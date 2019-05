PES 2017 ile heyecana ortak olun

Futbol oyunları denince akla gelen iki firmadan birisi olan Konami, PES 2017 oyununu nihayet mobile getirdi. Ülkemizde dahil dünyanın pek çok ünlü takımının lisansını alan Konami, uzun süreli bir futbol heyecanı yaşatmak istiyor.

Artık bir klasik

Ekran üzerinde sürüklemelerle veya klasik sanal tuşlar yardımıyla oynadığınız oyunun grafikleri oldukça başarılı bir şekilde geliştirilmiş. Zaten futbolu seven herkes oynamaya başladıktan sonra akışa odaklanıyor ve diğer detayları unutuyor.

Takımınızı seçtikten sonra hiç tanımadığınız oyunculardan kurulu bir kadro ve koç sizi bekliyor. Maç kazandıkça para biriktiriyor ve kafanızdaki futbolcuları transfer etmeye başlıyorsunuz. Sizin oyuncularınız da gelişiyor ve yüksek fiyatlardan satabiliyorsunuz.

Oyunda maç yapabileceğiniz bir kaç bölüm yer alıyor. Tekli etkinliklerde bir çok isimsiz turnuvanın yanında Şampiyonlar Ligi gibi zorlu turnuvalar da var. Ayrıca aynı ağ üzerinden veya internet üzerinden arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Maçlarda spiker için ekstra bir dosya indirmeniz gerekiyor.

Ayrıca Bkz.

"Angry Birds evrimine hazır olun"

Her futbolcunun kendisine has özellikleri olduğu için saha formasyonunu yaparken dikkate almanız gerekiyor. Yavaş yavaş oyunda ilerledikçe maçlar zorlaşmaya ve heyecan artmaya başlıyor. Her maç için 20 enerji parası gerekiyor ve toplamda 100 paranız var ancak maçlar uzun sürdüğü için oynanışa etki etmiyor. Sadece futbol istiyorsanız herhangi bir ücret ödemeden uzun süreler oynayabilirsiniz ancak rüya takımı hemen kurmak istiyorsanız oyun içi satın alımlar yapmanız gerekli. Oyunda internet şart.