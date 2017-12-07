Özel üretim LG Signature Edition duyuruldu

Yeni yıl için amiral gemi akıllı telefon çalışmalarına başlayan LG sürpriz bir telefona imza attı. LG Signature Edition adındaki yeni amiral gemisi sadece 300 adet üretildi.

LG Signature Edition neler sunuyor?

Premium seviyede bir akıllı telefon olan LG Signature Edition, 6 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde OLED ekran ile geliyor. Çerçevesiz bir tasarım benimseyen ekranın görüntü oranı 18:9. Ekran Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.

Metal çerçeve yanında seramik arka kaplama ile çiziklere karşı dayanıklılık sağlanmış. Satın alan kişinin ismi bu seramik katmana lazer ile kazınacak. 7.3mm kalınlığındaki kasa IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı.

LG G6 veya LG V30 amiral gemilerine temel anlamda benzeyen ancak kendisine has bir çizgi izlediği görülen LG Signature Edition donanım tarafında da iddialı. Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.1 arttırılabilir depolama kapasitesi yer alıyor. Bu sayede en hızlı amiral gemilerinden birisi haline geliyor.

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Arka kısımda 16 ve 13MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. 1.6 diyafram aralığına sahip ana kamera 71 derecelik geniş açılı lens barındırıyor ve OIS ile destekleniyor. İkinci kamera ise 120 derecelik bir açıya sahip. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

3300mAh kapasiteli batarya QuickCharge 3.0 ile destekleniyor. Ayrıca kablosuz şarj da mevcut. 32-bit Hi-Fi Quad DAC ile ses kalitesi zirveye çıkarken Bluetooth 5.0 teknolojisi de unutulmamış. Android 8.0 Oreo işletim sistemi üzerinde çalışan telefonun henüz fiyatı açıklanmadı.