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Özel okulların web sitelerinde ‘porno’ ve ‘bitcoin’li hile

Google arama sonuçlarında üst sıralarda çıkmak isteyen bazı okulların web sitelerin kaynak kodunda porno ve Bitcoin gibi çok aranan kelimelerin kullanıldığı ortaya çıktı. 12 okulun sitesi engellendi.
1 yıl
8,3b
1
11
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Özel okulların web sitelerinde ‘porno’ ve ‘bitcoin’li hile
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Öğrenci kapmak için kıran kırana rekabetin yaşandığı özel eğitim sektöründe çapıcı bir gerçek ortaya çıktı. Google arama sonuçlarında üst sıralarda çıkmak isteyen bazı özel okullar, sitenin kaynak kodları arasına “porno” ve “Bitcoin” gibi çok aranan kelimeleri gizledikleri ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, sitenin kaynak kodları arasında bu tarz sakıncalı kelimeler bulunduran 12 özel okulun internet sitesine erişimin engellendiğini açıkladı. Bilal Tırnakçı, özel okulların bu kelimelerden haberi olmadığını ve okulların web tasarım ajanslarının oyununa kurban gidildiğini belirtiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1.5 milyon adet tablet dağıtıldı. Bu tabletlerin yaklaşık yarısının takip edildiğinin altını çizen Tırnakçı, “700 bin civarında tablet de takip ediliyor. Öğrenciler tablette olumsuz bir işlem yaptığında tek bir tuşla yanlışını engelleyebiliyoruz. Tehlikeli oyunlar tablette kendiliğinden bloke oluyor. Öğrencilerin takip bilgileri paylaşılmıyor.” ifadesini kullandı.

Bilinirliği arttırdığı için bu yöntemle sitelerin ilk sırada yer almaları sağlanıyor

Bilişim Teknolojileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz: "Bazı web tasarımcıları web sitesini ön plana çıkarmak için popüler kelimeleri kaynak kodlara yerleştiriyor. Ama bu etkili bir yöntem değil. Google algoritması artık içerik ve az bulunurlukla ilgili siteleri ön plana çıkarıyor."


Web uzmanı Bekir Kurt: "İki neden var. İlki bazı web tasarımcıları sitelerin kodlarını yasal olmayan şekilde paylaşıyor. Özel okullar, bu ücretsiz hazır site ve şablonları kullanıyor. Bu kelimeler, ücretsiz şablonların arasına serpiştirilmiş oluyor. İkincisi ise özel okullar arasındaki rekabet. ‘Porno, bitcoin’ gibi kelimelerle bilinirliğini artırıyor. Site iyice tanınıyor. Bu Google için legal. Bilinirlik arttığı için bu sitelerin kalite puanları da artıyor. Bu yüzden ilk sırada yer almaları sağlanıyor."


