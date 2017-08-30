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PES 2018'in Demosu Yayınlandı

Konami, Pro Evolution Soccer 2018'in demosunu yayınladı ancak PC kullanıcılarına kötü haberimiz var. Demo sadece konsollar üzerinde oynanabilir durumda. Pes 2018, 12 Eylül'de çıkacak.
1 yıl
3,7b
1
21
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Konami Digital Entertainment, Pro Evolution Soccer 2018'in demosunu yayınladı.

Demoyu PlayStation Store veya Xbox Live Store üzerinden indirebilirsiniz. İndirme boyutu PlayStation 4 ve Xbox One platformu üzerinde 4,080 GB.
Demoda bulunan takımlar ve statlar şu şekilde:

Takımlar:

FC BARCELONA
Borussia Dortmund
Liverpool FC
INTER
SC CORINTHIANS PAULISTA
CR Flamengo
CA BOCA JUNIORS
Club Atlético River Plate
COLO COLO
Almanya
Arjantin
Brezilya

Stadyumlar:

Camp Nou
Signal Iduna Park

Pro Evolution Soccer 2018, 12 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri için 14 Eylül'de Avrupa ve Asya için çıkış yapacak. Oyun PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC üzerinde ulaşılabilir olacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PES_2018in_Demosu_Yayinlandi-87822.htm Yorum Yaz
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UltrAslan_06 1 yıl en beğenilen
Nerede o eski günler o zamanlar oynadığımız oyundan zevk alırdık, hele ki ; o winning eleven,pes 3 günleri nerede ? o muz ortalar nerede ? Hani o siyah beyaz tüplü televizyon da yok artık :( çocukluğumu geri verin!! bana Konamiye bir kez daha küstüm...
Nerede o eski günler o zamanlar oynadığımız oyundan zevk alırdık, hele ki ; o winning eleven,pes 3 günleri nerede ? o muz ortalar nerede ? Hani o siyah beyaz tü...
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memedali01 1 yıl
PES 18 İÇİN ÖN SATIŞ İMKANLARINDAN FAYDALANABİLİRSİNİZ. OYUNHİZMETLERİNDEN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ÖN SATIŞTA ALABİLİRSİNİZ.
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OzanSRC 1 yıl
Bu sene korsanı dahi olsa indirip oynanabilecek bir oyun olmuş ilk defa PES. Yıllardır yüzüne dahi bakmıyorduk ama bu sene sırf PC'de dursun arada girip güzel animasyonları ve grafiği hatrına oynarım denilecek bir oyun var. Ama tabiki oynanabilirlik halen yavan. Online mod kısmına hiç girmiyorum Fifa'nın yanından geçemez. Bu sene de yine online için mecburen Fifa alacağız.
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fero01 1 yıl
Saha da inanilmaz bosluklar var bu cok can sikici hemen gol pozisyonuna girmek mumkun off hayal kirikligina ugradim oysaki paslar sutlar grafikler harika
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fuujitsu 1 yıl
Millet Fifa diye dolanıyor ortalıkta ama PS4 kafelerde hep Pes bulunuyor neden böyle
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fenerliso 1 yıl fuujitsu
Pes 2013

Biraz aliskanlik olmus bence bu durum. Winning Elevendan beri hep kafelerde bu oyun var gayet zevkliydi de taki 2014e kadar. Zaten pes 2014 2015 2016 kafelerde oynayan nadir bulunurdu kendi yillarinda, millet hep 2013 oynadi yıllarca. 2017 ile millet guncele donmeye basladi bir nebze duzeldi çünku. Biz de gecen yila kadar hep pes oynuyorduk ama fifanin tadini bir kere alinca birakamadik artik fifa oynuyoruz :)
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ploff 1 yıl
Gecmıste Wınnıng eleven, pes serılerını 1 numaralı futbol oyunu olarak gorurdum. Daha sonra Fıfa cıtayı bır yukseltı.. Neredeyse bır ara pesı tamamen sıldı.. Dogal olarak futbol severlerın %80 Fıfa'cı oldu. En azından benım cevremde. Uzun yıllardır Pes'ten o muhtesem donusu bekledım. Pc oyuncusu oldugum ıcın sonunda nextgen Pes'e pc de demo da olsa kavustuk.
Ilk ızlenımın grafık olarak fıfa'dan cok daha ıyı duruma gelmıs. Sehır ve stadyum atmosferı 10 numara olmus. Oyuncu yuzlerı fıfadan daha ıyı.. Ne varkı oyuncu grafık yapısı (yuz dısında gerı kalan) Fıfada daha ıyı. Atmosfer seslerı, tezahurat vs.. kafa kafaya.. Fıfa'da zaman gecırdıgınde ıslıklanma cok ıyı dusunulmus. Demoda spıker yok ama Pes'ın spıkerı ruhsuz.. Gecmıste Arap ve Ispanyol spıkerler ıyıydı.. Umarım full surumde olabılır.
Oyun olarak halen Fıfa'nın bır haylı gerısındı. Oynanabırlık kotu degıl. Ama rakıbı mukemmele yakın bır oynanabırlık sunuyor. Ne varkı heyacanlı (kale onu) pozısyonlar peste daha ıyı yansıtılıyor.. Şut, orta, pas ıkı oyunda da aynı gıbı.. Ama oyuncu anımasyonları konusunda Pesın halen gelıstırmesı lazım. Fıfa kusursuza dogru gıdıyor..
Demoda basıma gelen ve vay be adamlar bu ayrıntıyı dusunmus dedıgım bır olay basıma geldı (pes 2018) Kendı kale onumde yanlıslıkla kayma tusuna bastım ama oyuncuya en az 1 mtre mesafe var. Rakıp oyuncu kendını yere attı.. Hakem dudugu caldı.. Ulan bunuda penaltı verırsen kapatırım oyunu derken. Rakıp oyuncuya sarı kart verdı. Pozısyonu bana verdı. Fıfa da basıma gelmıyen bır olay. Konamı dusunmus yapmıs.
Lısans olayına hıc gırmıyorum. 20 yıldır boyle 20 yıl daha boyle gıder. Nasıl olsa Konamının bu acıgını oyuncular mod yaparak cozuyor. Stad sayısı yetersız olacak buyuk bır ıhtımalle..Bunuda gectım.. Oyun modları hakkında henuz bır fıkrım yok. Klasık karıyer vs..
Sonuc: Her ıkı demoyu oynayan bırı olarak Pesın grafıklerı, Fıfanın oynanabırlıgı (Fıfanın grafıklerıde baya ıyı) zaten topu topu ıkı tane futbol oyunu cıkıyor. 1 sene her ıkı oyun 1 sene oynannır. Ikısınden de ayrı tat aldım. Onemlı olanda bu. Bırbırının kopyası olmaması gerekır. Fıfa cok ıyı. Pes sıkı bır sekılde yetısmeye calısıyor... Fıfa'yı on sıparısten ılk gun almıstım. Buyuk bır ıhtımal Pes'ıde bugun alacagım. Oyun korsan oynanmayacak kadar emek verılmıs. Herkese ıyı gunler...
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BJK 1 yıl
Demo güzel gerçekten, hareketler çok estetik olmuş. Tam sürüm daha güzel olur herhalde.

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oktay1910 1 yıl
Arkadaşlar işlemci ram de ok demiyor sadece ram 4gb anakart en fazla o kadar destekliyor oyun kasıyor işlemciyi yenilesem düzelir mi? Ekran kartında sorun yok.
Asus M2N68 AM SE2 anakart var bu anakarta uyumlu işlemci tavsiyesi alabilirim. Mevcut işlemcim Amd Athlon II X2 250 processor 3.01 ghz.
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bero 20 1 yıl
pc demosu optimizasyon leş en düşükte bile kasıyor fifa 18i medium çözününrlük fullde 60fps rahat oynuyorum konami pcyi sallamamış opt. 0
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fenerliso 1 yıl bero 20
Aynen demo diyedir sanırım full sürümde düzgündür diye düşünüyorum, demoyu indirdim girdim oyuna fps yerlerde ne kadar düşürsem de etki etmedi sinirlendim alt f4 yaptım çıktım maç bile oynamadan
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fenerliso 1 yıl
Oyunun tam sürümü çıkmasıyla beraber PC demosu da yayınlandı steamde, denemek isteyenlerin haberi olsun :)
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efesb 1 yıl
Demoyu ben PS3 te kuramadım yüklüyor sonra kurarken hata veriyor maalesef böyle birşey yaşayan var mı?
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