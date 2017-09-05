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PES 2018'in PC Demosu Eylül Ortasında Çıkacak

PES 2018'in demosu geçtiğimiz hafta konsollar için yayınlanmış ancak PC için yayınlanmamıştı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldi. PC demosu eylül ayının ortasında yayınlanacak.
1 yıl
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3
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Pro Evolution Soccer 2018'in demosu yakında PC'ye de geliyor. Konami Digital Entertainment'in websitesi üzerinden yapmış olduğu açıklamaya göre, Pro Evolution Soccer 2018'in PC demosu eylül ayının ortasında çıkacak.
Demo geçtiğimiz hafta konsollar için çıktı. Detaylara buradaki haberden ulaşabilirsiniz.
Demoda bulunan takımlar ve statlar şu şekilde:
Takımlar:

FC BARCELONA
Borussia Dortmund
Liverpool FC
INTER
SC CORINTHIANS PAULISTA
CR Flamengo
CA BOCA JUNIORS
Club Atlético River Plate
COLO COLO
Almanya
Arjantin
Brezilya
Stadyumlar:

Camp Nou
Signal Iduna Park
 
Pro Evolution Soccer 2018, 12 Eylül'de Amerika Birleşik Devletleri için 14 Eylül'de Avrupa ve Asya için çıkış yapacak. Oyun PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC üzerinde ulaşılabilir olacak.
 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PES_2018in_PC_Demosu_Eylul_Ortasinda_Cikacak-87860.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
masum.islek 1 yıl
iyi çalışmalar ben ps4 makinamdaki pes2018 in yeni güncellemesini indirmek istiyorum. İçindeki eksiklikler var. Örneğin bayern munıh ile oynamak istiyorum ama yok. nasıl indirebilirim. yardımcı olurmusunuz?
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mnyksvsc 1 yıl
Haber zaten BSC de yayınlandı, DH de ne işi var. Yoksa BSC yavaştan lağvediliyor mu?
1 Yanıt Yanıtla
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huseyincarnege 1 yıl mnyksvsc
mnyksvsc

Haber zaten BSC de yayınlandı, DH de ne işi var. Yoksa BSC yavaştan lağvediliyor mu?

boşlukların dolması gerekiyor
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