http://www.haberturk.com/ozel-okullarda-porno-ve-bitcoinli-kelime-oyunu-1849776 Yorum Yaz
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madmax50 1 yıl en beğenilen
Web uzmanı Bekir Kurt bu açıklamaları yaptıysa yaptığı işi bıraksın.
" ‘Porno, bitcoin’ gibi kelimelerle bilinirliğini artırıyor. Site iyice tanınıyor. Bu Google için legal. Bilinirlik arttığı için bu sitelerin kalite puanları da artıyor. Bu yüzden ilk sırada yer almaları sağlanıyor."
Bir internet sitesinde içerikle alakası olmayan keyword kullanılıyorsa google bu siteye ceza verip ilk etapta sıralama düşürür. Sonrası siteye penaltı cezası verip aramalardan kaldırır. Bu kelimeler kullanılan okul sitesi ciddi zarar görür.
Haberdeki durum birçok site sahibinin başına gelen hack olayı. Site hacklenir, içeriğine gizlice bitcoin gibi popüler kelimelere link verilerek linkin ait olduğu sitenin SEO açısından güçlenmesi sağlanır.
Web uzmanı Bekir Kurt bu açıklamaları yaptıysa yaptığı işi bıraksın." ‘Porno, bitcoin’ gibi kelimelerle bilinirliğini artırıyor. Site iyice tanınıyor. Bu G...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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Spider_hip 1 yıl
Etraf, eskinin ev hanımı blog yapısı, şimdinin eh işte cms si olan wordpress webcilerle doldu. O da adam gibi css ya da php bilenler değil. Hazır temaları alan, hatta satın bile almayan, çalıntı warezleri kullanıp binlerce lira kazanan web tasarımcıları, hatta firmaları doldu taştı. Öyle ki milyon liralık özel hastanelerden, büyük firmalara kadar 5-10$ lık hazır temalı siteler kaynıyor. Tüketici bilinçsiz olunca hazır temacı wordpressciler krallığını yaşıyor. Ondan sonra tabi orasından burasından porno da çıkar bitcoin de çıkar, hatta yakında warez temaların içine gizli bitcoin miningleride sokarlar. Millet babanızın hayrına warezlemiyor onları.
Etraf, eskinin ev hanımı blog yapısı, şimdinin eh işte cms si olan wordpress webcilerle doldu. O da adam gibi css ya da php bilenler değil. Hazır temaları alan,...
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firat_kilic 1 yıl
okullar özel.. yani para para para... eğitim mi? bas parayı al diplomayı. En sonunda haraççılığa dönüyormuş demek ki... eğitimde paraymış yani. eğmek ve itmek cepten parayı çekmek.
!!!! Türkiye gibi ülkeler için özel/özelleştirme çok tehlikeli bir durum !!!!!!
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ozman80 1 yıl
Arkadaşlar,sitelerin artık coin kazmak için kullanılıp kullanılmadığını nasıl anlayabiliriz?
Duyduğum kadarı ile; filme izleme sitelerinin yarısının bu çeşit eklerlerle kullanıcı bilgisayarını kullandığı yönünde olduğudur?
ek:ankarada bir internet cafede,youtube dan şarkı dinlemek isterken
bilgisayarın açılması ile bir mining programı çalıştırıldı.
bilgisayarı kullanıp para verdiğim halde çok da rahatsız oldum.yer:dikmen
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sniper23 1 yıl ozman80
ozman80
Arkadaşlar,sitelerin artık coin kazmak için kullanılıp kullanılmadığını nasıl anlayabiliriz?
Duyduğum kadarı ile; filme izleme sitelerinin yarısının bu çeşit eklerlerle kullanıcı bilgisayarını kullandığı yönünde olduğudur?
ek:ankarada bir internet cafede,youtube dan şarkı dinlemek isterken
bilgisayarın açılması ile bir mining programı çalıştırıldı.
bilgisayarı kullanıp para verdiğim halde çok da rahatsız oldum.yer:dikmen

