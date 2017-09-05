PES 2018'in PC Demosu Eylül Ortasında Çıkacak

Pro Evolution Soccer 2018'in demosu yakında PC'ye de geliyor. Konami Digital Entertainment'in websitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre, Pro Evolution Soccer 2018'in PC demosu eylül ayının ortasında çıkacak.
Demo geçtiğimiz hafta konsollar için çıktı. Detaylara buradaki haberden ulaşabilirsiniz.
Demoda bulunan takımlar ve statlar şu şekilde:
Takımlar:
FC BARCELONA
Borussia Dortmund
Liverpool FC
INTER
SC CORINTHIANS PAULISTA
CR Flamengo
CA BOCA JUNIORS
Club Atlético River Plate
COLO COLO
Almanya
Arjantin
Brezilya
Stadyumlar:
Camp Nou
Signal Iduna Park
Pro Evolution Soccer 2018, 12 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri için 14 Eylül'de Avrupa ve Asya için çıkış yapacak. Oyun PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC üzerinde ulaşılabilir olacak.
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PES_2018in_PC_Demosu_Eylul_Ortasinda_Cikacak-87860.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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