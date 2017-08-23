PES 2018 Demo çıkış tarihi açıklandı, oyunda üç Türk takımı bulunacak

KONAMI Digital Entertainment, Pro Evolution Soccer 2018'deki lisanslı takımları açıkladı. Diğer Avrupa Takımları kısmına baktığımızda bu kez oyunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere toplamda üç Türk takımı olduğunu görüyoruz.

Premier Lig takımlarından ise Arsenal ve Liverpool lisanslı olarak bulunurken La Liga takımlarından Atletico Madrid, Barcelona ve Valencia lisanslı olarak bulunuyor. İngiltere ikinci liginden Fulham da lisanslı olarak oyunda yer alacak. Fransa Ligue 1 takımları tamamen lisanslı, İtalya Serie A takımları tamamen lisanslı ve Hollanda Eredivisie takımları lisanslı olarak yer alacak. Pro Evolution Soccer 2018'deki lisanslı takımların tümüne ve stadyumlara buradan bakabilirsiniz.

Pro Evolution Soccer 2018'deki lisanslı takımların tümüne ve stadyumlara buradan bakabilirsiniz.

Konami Digital Entertainment, Pro Evolution Soccer 2018 demo çıkış tarihini de açıkladı. Demo 30 Ağustos'ta PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One ve Xbox 360 için çıkacak. PC için çıkmayacak. Demo çevrimiçi veya çevrimdışı olarak oynanabilecek.

Demoda yer alacak takımlar ve stadyumlar şu şekilde:

Takımlar:

FC Barcelona

Borussia Dortmund

Liverpool FC

Inter

SC Corinthians

CR Flamengo

CA Boca Juniors

Club Atlético River Plate

Colo Colo

Almanya

Arjantin

Brezilya

Stadyumlar:

Camp Nou

Signal Iduna Park

Pro Evolution Soccer 2018, 12 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri için 14 Eylül'de Avrupa ve Asya için çıkış yapacak. Oyun PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC üzerinde ulaşılabilir olacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PES_2018de_Uc_Turk_Takimi_Bulunacak_Demo_Cikis_Tarihi_Aciklandi-87772.htm