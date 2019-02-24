Nubia’nın MWC 2019’da tanıtacağı giyilebilir akıllı telefon için yeni bir video yayınlandı

Nubia’nın esnek bir cihaz üzerinde çalıştığı daha öncesinde öğrenilmişti. Sonradan ortaya çıkan sızıntılar bu cihazın giyilebilir bir akıllı telefon olduğunu ortaya çıkardı. Kol saati gibi kolunuza takabildiğiniz bu akıllı telefon 25 Şubat tarihinde MWC 2019'da tanıtılacak.

Hayatını esnekleştir

Hayatını esnekleştir (Flex your life) sloganını içeren yeni bir video yayınlandı. Bu videoda ekranın saat gibi kıvrılması gösteriliyor. Ayrıca son kısma 25 Şubat tarihi de eklenmiş. Daha önce ortaya çıkan haberler göz önüne alındığında bu cihazın giyilebilir akıllı telefon olduğu çok açık.

Ayrıca Bkz.

"Asus Zenfone 6, 14 Mayıs'ta Valencia'da tanıtılacak"

Elimizdeki bilgiler ise esnek yapıda OLED ekran ve IFA 2018'de gösterilen benzeri bir prototipin fotoğraflarından öteye gidemiyor. Ancak cihazın isimlendirmesinin nubia Alpha olacağı paylaşılan posterler üzerinde görüldü.

ZTE’nin alt markası olarak doğan Nubia, oldukça farklı bu akıllı telefonuyla fuarın en çok konuşulan markalarından biri olabilir. Her ne kadar ZTE Nubia-a prototipini geçtiğimiz sene görme şansı yakalasak da bitmiş bir ürün olmaktan oldukça uzaktı. MWC 2019’da ise bu ve bunun gibi birçok yeni cihazın tanıtıldığına şahit olacağız. Bahsedilen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://www.gsmarena.com/nubia_warms_up_the_crowd_with_a_new_teaser_of_its_wearable_phone-news-35659.php