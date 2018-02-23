Özel okulların web sitelerinde ‘porno’ ve ‘bitcoin’li hile

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Öğrenci kapmak için kıran kırana rekabetin yaşandığı özel eğitim sektöründe çapıcı bir gerçek ortaya çıktı. Google arama sonuçlarında üst sıralarda çıkmak isteyen bazı özel okullar, sitenin kaynak kodları arasına “porno” ve “Bitcoin” gibi çok aranan kelimeleri gizledikleri ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, sitenin kaynak kodları arasında bu tarz sakıncalı kelimeler bulunduran 12 özel okulun internet sitesine erişimin engellendiğini açıkladı. Bilal Tırnakçı, özel okulların bu kelimelerden haberi olmadığını ve okulların web tasarım ajanslarının oyununa kurban gidildiğini belirtiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1.5 milyon adet tablet dağıtıldı. Bu tabletlerin yaklaşık yarısının takip edildiğinin altını çizen Tırnakçı, “700 bin civarında tablet de takip ediliyor. Öğrenciler tablette olumsuz bir işlem yaptığında tek bir tuşla yanlışını engelleyebiliyoruz. Tehlikeli oyunlar tablette kendiliğinden bloke oluyor. Öğrencilerin takip bilgileri paylaşılmıyor.” ifadesini kullandı.

Bilinirliği arttırdığı için bu yöntemle sitelerin ilk sırada yer almaları sağlanıyor

Bilişim Teknolojileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz: "Bazı web tasarımcıları web sitesini ön plana çıkarmak için popüler kelimeleri kaynak kodlara yerleştiriyor. Ama bu etkili bir yöntem değil. Google algoritması artık içerik ve az bulunurlukla ilgili siteleri ön plana çıkarıyor."





Web uzmanı Bekir Kurt: "İki neden var. İlki bazı web tasarımcıları sitelerin kodlarını yasal olmayan şekilde paylaşıyor. Özel okullar, bu ücretsiz hazır site ve şablonları kullanıyor. Bu kelimeler, ücretsiz şablonların arasına serpiştirilmiş oluyor. İkincisi ise özel okullar arasındaki rekabet. ‘Porno, bitcoin’ gibi kelimelerle bilinirliğini artırıyor. Site iyice tanınıyor. Bu Google için legal. Bilinirlik arttığı için bu sitelerin kalite puanları da artıyor. Bu yüzden ilk sırada yer almaları sağlanıyor."

http://www.haberturk.com/ozel-okullarda-porno-ve-bitcoinli-kelime-oyunu-1849776