Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Özel üretim LG Signature Edition duyuruldu

Hem tasarım anlamında hem de donanım anlamında dolu dolu bir akıllı telefon olan LG Signature Edition, sadece 300 adet üretilerek Güney Kore’de satışa sunulacak.
1 yıl
3,8b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni yıl için amiral gemi akıllı telefon çalışmalarına başlayan LG sürpriz bir telefona imza attı. LG Signature Edition adındaki yeni amiral gemisi sadece 300 adet üretildi.

LG Signature Edition neler sunuyor?

Premium seviyede bir akıllı telefon olan LG Signature Edition, 6 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde OLED ekran ile geliyor. Çerçevesiz bir tasarım benimseyen ekranın görüntü oranı 18:9. Ekran Gorilla Glass 5 teknolojisi ile korunuyor.

Metal çerçeve yanında seramik arka kaplama ile çiziklere karşı dayanıklılık sağlanmış. Satın alan kişinin ismi bu seramik katmana lazer ile kazınacak. 7.3mm kalınlığındaki kasa IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklı.

LG G6 veya LG V30 amiral gemilerine temel anlamda benzeyen ancak kendisine has bir çizgi izlediği görülen LG Signature Edition donanım tarafında da iddialı. Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alan modelde 6GB LPDDR4X RAM ve 256GB UFS 2.1 arttırılabilir depolama kapasitesi yer alıyor. Bu sayede en hızlı amiral gemilerinden birisi haline geliyor.

Ayrıca Bkz. "18:9 ekranlı Xiaomi Redmi 5 serisi duyuruldu"

Arka kısımda 16 ve 13MP çözünürlüğünde çift kamera yer alıyor. 1.6 diyafram aralığına sahip ana kamera 71 derecelik geniş açılı lens barındırıyor ve OIS ile destekleniyor. İkinci kamera ise 120 derecelik bir açıya sahip. Ön kısımda ise 5MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor.

3300mAh kapasiteli batarya QuickCharge 3.0 ile destekleniyor. Ayrıca kablosuz şarj da mevcut. 32-bit Hi-Fi Quad DAC ile ses kalitesi zirveye çıkarken Bluetooth 5.0 teknolojisi de unutulmamış. Android 8.0 Oreo işletim sistemi üzerinde çalışan telefonun henüz fiyatı açıklanmadı. 

 

https://www.androidheadlines.com/2017/12/lg-signature-edition-announced-6gb-ram-oled-display.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 1 yıl
Sadece 300 adet üretilecek deniyor.
300.
ÜÇ YÜZ TANE.
Bırak Türkiye'yi, üretildiği fabrikadan çıkmadan hepsi satılır, veya maksimum 1 saat içerisinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9600_G_T 1 yıl
1 sene sonra gelır artık


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whisper 1 yıl
nerde v30 hala çıkacak.. özel seri cihaz yapıyorsanız en yüksek donanımlı olmalı ramse ram grafikse grafik ekransa ekran nerde snapdragon 845 v30 un aynısı dışını seramik kapla sonra özel diye sat mate 10 porshe desing gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 1 yıl
LG Türkiye'de zor günler geçiriyor sanırım. Tıpkı benim gibi ne yapsa sevdiremiyor kendini bir türlü. Belli başlı mağazalarda LG yok bile. İnternette var ama fiyatları çok düşük diğer markalara göre. 2379 TL'ye LG Türkiye garantili G6 satılıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 1 yıl cosica
LG deyince en teknolojiye uzak insan dahi kronik sorunlardan bahsediyor. Bu durum ne kadar üzücü olsa dahi bir yerde hak ediyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 yıl
1800$

zdnet.com/...

