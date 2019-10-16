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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PCIe 6 standardı 2021 yılında tamamlanacak

    Bant genişliği kapasitesini 16x için hat başına 256GB/s seviyesine çıkaracak PCIe 6 standardı için 2021 tamamlanma yılı olacak. Sonrasında ise ilk cihazların piyasaya çıkması bekleniyor.
    42 dk.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bilgisayar sistemlerinde daha verimli ve hızlı bağlantılar sağlayacak PCIe 4 standardı henüz hayatımıza girdi. Standardı tamamlanan PCIe 5 ise önümüzdeki yıllarda kullanıma sunulacak. PCIe 6 ise henüz geliştirme aşamasında.

    PCIe 6 standardı neler sunuyor?

    Hali hazırda kullanıma sunulan PCIe 4 standardından başlayacak olursak 16GHz’lik bağlantı frekansı, 16GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 64GB/s bant genişliği söz konusu.

    2017 yılında duyurulan PCIe 5 standardında ise 32GHz’lik bağlantı frekansı, 32GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda 128GB/s bant genişliği açıklanmıştı. Bu standartta 400Gb Ethernet çözümleri mümkün olacak.

    Ayrıca Bkz. "Kumar makinelerine AMD E serisi grafik birimleri"

    PCIe 6 ile birlikte 64GHz’lik bağlantı frekansı, 64GT/s ham veri aktarım oranı ve x16 konfigürasyonunda hat başına 256GB/s bant genişliği mümkün olacak. Ayrıca 4 seviye atım modülasyonu – PAM-4 ile verimlilik artarken FEC hata düzeltme ile de bant genişliği iyileştiriliyor.

    PCI-SIG kurumu 2021 yılında PCIe 6 standardının tamamlanacağını ve dokümanların yayınlanacağını tahmin ediyor. Bu tarihe kadar ortaklarla test ve prototip çalışmaları devam edecek. 2022 sonları veya 2023 başları gibi de ilk örneklerin piyasaya çıkması bekleniyor.

    Normalde PCIe 4 standardının 2017 yılında, PCIe 5 standardının da 2019 yılında kullanıma geçmesi planlanıyordu. Haliyle plandan ziyade üreticilerin ve tüketicilerin bu noktadaki alışkanlıkları rol oynuyor. Bu bakımdan PCIe 6 standardının daha da geciktiğini görebiliriz.

     


    https://www.techpowerup.com/260177/pci-express-gen-6-0-specification-to-finalize-by-2021 Yorum Yaz
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