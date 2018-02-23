Özel okulların web sitelerinde ‘porno’ ve ‘bitcoin’li hile

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, sitenin kaynak kodları arasında bu tarz sakıncalı kelimeler bulunduran 12 özel okulun internet sitesine erişimin engellendiğini açıkladı. Bilal Tırnakçı, özel okulların bu kelimelerden haberi olmadığını ve okulların web tasarım ajanslarının oyununa kurban gidildiğini belirtiyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1.5 milyon adet tablet dağıtıldı. Bu tabletlerin yaklaşık yarısının takip edildiğinin altını çizen Tırnakçı, “700 bin civarında tablet de takip ediliyor. Öğrenciler tablette olumsuz bir işlem yaptığında tek bir tuşla yanlışını engelleyebiliyoruz. Tehlikeli oyunlar tablette kendiliğinden bloke oluyor. Öğrencilerin takip bilgileri paylaşılmıyor.” ifadesini kullandı.
Bilinirliği arttırdığı için bu yöntemle sitelerin ilk sırada yer almaları sağlanıyor
Bilişim Teknolojileri Derneği Başkanı Burcu Yılmaz: "Bazı web tasarımcıları web sitesini ön plana çıkarmak için popüler kelimeleri kaynak kodlara yerleştiriyor. Ama bu etkili bir yöntem değil. Google algoritması artık içerik ve az bulunurlukla ilgili siteleri ön plana çıkarıyor."
Web uzmanı Bekir Kurt: "İki neden var. İlki bazı web tasarımcıları sitelerin kodlarını yasal olmayan şekilde paylaşıyor. Özel okullar, bu ücretsiz hazır site ve şablonları kullanıyor. Bu kelimeler, ücretsiz şablonların arasına serpiştirilmiş oluyor. İkincisi ise özel okullar arasındaki rekabet. ‘Porno, bitcoin’ gibi kelimelerle bilinirliğini artırıyor. Site iyice tanınıyor. Bu Google için legal. Bilinirlik arttığı için bu sitelerin kalite puanları da artıyor. Bu yüzden ilk sırada yer almaları sağlanıyor."
http://www.haberturk.com/ozel-okullarda-porno-ve-bitcoinli-kelime-oyunu-1849776 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
" ‘Porno, bitcoin’ gibi kelimelerle bilinirliğini artırıyor. Site iyice tanınıyor. Bu Google için legal. Bilinirlik arttığı için bu sitelerin kalite puanları da artıyor. Bu yüzden ilk sırada yer almaları sağlanıyor."
Bir internet sitesinde içerikle alakası olmayan keyword kullanılıyorsa google bu siteye ceza verip ilk etapta sıralama düşürür. Sonrası siteye penaltı cezası verip aramalardan kaldırır. Bu kelimeler kullanılan okul sitesi ciddi zarar görür.
Haberdeki durum birçok site sahibinin başına gelen hack olayı. Site hacklenir, içeriğine gizlice bitcoin gibi popüler kelimelere link verilerek linkin ait olduğu sitenin SEO açısından güçlenmesi sağlanır.