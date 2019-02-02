Xiaomi ve Oppo marka telefonlar Turkcell’de satışa sunuluyor

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi ve Oppo, çok yakında Turkcell’de satışa sunulacak. Geçtiğimiz sene Türkiye’ye giriş yapan Xiaomi’nin telefonları ilk kez bir operatör tarafından satışa sunulacak. Türkiye’ye yeni giriş yapan Oppo ise hızlı bir şekilde Turkcell müşterileri ile buluşacak.

Turkcell, dün sabah saatlerinde web sitesinde “Peşin Fiyatına 12 Ay Taksit’e Varan Avantajlı Teklifler” isimli kampanya yayınladı. Kampanyanın detay sayfasında Xiaomi ve Oppo telefonlara yer verildiğini gördük. Xiaomi Redmi S2 ve Oppo AX7 modelleri, kampanyaya dahil modeller arasında yer alıyor. Bu modellerin altına şu not düşülmüş: “Modeller Şubat ilk hafta itibari ile lanse edilecektir.” Böylelikle bu telefonların Turkell'de satışa sunulacağı ortaya çıktı.

Oppo’nun RX17 Neo isimli modeli Vodafone’da satışa sunulmuştu ve Turkcell’e de geleceği açıklanmıştı. Xiaomi ise ilk defa bir operatör tarafından satışa sunulacak. Hangi modellerin satışa sunulacağını öğrenmek için Turkcell’e ulaştık. Konuyla ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmeyip kampanya koşullarındaki Xiaomi ve Oppo modelleri ile ilgili bilgiler apar topar kaldırıldı.

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Siteden kaldırılan bilgilerden yola çıkarak Xiaomi Redmi S2 ve Oppo AX7’nin önümüzdeki günlerde satışa sunulacağını söyleyebiliriz. Xiaomi Mi 8, Pocophone F1 gibi telefonlar da tarifeye ek kampanyalarla satışa sunulursa yüksek talep görecektir. Siteden kaldırılan bilgilerden yola çıkarak Xiaomi Redmi S2 ve Oppo AX7’nin önümüzdeki günlerde satışa sunulacağını söyleyebiliriz.Pocophone F1 gibi telefonlar da tarifeye ek kampanyalarla satışa sunulursa yüksek talep görecektir.

Xiaomi Mi Band 3 satışa sunuldu

Xiaomi Mi Band 3, Turkcell mağazalarında 141 TL'ye denk geliyor. E-ticaret sitelerine göre yaklaşık 20 TL daha ucuza satılıyor. Turkcell mağazalarında satışa sunuldu. Kampanyasız peşin fiyatı 229 TL olarak belirlenen cihazı tarifeye ek 12 taksitle aldığınızdadenk geliyor. E-ticaret sitelerine göre yaklaşık 20 TL daha ucuza satılıyor.