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Xiaomi ve Oppo marka telefonlar Turkcell’de satışa sunuluyor

Turkcell'in web sitesinde yayınlanan bilgiye göre Xiaomi ve Oppo marka telefonlar, Şubat ayı içerisinde satışa sunulacak. Turkcell mağazalarında Xiaomi Mi Band 3 satışa sunuldu.
3 ay
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Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi ve Oppo, çok yakında Turkcell’de satışa sunulacak. Geçtiğimiz sene Türkiye’ye giriş yapan Xiaomi’nin telefonları ilk kez bir operatör tarafından satışa sunulacak. Türkiye’ye yeni giriş yapan Oppo ise hızlı bir şekilde Turkcell müşterileri ile buluşacak.

Turkcell, dün sabah saatlerinde web sitesinde “Peşin Fiyatına 12 Ay Taksit’e Varan Avantajlı Teklifler” isimli kampanya yayınladı. Kampanyanın detay sayfasında Xiaomi ve Oppo telefonlara yer verildiğini gördük. Xiaomi Redmi S2 ve Oppo AX7 modelleri, kampanyaya dahil modeller arasında yer alıyor. Bu modellerin altına şu not düşülmüş: “Modeller Şubat ilk hafta itibari ile lanse edilecektir.” Böylelikle bu telefonların Turkell'de satışa sunulacağı ortaya çıktı.

Oppo’nun RX17 Neo isimli modeli Vodafone’da satışa sunulmuştu ve Turkcell’e de geleceği açıklanmıştı. Xiaomi ise ilk defa bir operatör tarafından satışa sunulacak. Hangi modellerin satışa sunulacağını öğrenmek için Turkcell’e ulaştık. Konuyla ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmeyip kampanya koşullarındaki Xiaomi ve Oppo modelleri ile ilgili bilgiler apar topar kaldırıldı.

Ayrıca Bkz. "Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139"
Siteden kaldırılan bilgilerden yola çıkarak Xiaomi Redmi S2 ve Oppo AX7’nin önümüzdeki günlerde satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Xiaomi Mi 8, Pocophone F1 gibi telefonlar da tarifeye ek kampanyalarla satışa sunulursa yüksek talep görecektir.

Xiaomi Mi Band 3 satışa sunuldu

Xiaomi Mi Band 3, Turkcell mağazalarında satışa sunuldu. Kampanyasız peşin fiyatı 229 TL olarak belirlenen cihazı tarifeye ek 12 taksitle aldığınızda 141 TL'ye denk geliyor. E-ticaret sitelerine göre yaklaşık 20 TL daha ucuza satılıyor.

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benhuraxu 3 ay en beğenilen
Mi band 3 alışveriş sitelerinde 156tl ama Turkcell'de 229tl. Tarifeye ek aldın mı 141tl oluyor DH de bunu "20tl daha ucuz" diye övüyor. Gelde reklam olmadığına inan.
Mi band 3 alışveriş sitelerinde 156tl ama Turkcell'de 229tl. Tarifeye ek aldın mı 141tl oluyor DH de bunu "20tl daha ucuz" diye övüyor. Gelde reklam olmadığına...
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Yanıtla +42
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theJuDGe_41 3 ay
Haberin reklamla alakası yok. Xiaomi'nin türkiyede satılacağı bilgisi yanlışlıkla turkcell tarafından siteden yayınlanıyor biz de haberini yapıyoruz. Aynı şeyi Samsung, Apple için yaptığumızda reklam demiyorsunuz. Her ne kadar reklam deseniz de sitede karşılaştığım bilginin haber değerinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Umarım teknoloji meraklısı kişilerin hoşuna gitmiştir. Saygılar
Haberin reklamla alakası yok. Xiaomi'nin türkiyede satılacağı bilgisi yanlışlıkla turkcell tarafından siteden yayınlanıyor biz de haberini yapıyoruz. Aynı şeyi ...
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wolwes 3 ay
Normalde Amerika'da AT&T,Sprint,Verizon Avrupa'da Vodafone,T-mobile falan cihaz sattıklarında faturaya ek resmen bedelsiz geliyor cihazlar ama bizimkiler sattıklarında faturaya ek cihaz piyasa fiyatının üstüne geliyor ne anlamı kalıyor operatörden cihaz almanın.
Normalde Amerika'da AT&T,Sprint,Verizon Avrupa'da Vodafone,T-mobile falan cihaz sattıklarında faturaya ek resmen bedelsiz geliyor cihazlar ama bizimkiler sattık...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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kaya0 3 ay
türkcell denince aklımda canlanan:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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inexo 3 ay
Tek simli xiaomi var mıydı ya
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StarSOzi 3 ay
Valla bu iki markada telefon konusunda sevdiğim tek iki marka, şimdiye kadar akıllı telefon olarak sadece ikisini deneyimledim. Açıkçası Türkiye keşke girmeseler diyorum. Hali hazırda fiyatları zaten düşük şekilde bulunabiliyordu şimdiye kadar, şimdiden sonrası için paralel yollarlada pahalıya alabiliriz saolsun sömürücü firmalarımız.
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Orodruin 3 ay
Huawei dışındaki çinli markalar marka algıları yüzünden güvrn vermiyor. Kalite süreçleri nasıl bilmiyorum lakin Huawei'nin sadece telefon değil altyapı, uydu baz istasyonları ve diğer elektronik ekipmanları da yapabiliyor olması bile marka algısı açısından önemli..
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SPaCeLoRD 3 ay
turkcellde satılması ne anlama geliyor şimdi ? ha turkcelde satılmış ha n11 in kıytırık satıcısında. turkcell biraz dah ageçirecek o kadar :)
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elektrontan 3 ay
AliExpress'te NFC'li model 150 lira.
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brk6152 3 ay
Xiaominin reklamlari gelir artık
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DH Misafiri 3 ay
Turkcell satmaya başladığında uygun fiyatlı olacağını zannetmiyorum
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DH Misafiri 3 ay
ne fark eder gene alamayacağiz orda 250 para burda on katı 2500 para bide operator kallavi bir fiyat + faiz koyuyor etti sana 3000-3500 gelde al .kredi kartlarına taksit kalktı operatorler yaşadı ver çoşkuyu
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kemomando 3 ay
Turkcell: "Bir markayı nasıl yok ettim."
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