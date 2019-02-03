PBFM30 model numarasına sahip bir Oppo cihazı TENAA'da listelendi

Yaklaşık bir hafta önce OPPO PCDM00 / PCDT00 model numarasına sahip gizemli bir OPPO cihazı, TENAA'da tüm özellikleri ve görselleri ile birlikte ortaya çıkmıştı. PCDM00 / PCDT00'ın kimliği hala gizemli olmakla birlikte, TENAA'da PBFM30 model numarasına sahip yeni bir OPPO cihazı daha listelendi. TENAA kayıtları ile cihazın tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; OPPO PBFM30, 6.21 inç genişliğinde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ekran çözünürlüğü, cihazın su damlası biçiminde bir çentikle gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan cihaz, OPPO'nun A serisinin bir üyesi olabilir.

OPPO PBFM30, 3 GB RAM ve microSD kart ile arttırılabilen 64 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Cihazda 13 MP + 2 MP çözünürlüğünde iki adet arka kamera sensörü ve 16 MP çözünürlüğünde bir adet ön kamera sensörü bulunuyor.

4.100 mAh'lik bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. 155,9 x 75,4 x 8,1 mm ölçülerinde ve 158 gram ağırlığında olan cihaz, pembe ve mavi renk seçenekleri ile alıcı bulacak.

https://www.gizmochina.com/2019/02/03/oppo-pbfm30-full-specifications-leaked-on-tenaa/

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Cihazın görüntüleri ise ne yazık ki şu an için ortaya çıkmış değil.