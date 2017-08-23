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PES 2018 Demo çıkış tarihi açıklandı, oyunda üç Türk takımı bulunacak

KONAMI, Pro Evolution Soccer 2018'deki lisanslı takımları ve demo tarihini açıkladı. Bu sene PC için demo çıkmayacak. Oyunda lisanslı olarak yer alacak Türk takımları şunlar:
1 yıl
12,5b
1
22
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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KONAMI Digital Entertainment, Pro Evolution Soccer 2018'deki lisanslı takımları açıkladı. Diğer Avrupa Takımları kısmına baktığımızda bu kez oyunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere toplamda üç Türk takımı olduğunu görüyoruz.
Premier Lig takımlarından ise Arsenal ve Liverpool lisanslı olarak bulunurken La Liga takımlarından Atletico Madrid, Barcelona ve Valencia lisanslı olarak bulunuyor. İngiltere ikinci liginden Fulham da lisanslı olarak oyunda yer alacak. Fransa Ligue 1 takımları tamamen lisanslı, İtalya Serie A takımları tamamen lisanslı ve Hollanda Eredivisie takımları lisanslı olarak yer alacak. Pro Evolution Soccer 2018'deki lisanslı takımların tümüne ve stadyumlara buradan bakabilirsiniz.
Pro Evolution Soccer 2018'deki lisanslı takımların tümüne ve stadyumlara buradan bakabilirsiniz.
Konami Digital Entertainment, Pro Evolution Soccer 2018 demo çıkış tarihini de açıkladı. Demo 30 Ağustos'ta PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One ve Xbox 360 için çıkacak. PC için çıkmayacak. Demo çevrimiçi veya çevrimdışı olarak oynanabilecek.

Demoda yer alacak takımlar ve stadyumlar şu şekilde:

Takımlar:
  • FC Barcelona
  • Borussia Dortmund
  • Liverpool FC
  • Inter
  • SC Corinthians
  • CR Flamengo
  • CA Boca Juniors
  • Club Atlético River Plate
  • Colo Colo
  • Almanya
  • Arjantin
  • Brezilya
Stadyumlar:
  • Camp Nou
  • Signal Iduna Park
Pro Evolution Soccer 2018, 12 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri için 14 Eylül'de Avrupa ve Asya için çıkış yapacak. Oyun PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC üzerinde ulaşılabilir olacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PES_2018de_Uc_Turk_Takimi_Bulunacak_Demo_Cikis_Tarihi_Aciklandi-87772.htm Yorum Yaz
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Barni Moloztaş 1 yıl en beğenilen
FIFA yakında PTT lisansını da alır pes daha madridi alamıyor üzücü gerçekten
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KalemKolik 1 yıl
Lisans işi daha kötüye gitmiş
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enesbaba72 1 yıl
İtalya ligi full değil.İyi bak Juventus lisanssız.
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yuxeses 1 yıl
Genel olarak lisans sorunu devam etmekte maalesef bunun dışında bizim 3 takımımızın da olması iyi ancak yıllardır dikkat ediyorsanız bizim türk takımların da grafik olarak hiç özenmezler
hiç alakası olmayan yüzler oluyor nedense bunun gibi bir çok küçük diğer takımlar dediğimiz yerde de durum böyle oluyor nedense.
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Manchester United 1 yıl
R. Madrid nerede, Bayern nerede, M.United nerede. Bunlarda hayır çıkmaz arkadaş.
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waybe 1 yıl
Pc için demo çıktı mı ?
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RaphaelDogan 1 yıl waybe
waybe
Pc için demo çıktı mı ?

Maalesef.. Sanırım 14 Eylül'de PC'de olacak diye okudum Face'de.
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RaphaelDogan 1 yıl
PC için de çıkacakmış okuduğum bir yabancı sitedeki moderatör'ün demesiyle eğer kaynak göstermek yasak değil ise kaynağını da verebilirim ;) hatta alıntı yapayım :
"The demo will be offline-only but will support exhibition and co-op modes, and while the announcement and the image above both refer only to consoles, Konami confirmed that it's coming to the PC as well."
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b@d0 1 yıl
Deli gibi pes oynayıp fifaya söverken pesten nefret eder duruma geldik. Tam bir nokia faciası.
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kralkarga 1 yıl
Bayern Münih nerde vicdansız japonlar?
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ARTHUR. 1 yıl
Yıllarımı bu oyuna verdim, ama 2013 ten sonra yavaş yavaş kendini bitirmeye başladı ve şu an zirvede . 2015 tam bir faciaydı 2017 denemedim bile .Şu an fifa birazdaha önde diyebilrim. Neyse bizim futbol hayatımızı bitirdi pes :)
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LambayaFunfDe 1 yıl
hem fifanın yıllarca gerisinde ol hem lisanslarda sıkıntı olsun hem de git türk takımlarını koyma. yazık
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MRYGZ 1 yıl
donanımlar hızlanıp, iyileştirilirken oyun nasıl olurda gerçekçilik adı altında bu kadar hantallaştırılır. bunlar da hiçi mi akıl yok yahu, pes 13'den sonra gerçekten oynanış olarak dibe doğru gidiyor konami.
"eyyy konami, sen kimsin yha !"
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