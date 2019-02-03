Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PBFM30 model numarasına sahip bir Oppo cihazı TENAA'da listelendi

PBFM30 model numarasına sahip orta seviye bir Oppo cihazı Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde listelendi. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
3 ay
2,1b
1
Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yaklaşık bir hafta önce OPPO PCDM00 / PCDT00 model numarasına sahip gizemli bir OPPO cihazı, TENAA'da tüm özellikleri ve görselleri ile birlikte ortaya çıkmıştı. PCDM00 / PCDT00'ın kimliği hala gizemli olmakla birlikte, TENAA'da PBFM30 model numarasına sahip yeni bir OPPO cihazı daha listelendi. TENAA kayıtları ile cihazın tüm teknik özellikleri ortaya çıktı.
Sızdırılan bilgilerden yola çıkarak cihazın teknik özelliklerinden biraz söz edecek olursak; OPPO PBFM30, 6.21 inç genişliğinde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde HD+ bir ekran ile karşımıza çıkıyor. Ekran çözünürlüğü, cihazın su damlası biçiminde bir çentikle gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu bakımdan cihaz, OPPO'nun A serisinin bir üyesi olabilir.
OPPO PBFM30, 3 GB RAM ve microSD kart ile arttırılabilen 64 GB dahili depolama alanı ile birlikte geliyor. Cihazda 13 MP + 2 MP çözünürlüğünde iki adet arka kamera sensörü ve 16 MP çözünürlüğünde bir adet ön kamera sensörü bulunuyor.
4.100 mAh'lik bir batarya ile karşımıza çıkan cihaz, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor. 155,9 x 75,4 x 8,1 mm ölçülerinde ve 158 gram ağırlığında olan cihaz, pembe ve mavi renk seçenekleri ile alıcı bulacak.
Cihazın görüntüleri ise ne yazık ki şu an için ortaya çıkmış değil.
https://www.gizmochina.com/2019/02/03/oppo-pbfm30-full-specifications-leaked-on-tenaa/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay SIM kart dolandırıcılığı sayesinde kripto para hırsızlığı yapan adam, 10 yıl hapis cezası aldı 3 ay Netflix’e Ayla ve Aile Arasında filmleri eklendi 3 ay Tesla otopilot kar fırtınasında muhtemel bir kazayı önledi 3 ay Siri'ye okulu havaya uçuracağını söyleyen çocuk tutuklandı 3 ay Türk bilim insanları Antarktika’ya ayak bastı 3 ay Google’dan yeni bir “Phone X” paylaşımı daha 3 ay 32MP ön kameralı Vivo V15 Pro detaylanıyor 3 ay WhatsApp iOS uygulamasına Face ID ve Touch ID ile giriş özelliği geldi 3 ay Avengers: Endgame'in yeni fragmanı Super Bowl'da yayınlandı 3 ay Güncelleme: Cep telefonlarında 12 ay taksit kararı geri çekildi 3 ay Hamas’ın aldığı Bitcoin bağışlarını İsrailli girişim ortaya çıkardı 3 ay Asus, başlattığı beta programı ile Zenfone Max Pro M2 modeline Android Pie güncellemesi sunuyor 3 ay Fenomen Instagram yumurtası farkındalık projesine dönüştü 3 ay Kurucusu ölen kripto para borsası iflas koruma başvurusu yaptı 3 ay Amerika'da 1 gün böyle geçti | San Francisco vLOG 3 ay NASA yöneticisi: "Uzaylıların var olma ihtimali düşündüğümüzden daha yüksek" 3 ay Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünde beklenmedik bir soğukla karşılaştı 3 ay CoinGate, XRP desteğini başlattı 3 ay Süper hızlı 3D yazıcı “çoğaltıcı” ile tanışın 3 ay Ralph ve İnternet Film İncelemesi | İnternet Nasıl Bir Yer? 3 ay GÖRÜNTÜLENEN PBFM30 model numarasına sahip bir Oppo cihazı TENAA'da listelendi Sonraki Xiaomi Black Shark 3 geliyor 3 ay Oppo şimdi de akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarıyor 3 ay Huawei P Smart (2019), Japonya'ya Huawei Nova Lite 3 adıyla giriş yaptı 3 ay Windows 10 pazar payı artmaya devam ediyor 3 ay Moto G7 Plus'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da görüntülendi 3 ay LG G8 ThinQ 3.500 mAh batarya ile geliyor 3 ay EA'nın ücretsiz battle royale oyunu hazır: Yarın yayınlanabilir 3 ay Spotify, iOS versiyonunun arayüzünü yeniliyor 3 ay Tutankamon'un mezarı, 9 yıllık çalışma sonucunda restore edildi ve ziyarete açıldı 3 ay Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor 3 ay Spotify podcast firması satın alacak 3 ay Akıllı telefonlarda 18000mAh kapasiteli batarya dönemi 3 ay Tesla ilk kez üst üste iki çeyrekte kar elde etti 3 ay Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir 3 ay ProgPoW'un Ethereum ağına entegrasyonu gecikecek 3 ay Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak 3 ay Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor 3 ay Panasonic yeni Lumix aynasız kamera serisini detaylandırdı 3 ay Tony Hawk yeniden sokaklarda 3 ay Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim