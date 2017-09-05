PES 2018'in PC Demosu Eylül Ortasında Çıkacak

Pro Evolution Soccer 2018'in demosu yakında PC'ye de geliyor. Konami Digital Entertainment'in websitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre, Pro Evolution Soccer 2018'in PC demosu eylül ayının ortasında çıkacak.

Demo geçtiğimiz hafta konsollar için çıktı. Detaylara buradaki haberden ulaşabilirsiniz.

Demoda bulunan takımlar ve statlar şu şekilde:

Takımlar:



FC BARCELONA

Borussia Dortmund

Liverpool FC

INTER

SC CORINTHIANS PAULISTA

CR Flamengo

CA BOCA JUNIORS

Club Atlético River Plate

COLO COLO

Almanya

Arjantin

Brezilya

Stadyumlar:



Camp Nou

Signal Iduna Park



Pro Evolution Soccer 2018, 12 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri için 14 Eylül'de Avrupa ve Asya için çıkış yapacak. Oyun PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC üzerinde ulaşılabilir olacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PES_2018in_PC_Demosu_Eylul_Ortasinda_Cikacak-87860.htm