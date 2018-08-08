PES 2019 demo çıktı!

Şampiyonlar Ligi lisansını EA Sports’a kaptıran KONAMI, oyuncuların PES 2019’daki yeni özelikleri ücretsiz olarak deneyebileceği demo sürümünü yayınladı. PES 2019 demo sürümü PS4, Xbox One ve PC platformu için indirilmeye sunuldu.

Demoda toplam 12 takım ve iki oyun modu bulunuyor. Demo olmasına rağmen başka oyuncularla online maç yapılabiliyor. Demoda bulunan takımlar şöyle:

Barcelona

Schalke 04

Liverpool

Inter

Milan

Monaco

São Paulo

Flamengo

Palmeiras

Colo-Colo

Arjantin

Fransa

Pro Evolution Soccer 2019, 30 Ağustos'ta yani FIFA 19'dan yaklaşık 1 ay önce çıkışını gerçekleştirecek. Oyun Steam'de 220 TL'ye, Xbox Store'da 152 TL'ye satılacak. PS4 fiyatı ise Süper Lig duyurusundan bir kaç gün önce zamlanmış ve 179 TL'den 259 TL'ye çıkmış.

PES 2019 demo indir

PES 2019 demoyu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

PES 2019 demo PS4: indir

PES 2019 demo Xbox One: indir

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