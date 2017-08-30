PES 2018'in Demosu Yayınlandı

Konami Digital Entertainment, Pro Evolution Soccer 2018'in demosunu yayınladı.

Demoyu PlayStation Store veya Xbox Live Store üzerinden indirebilirsiniz. İndirme boyutu PlayStation 4 ve Xbox One platformu üzerinde 4,080 GB.

Demoda bulunan takımlar ve statlar şu şekilde:

Pro Evolution Soccer 2018, 12 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri için 14 Eylül'de Avrupa ve Asya için çıkış yapacak. Oyun PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC üzerinde ulaşılabilir olacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PES_2018in_Demosu_Yayinlandi-87822.htm

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

FC BARCELONABorussia DortmundLiverpool FCINTERSC CORINTHIANS PAULISTACR FlamengoCA BOCA JUNIORSClub Atlético River PlateCOLO COLOAlmanyaArjantinBrezilyaCamp NouSignal Iduna Park