İllegal olarak kullanılan sitelerin çoğunda mining var. Çünkü reklam gelirleri inanılmaz düştüğü için milletde parayı buradan çıkarmaya çalışıyor. (en büyük gelirleri reklamdan geliyor).
Siteye girince CPU kullanımına bakarak durumu görebilirsin.
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Sabit Fikir 1 yıl ozman80
-Adguard- ın ücretli sürümünde coin madenciliğini tesbit ve engelleme özelliği olduğunu tecrübe ettim.
(Geçenlerde 1 yıllık key dağıtılmıştı, oradan yüklemiştim)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Spider_hip 1 yıl
Etraf, eskinin ev hanımı blog yapısı, şimdinin eh işte cms si olan wordpress webcilerle doldu. O da adam gibi css ya da php bilenler değil. Hazır temaları alan, hatta satın bile almayan, çalıntı warezleri kullanıp binlerce lira kazanan web tasarımcıları, hatta firmaları doldu taştı. Öyle ki milyon liralık özel hastanelerden, büyük firmalara kadar 5-10$ lık hazır temalı siteler kaynıyor. Tüketici bilinçsiz olunca hazır temacı wordpressciler krallığını yaşıyor. Ondan sonra tabi orasından burasından porno da çıkar bitcoin de çıkar, hatta yakında warez temaların içine gizli bitcoin miningleride sokarlar. Millet babanızın hayrına warezlemiyor onları.
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sadrag 1 yıl
Eğitim sistemimizi kabaca özetleyen kelimeleri kullanmışlar işte.. Üzücü ama gerçek..
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madmax50 1 yıl en beğenilen
Web uzmanı Bekir Kurt bu açıklamaları yaptıysa yaptığı işi bıraksın.
" ‘Porno, bitcoin’ gibi kelimelerle bilinirliğini artırıyor. Site iyice tanınıyor. Bu Google için legal. Bilinirlik arttığı için bu sitelerin kalite puanları da artıyor. Bu yüzden ilk sırada yer almaları sağlanıyor."
Bir internet sitesinde içerikle alakası olmayan keyword kullanılıyorsa google bu siteye ceza verip ilk etapta sıralama düşürür. Sonrası siteye penaltı cezası verip aramalardan kaldırır. Bu kelimeler kullanılan okul sitesi ciddi zarar görür.
Haberdeki durum birçok site sahibinin başına gelen hack olayı. Site hacklenir, içeriğine gizlice bitcoin gibi popüler kelimelere link verilerek linkin ait olduğu sitenin SEO açısından güçlenmesi sağlanır.
2 Yanıt Yanıtla +14
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denizbay1 1 yıl madmax50
madmax50
Web uzmanı Bekir Kurt bu açıklamaları yaptıysa yaptığı işi bıraksın.
" ‘Porno, bitcoin’ gibi kelimelerle bilinirliğini artırıyor. Site iyice tanınıyor. Bu Google için legal. Bilinirlik arttığı için bu sitelerin kalite puanları da artıyor. Bu yüzden ilk sırada yer almaları sağlanıyor."
Bir internet sitesinde içerikle alakası olmayan keyword kullanılıyorsa google bu siteye ceza verip ilk etapta sıralama düşürür. Sonrası siteye penaltı cezası verip aramalardan kaldırır. Bu kelimeler kullanılan okul sitesi ciddi zarar görür.
Haberdeki durum birçok site sahibinin başına gelen hack olayı. Site hacklenir, içeriğine gizlice bitcoin gibi popüler kelimelere link verilerek linkin ait olduğu sitenin SEO açısından güçlenmesi sağlanır.

Aynen öyle dostum. Dediklerin doğru. Buna ne isim veriliyordu hatırlayamadım şu an ama bildiğin ve çok kullanılan, rakipler tarafından uygulanan bir sabotaj yöntemi bu. Araya sızıp anahtar kelime değiştirerek listeden gerilemesi veya ceza alması sağlanıyor. Allah işi ehline verin der. Bizim ülkemizdeki yöneticilerin ise hali orta da. Yani bu kadar mı zor bunu öğrenmek. Sen ben, sade vatandaş olarak biliyorken. Ayıp ve yazık ya! Yani sen bu durumları bilmezsen nasıl adaletli olacaksın? E şimdi sen belki de kul hakkı yedin bu siteleri engelleyerek?! Senin, donanımlı olup, her ihtimali gözetmen gerekir ki hak yemeyesin, yanlış bir karar verip adaletsizliği oluşturmayasın..! Ya durum senin kısıtlı bilginle düşündüğün gibi web sitesini hazırlayan kurumun suçu değil de, rakip bir okulun dışarıdan sızmasıyla gerçekleştiyse..? Buyur, adaletsizliğin ve kul hakkının daniskası değildir de nedir bu şimdi? Vahim, tek kelimeyle vahim bir tablo bu.
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Elsa 1 yıl madmax50
Ben de böyle biliyordum bu kelimelerin üst sıralara çıkarması değil geriletmesi lazım
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interwap 1 yıl
Bir ara (2014) www.akhisardh.gov.tr sitesinin arkaplanında illegal paylaşımlar vardı. Tabi kimse farketmiyordu. Şimdi kaldırmışlar.
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