Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nubia’nın MWC 2019’da tanıtacağı giyilebilir akıllı telefon için yeni bir video yayınlandı

Bugün ortaya çıkan yeni bir video Nubia’nın giyilebilir akıllı telefonuna işaret ediyor. Saat gibi kolunuza takabileceğiniz Nubia-a 25 Şubat tarihinde tanıtılacak.
2 ay
2b
1
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nubia’nın MWC 2019’da tanıtacağı giyilebilir akıllı telefon için yeni bir video yayınlandı
Tam Boyutta Gör
Nubia’nın esnek bir cihaz üzerinde çalıştığı daha öncesinde öğrenilmişti. Sonradan ortaya çıkan sızıntılar bu cihazın giyilebilir bir akıllı telefon olduğunu ortaya çıkardı. Kol saati gibi kolunuza takabildiğiniz bu akıllı telefon 25 Şubat tarihinde MWC 2019'da tanıtılacak.

Hayatını esnekleştir

Hayatını esnekleştir (Flex your life) sloganını içeren yeni bir video yayınlandı. Bu videoda ekranın saat gibi kıvrılması gösteriliyor. Ayrıca son kısma 25 Şubat tarihi de eklenmiş. Daha önce ortaya çıkan haberler göz önüne alındığında bu cihazın giyilebilir akıllı telefon olduğu çok açık.

Ayrıca Bkz. "Asus Zenfone 6, 14 Mayıs'ta Valencia'da tanıtılacak"

Elimizdeki bilgiler ise esnek yapıda OLED ekran ve IFA 2018'de gösterilen benzeri bir prototipin fotoğraflarından öteye gidemiyor. Ancak cihazın isimlendirmesinin nubia Alpha olacağı paylaşılan posterler üzerinde görüldü.

Nubia’nın MWC 2019’da tanıtacağı giyilebilir akıllı telefon için yeni bir video yayınlandı
Tam Boyutta Gör

ZTE’nin alt markası olarak doğan Nubia, oldukça farklı bu akıllı telefonuyla fuarın en çok konuşulan markalarından biri olabilir. Her ne kadar ZTE Nubia-a prototipini geçtiğimiz sene görme şansı yakalasak da bitmiş bir ürün olmaktan oldukça uzaktı. MWC 2019’da ise bu ve bunun gibi birçok yeni cihazın tanıtıldığına şahit olacağız. Bahsedilen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:


https://www.gsmarena.com/nubia_warms_up_the_crowd_with_a_new_teaser_of_its_wearable_phone-news-35659.php Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı 2 ay Captain Marvel oyuncuları, 90'lı yılların en çok nelerini özlüyor? 2 ay Akıllı telefon sevmeyenlere Nokia 210 2 ay Değiştirilebilir kapaklı Nokia 1 Plus karşınızda 2 ay TCL, MWC 2019'da katlanabilir telefon prototiplerini sergiledi 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay 5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı 2 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 ay Lucid Motors elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor 2 ay Microsoft yeni Xbox konsollarını E3 2019’da duyuracak 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı! 2 ay Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor 2 ay Xiaomi Mi 9'un global versiyonu tanıtıldı, Avrupa fiyatı açıklandı 2 ay Xiaomi Mi Mix 3 5G Avrupa fiyatı belli oldu 2 ay Lenovo’nun mobil bölümü yıllar sonra ilk kez kar etti 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı! 2 ay Fiyatıyla iddialı OPPO T1 amiral gemisi geliyor 2 ay Nvidia GeForce GTX 1660 Ti stoklara çıkmaya başladı 2 ay MacBook Pro hoparlörlerini patlatan Adobe Premiere Pro CC hatası düzeltildi 2 ay P30 Lite modelinin bazı özellikleri TENAA üzerinde görüldü 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Nubia’nın MWC 2019’da tanıtacağı giyilebilir akıllı telefon için yeni bir video yayınlandı Sonraki Turkcell tüm ürünleri ve 1440 stratejisi ile Mobil Dünya Kongresi'nde 2 ay Japon uzay şirketi, Ay'da yeni bir batarya teknolojisi test edecek 2 ay Nvidia GeForce GTX 1650 sızdırıldı 2 ay Oppo, Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş ilk 5G'li telefonunu duyurdu 2 ay Kemik iliği nakli, beynin yaşlanmasını engelleyebilir 2 ay 2si1 | Ya bu işi yapmasaydık? 2 ay Behzat Ç. dizisi geri mi dönüyor? 2 ay Asus Zenfone 6, 14 Mayıs'ta Valencia'da tanıtılacak 2 ay Thimbleweed Park, kısa süreliğine Epic Games Store'da ücretsiz oldu 2 ay 10X kayıpsız zoom yapan telefon | Kamerada önemli gelişim 2 ay Zebraların çizgileri ne işe yarıyor? 2 ay Bilim insanları, her yıl infilak eden bir yıldız keşfetti 2 ay Far Cry New Dawn ve Metro Exodus, daha ilk haftaları dolmadan torrente düştü 2 ay Kızaklı ön kamera mekanizması ve ekrana gömülü parmak izi okuyucusu ile Archos Diamond tanıtıldı 2 ay Intel, 5G modem yongalarının 2020'ye kadar telefonlarda yer almayacağını doğruladı 2 ay WinRAR programında 19 yıllık bir güvenlik açığı bulundu 2 ay Nokia 6.2, Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmayacak 2 ay Facebook, tartışma yaratan Onavo VPN uygulamasını sonlandırdı 2 ay OnePlus'ın 5G özellikli telefonu 2019'un ikinci yarısında satışa sunulacak 2 ay Oppo F11 Pro'un lansman tarihi belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim