PES 2018'in Demosu Yayınlandı

Konami Digital Entertainment, Pro Evolution Soccer 2018'in demosunu yayınladı.
Demoyu PlayStation Store veya Xbox Live Store üzerinden indirebilirsiniz. İndirme boyutu PlayStation 4 ve Xbox One platformu üzerinde 4,080 GB.
Demoda bulunan takımlar ve statlar şu şekilde:
Takımlar:
FC BARCELONA
Borussia Dortmund
Liverpool FC
INTER
SC CORINTHIANS PAULISTA
CR Flamengo
CA BOCA JUNIORS
Club Atlético River Plate
COLO COLO
Almanya
Arjantin
Brezilya
Stadyumlar:
Camp Nou
Signal Iduna Park
Pro Evolution Soccer 2018, 12 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri için 14 Eylül'de Avrupa ve Asya için çıkış yapacak. Oyun PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC üzerinde ulaşılabilir olacak.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PES_2018in_Demosu_Yayinlandi-87822.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biraz aliskanlik olmus bence bu durum. Winning Elevendan beri hep kafelerde bu oyun var gayet zevkliydi de taki 2014e kadar. Zaten pes 2014 2015 2016 kafelerde oynayan nadir bulunurdu kendi yillarinda, millet hep 2013 oynadi yıllarca. 2017 ile millet guncele donmeye basladi bir nebze duzeldi çünku. Biz de gecen yila kadar hep pes oynuyorduk ama fifanin tadini bir kere alinca birakamadik artik fifa oynuyoruz :)
Ilk ızlenımın grafık olarak fıfa'dan cok daha ıyı duruma gelmıs. Sehır ve stadyum atmosferı 10 numara olmus. Oyuncu yuzlerı fıfadan daha ıyı.. Ne varkı oyuncu grafık yapısı (yuz dısında gerı kalan) Fıfada daha ıyı. Atmosfer seslerı, tezahurat vs.. kafa kafaya.. Fıfa'da zaman gecırdıgınde ıslıklanma cok ıyı dusunulmus. Demoda spıker yok ama Pes'ın spıkerı ruhsuz.. Gecmıste Arap ve Ispanyol spıkerler ıyıydı.. Umarım full surumde olabılır.
Oyun olarak halen Fıfa'nın bır haylı gerısındı. Oynanabırlık kotu degıl. Ama rakıbı mukemmele yakın bır oynanabırlık sunuyor. Ne varkı heyacanlı (kale onu) pozısyonlar peste daha ıyı yansıtılıyor.. Şut, orta, pas ıkı oyunda da aynı gıbı.. Ama oyuncu anımasyonları konusunda Pesın halen gelıstırmesı lazım. Fıfa kusursuza dogru gıdıyor..
Demoda basıma gelen ve vay be adamlar bu ayrıntıyı dusunmus dedıgım bır olay basıma geldı (pes 2018) Kendı kale onumde yanlıslıkla kayma tusuna bastım ama oyuncuya en az 1 mtre mesafe var. Rakıp oyuncu kendını yere attı.. Hakem dudugu caldı.. Ulan bunuda penaltı verırsen kapatırım oyunu derken. Rakıp oyuncuya sarı kart verdı. Pozısyonu bana verdı. Fıfa da basıma gelmıyen bır olay. Konamı dusunmus yapmıs.
Lısans olayına hıc gırmıyorum. 20 yıldır boyle 20 yıl daha boyle gıder. Nasıl olsa Konamının bu acıgını oyuncular mod yaparak cozuyor. Stad sayısı yetersız olacak buyuk bır ıhtımalle..Bunuda gectım.. Oyun modları hakkında henuz bır fıkrım yok. Klasık karıyer vs..
Sonuc: Her ıkı demoyu oynayan bırı olarak Pesın grafıklerı, Fıfanın oynanabırlıgı (Fıfanın grafıklerıde baya ıyı) zaten topu topu ıkı tane futbol oyunu cıkıyor. 1 sene her ıkı oyun 1 sene oynannır. Ikısınden de ayrı tat aldım. Onemlı olanda bu. Bırbırının kopyası olmaması gerekır. Fıfa cok ıyı. Pes sıkı bır sekılde yetısmeye calısıyor... Fıfa'yı on sıparısten ılk gun almıstım. Buyuk bır ıhtımal Pes'ıde bugun alacagım. Oyun korsan oynanmayacak kadar emek verılmıs. Herkese ıyı gunler...
Asus M2N68 AM SE2 anakart var bu anakarta uyumlu işlemci tavsiyesi alabilirim. Mevcut işlemcim Amd Athlon II X2 250 processor 3.01 ghz.
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