Tukiye de kaca satilir acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Bu telefonun arka tasarımı bana ağzı açık şaşırmış emojisini hatırlatıyor, ahanda bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LastShip 1 yıl
Ya ne v30 u bilmem nesi telefon bildigin g2 nin modern hali.
G6 yerine bunu yapmalari gerekiyordu zaten tasarimi harika
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Smile Man 1 yıl
Daha kompakt bir cihaz yapabilirlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 1 yıl
Aynı cihazı 5" olarak kullanmak isterdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 1 yıl
Telefonun adı V30 Signature Edition zaten G6 ile alakası yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3827 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg, lg signature edition ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bitcoin ve Blockchain ustası "Ahmet Usta" | Mesut Çevik ile Canlı Yayın 1 yıl Dijital müzik platformu Youtube Remix, Mart ayında yayınlanacak 1 yıl TSMC dünyanın ilk 3nm yonga üretim tesisine 20 milyar dolar harcayacak 1 yıl Uranyum plastiğin yerini alabilir 1 yıl App Store’da 2017 yılının en iyileri belli oldu 1 yıl Prisma uygulaması ücretli abonelik sunmaya başladı 1 yıl PUBG'nin final sürümü 20 Aralık'ta çıkıyor 1 yıl E-devlet'e beş yeni hizmet eklendi 1 yıl Nvidia Titan V: Yine dünyanın en güçlüsü 1 yıl Android Wear saatler için Oreo güncelemesi başladı 1 yıl Apple LCD'den vazgeçmiyor: Metal arka yüzeyli 6.1 inçlik ucuz iPhone yolda 1 yıl Saab 9-3, NEVS'in ilk tam elektrikli otomobili olarak geri döndü 1 yıl 4 kameralı Huawei Nova 2S duyuruldu 1 yıl Boeing CEO'su Elon Musk'a meydan okudu: İşte Musk'ın cevabı 1 yıl GTA V Online Doomsday Heist güncellemesi gelecek hafta yayınlanacak 1 yıl Alcatel Idol 5 ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl FPS oyunu Homefront, Humble Store'da ücretsiz 1 yıl Instagram için bağımsız mesajlaşma uygulaması geliyor 1 yıl Emisyon skandalını itiraf eden Volkswagen yöneticisine 7 yıl hapis cezası 1 yıl Apple AirPods'a ciddi rakip "Sony WF-1000X" kutusundan çıkıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Özel üretim LG Signature Edition duyuruldu Sonraki ASELSAN, 1 milyar Euro'yu ülkede tutacak 1 yıl Elektrikli otomobillerin maliyeti düşüyor 1 yıl Snapdragon 845, yeni akıllı telefonlara ne getirecek? 1 yıl Apple indirme başı fiyatlandıran yeni reklam ağını duyurdu 1 yıl 18:9 ekranlı Xiaomi Redmi 5 serisi duyuruldu 1 yıl PUBG Çöl Haritası yeni bir silahla buluşuyor: R45 Revolver! 1 yıl ASUS'un süper sistemi sahibini buldu | ASUS Bilgisayarımı Ateşle 2017 Finali 1 yıl Endonezya, Bitcoin ve diğer sanal paraları yasaklıyor 1 yıl Amerikan hava yolu şirketleri akıllı valizlere kısıtlama getiriyor 1 yıl “Cumhurbaşkanı Erdoğan Hyperloop projesine sıcak bakıyor” 1 yıl Bitcoin'den tarihi rekor: 15.000$'dan daha değerli 1 yıl İTÜ CODEzilla-BEST Teknoloji Günleri başlıyor 1 yıl Mevcut hiçbir Nokia telefon Project Treble'ı desteklemiyor 1 yıl Philips’den USB Tip-C dock barındıran profesyonel monitörler 1 yıl Araştırmacılar enerji gerektirmeyen WiFi cihazı icat etti 1 yıl Mi Pad isim hakkına Apple engeli 1 yıl Black Mirror dördüncü sezonu 29 Aralık tarihinde geliyor 1 yıl Türk Telekom yılın ilk 9 ayında 1.25 milyar TL kar elde etti 1 yıl Amazon Son Dakika Fırsatları başlıyor 1 yıl Madencilik platformu Nicehash hacklendi: 4000'in üzerinde Bitcoin kayıp Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim