu haberden sonra bu yöntemi deneyen sazanlar yüzünden kripto para veri giriş çıkış trafiği gereksiz kalabalık yüzünden artacak ve haliyle güvenlik artırımı için kropto 2x çatallamaya girecek bu durumda kripto mandencilerinin kazanç verimi %50 düşecektir. bu durum özetle kripto paranın sonu gibi ama quantum bilgisayarların devreye girmesiyle kurtarılabilinir bir durum gibi ! sanki her şey önceden hesaplandığı bir senaryo var ortada !
PC nin kripto şifrelemeyi devam ettirene kadar harcayacağı güç ve enerjiyisıralı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f şeklinde sayarsa haliyle işlemc...
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SEO-Uzmanı 3 hf. en beğenilen
PC nin kripto şifrelemeyi devam ettirene kadar harcayacağı güç ve enerjiyi
sıralı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f şeklinde sayarsa haliyle işlemci gücünden para kazanacakların olası şifreleri tahmin etmeleri veri madenciliğinden daha fazla haksız kazanç elde etmelerinin önünü açacaktır.
dahası ; verilerin sözde anonimleştirildiği düşünülür ise ; bu haberden sonra bu yöntemi deneyen sazanlar yüzünden kripto para veri giriş çıkış trafiği gereksiz kalabalık yüzünden artacak ve haliyle güvenlik artırımı için kropto 2x çatallamaya girecek bu durumda kripto mandencilerinin kazanç verimi %50 düşecektir. bu durum özetle kripto paranın sonu gibi ama quantum bilgisayarların devreye girmesiyle kurtarılabilinir bir durum gibi ! sanki her şey önceden hesaplandığı bir senaryo var ortada !
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