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PES 2017 ile heyecana ortak olun

Futbolu mobil cihazlarında oynamak isteyenler için seçenekler çoğalıyor. EA’den sonra Konami de PES 2017 yapımını mobile getirdi. Bakalım oyun neler vadediyor?
1 yıl
4,2b
1
44
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Futbol oyunları denince akla gelen iki firmadan birisi olan Konami, PES 2017 oyununu nihayet mobile getirdi. Ülkemizde dahil dünyanın pek çok ünlü takımının lisansını alan Konami, uzun süreli bir futbol heyecanı yaşatmak istiyor.

Artık bir klasik

Ekran üzerinde sürüklemelerle veya klasik sanal tuşlar yardımıyla oynadığınız oyunun grafikleri oldukça başarılı bir şekilde geliştirilmiş. Zaten futbolu seven herkes oynamaya başladıktan sonra akışa odaklanıyor ve diğer detayları unutuyor.

Takımınızı seçtikten sonra hiç tanımadığınız oyunculardan kurulu bir kadro ve koç sizi bekliyor. Maç kazandıkça para biriktiriyor ve kafanızdaki futbolcuları transfer etmeye başlıyorsunuz. Sizin oyuncularınız da gelişiyor ve yüksek fiyatlardan satabiliyorsunuz.

Oyunda maç yapabileceğiniz bir kaç bölüm yer alıyor. Tekli etkinliklerde bir çok isimsiz turnuvanın yanında Şampiyonlar Ligi gibi zorlu turnuvalar da var. Ayrıca aynı ağ üzerinden veya internet üzerinden arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Maçlarda spiker için ekstra bir dosya indirmeniz gerekiyor. 

Ayrıca Bkz. "Angry Birds evrimine hazır olun"

Her futbolcunun kendisine has özellikleri olduğu için saha formasyonunu yaparken dikkate almanız gerekiyor. Yavaş yavaş oyunda ilerledikçe maçlar zorlaşmaya ve heyecan artmaya başlıyor. Her maç için 20 enerji parası gerekiyor ve toplamda 100 paranız var ancak maçlar uzun sürdüğü için oynanışa etki etmiyor. Sadece futbol istiyorsanız herhangi bir ücret ödemeden uzun süreler oynayabilirsiniz ancak rüya takımı hemen kurmak istiyorsanız oyun içi satın alımlar yapmanız gerekli. Oyunda internet şart.

PES 2017: Google Play II App Store

 

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berk5 1 yıl en beğenilen
Ben bıktım bu hayali takım kadrolarıyla maç yapma kafasından. Arkadaş ben Barcelona'yı "Orjinal" kadrosuyla seçip, Real Madrid'in "Orjinal" kadrosuyla maç yaptıramıyorsam ne yapayın öyle oyunu? Hayal gücü istemiyorum, takım kurmak aptal saptal oyuncularla donattığım gerçek dışı takımla başkalarına meydan okumak da istemiyorum. Bu aptallığı Fifa ve NBA Live da yapıyo zaten 2015'ten beri mi ne hep bu saçmalıktan gidiyorlar mobilde. Mobilde böyle şeyleri sevenlere gene ücretsiz olarak oyun yapmaya devam etsinler ama klasik maç yapmak isteyenlere de 20 tl gibi fiyatlarla mağazada adam gibi konsol tarzı oyununu yapsınlar tıpkı Fifa 2014 vb. gibi. Baksınlar NBA 2K17 Mobile'a da feyz alsınlar, adamlar konsol/pc versiyonda Black Top moduna kadar ne varsa koymuşlar grafik ayarları bile var. Herşeyiyle tartışmasız gamepad destekli muhteşem oyun yapmışlar, bunların yaptığı oyunlara bak yok oyuncu paketi al rasgele Sabri çıksın al Arsenal'a koy. Ne lan bu? Saçmalık.
Ben bıktım bu hayali takım kadrolarıyla maç yapma kafasından. Arkadaş ben Barcelona'yı "Orjinal" kadrosuyla seçip, Real Madrid'in "Orjinal" kadrosuyla maç yaptı...
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3 Yanıt Yanıtla +31
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iskender86 1 yıl
Son derece çekişmeli maç, toplam 13 gol, ilk yarı 5-5.

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gkhnkrts7 1 yıl iskender86
Bizim halısahalarda daha az gol oluyor.
Ayrıca mobil oyun konusuna konsoldaki maç videosunu niye attınız onu anlamadım.
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nyanaa 1 yıl
Dizilis nasıl degistiriliyor?
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A.B.D(azimBora) 1 yıl
oynanış olarak kötü diyemem de telefonda böyle futbol oyunu oynamak hemde düzgün olmayan takımlar ile bilemiyorum.
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s. paul jobs 1 yıl

arkadaşlar oyunu beta süreci dahil yaklaşık 6 aydır oynuyorum. En son video çekmeye karar verdim. 11 adet top açtım ama durum böyle
youtube.com/...
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DeWTurk 1 yıl
Şampiyonlar ligi etkinliği geldi. Ayrıca konami 10 milyon indirmeye özel special Agent verdi. Daha ne olsun :()
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Ronin1453 1 yıl
Dostlar tavsiye edeceğiniz taktik dizilişi var mı.? Oyuncu geliştirmeyi bir yana bıraktım sim modunda gelen geçen eziyor..
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mustafa_eser 1 yıl
oyunu indirdim fakat normal mac yapamiyouyum benimle makina arasinda fifa 14 de oldugu gibi nerden girerim.varsa
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Master_Evil 1 yıl
bu takım işlerini düzeltmeleri gerek yoksa dream league yeter
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DeWTurk 1 yıl
oyun ilk çıktığı günden beri oynuyorum. Grafikler Fifadan kat kat daha iyi. Oynanışsa harika. Hep olumsuzluklardan bahsetmişsiniz ancak olaya hiç farklı açıladan bakmıyorsunuz. Eğer istediğiniz gibi takım alıp maç yapacaksanız online olayının ne anlamı kalır. O zaman herkes Barselonayı Madridi alsın oynasın. Amaç takım kurma yarışı. Oyun bence mobile çıkmış en iyi futbol oyunu. Kontroller harika. Ayrıca localden bir arkadaşınızla maç yapabiliyorsunuz. Telefonları birbirine bağlayıp. Fifada böyle bir özellik nerde?
Oyun ile ilgili değerlendirmem
Grafikler : 8/10
Oynanabilirlik : 10/10
Lisans : 5/10
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Vollkan1989 1 yıl
Oyun gayet güzel grafikleri çok iyi ama sorunları çok mesela oyun içinden spıker indirmek isteyince ekstra 250 mb dosya indiriyor fakat bu dosyayı oyun kendi içinde ne yazık ki görmüyor ve tekrar indirmenizi istiyor. Türkçe dil yok pes gibi türkiye de çok tutulan bir oyunun Türkiye ye böyle hizmet vermesi acınası. Türkiye asya kıtasına konumlandırılmış azerbaycan ise avrupa burada bir kıta karışımı yapılmış belki bilerek belki bilinçsiz bu tartışılır lakin şu bir gerçek bu hataların düzeltilmesi gerek.
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