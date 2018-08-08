Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PES 2019 demo çıktı!

PES 2019 demo çıktı. PES 2019 Demo indirme linki ve demo ile ilgili detaylar haberimizde. Bu sene Süper Lig'in lisanslı olarak yer alacağı PES 2019'un tam sürümü 30 Ağustos tarihinde çıkacak.
9 ay
6,3b
1
38
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Şampiyonlar Ligi lisansını EA Sports’a kaptıran KONAMI, oyuncuların PES 2019’daki yeni özelikleri ücretsiz olarak deneyebileceği demo sürümünü yayınladı. PES 2019 demo sürümü PS4, Xbox One ve PC platformu için indirilmeye sunuldu.

Demoda toplam 12 takım ve iki oyun modu bulunuyor. Demo olmasına rağmen başka oyuncularla online maç yapılabiliyor. Demoda bulunan takımlar şöyle:

  • Barcelona 
  • Schalke 04
  • Liverpool
  • Inter
  • Milan
  • Monaco
  • São Paulo
  • Flamengo
  • Palmeiras
  • Colo-Colo
  • Arjantin
  • Fransa

Pro Evolution Soccer 2019, 30 Ağustos'ta yani FIFA 19'dan yaklaşık 1 ay önce çıkışını gerçekleştirecek. Oyun Steam'de  220 TL'ye, Xbox Store'da 152 TL'ye satılacak. PS4 fiyatı ise Süper Lig duyurusundan bir kaç gün önce zamlanmış ve 179 TL'den 259 TL'ye çıkmış.

PES 2019 demo indir

PES 2019 demoyu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz:

PES 2019 demo PC: indir
PES 2019 demo PS4: indir
PES 2019 demo Xbox One: indir

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 9 ay en beğenilen
PES 2019 demo PC (Türkiye'de henüz aktif değil): indir
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yeniada 9 ay
8 yıllık fifa oyuncusu olarak bu sefer PES diyorum...
Cidden olmuş...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
freqX 9 ay
Benim Amd 8350, r9 380 ekran kartı, 8 gb 1600mhz ram hiç kasma olmadı. Çok rahat oynuyorum.
Öncelikle şunu söyleyim ciddi vasat bir oyuncuyum. Ona göre yorum yapıcam.
Son 3 yıldır fifa oynuyordum. Aslında ara sıra oynuyorum. Fifa da defans yaparken fake yeme çok yaşıyordum. Bir türlü beceremedim defans yapmayı. PES'de defans yapmak daha kolay hoşuma gitti.
Grafikleri de çok güzel olmuş.
Fakat fifa'nın lisans avantajları, menüleri, oynanışı vs... her şeyi pes'e göre daha gelişmiş.
Eski pes'ci olarak pes tercih edebilirim belki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-K@- 9 ay
kasma sorunu oyunla alakalı ryzen 2 2600x 8 gb 3200 ram 1070 ile kasıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
[F][u][r][k][a][n] 9 ay
Pes 2019 demoyu saatlerce oynattırdı. Fifa'nın demosunu da deneyip ona göre alacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Show_Me 9 ay
PES 5 TEN BERİ UZUN YILLAR PES OYNADIM VE SONUNDA PES 2017 DE YETER ARTIK DEDİM. PES 2018 İ HEMEN HEMEN HİÇ OYNAMADIM BİLE. DEDİM Kİ PES BİTTİ DAHADA OYNAMAM. ALLAH KAHRETSİN GÜZELİM PES 13 Ü BU HALE KADAR KÖTÜ DURUMA GETİRENLERE. HATTA KONAMİYE BİLE BİÇOK MAİL ATTIM SİZİN AMACINIZ NE GÜZELİM OYUNU NE HALE GETİRDİNİZ DİYE...
GELELİM BU GÜNE...
TAMAMEN İSTEKSİZ OLARAK DEMO PES 19 U OYNADIM AMA İNANIN O KADAR HOŞUMA GİTTİ Kİ İŞTE BU DEDİM VE PESE GERİ DÖNÜYORUM :) PES 19 KESİNLİKLE Bİ ANDA ÇAĞ ATLADI. SON 5 YILDA ÇIKAN ÇÖPLÜK PES LERDEN SONRA FİFAYI BIRAKIP TEKRAR PES E DÖNÜŞ YAPICAM..
Bİ ÇOK ARKADAŞIM DA AYNI CEVABI VERDİ BENİM GİBİ. İNŞALLAH BİR DAHA PES 14,15,16,17,18 GİBİ SALAKÇA OYUNLARI PİYASAYA SÜRMEZLER DE HER SENE DAHA İYİ GİDER...
NOTTTT: EFSANE PES 13 TÜ ENSON. PES 19 DA EFSANE OLABİLİR. FULL SÜRÜM ÇIKSIN BAKICAM
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Francis J. Underwood 9 ay
Bi ŞL vardı o da gitti
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wake Up Lieutenant 9 ay Francis J. Underwood
Pes 4-5-6'da ve hatta pes 2008'de şampiyonlar ligi yoktu ama yine de güzeldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ThreePeatLAL 9 ay
sweetFX gibi ekran kartını,sistemi aşırı yoran aptalca uygulamalar sanırım bu oyunla son bulacak.
bilirsiniz,çimler solgun,saçma sapan göründüğü için yüklenirdi sweetFX tarzı şeyler.
ama bu oyunda çimler baya iyi görünüyor. gerisi de artık tam sürümde bakılır.. kısa maçla birşey anlaşılmıyor çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wake Up Lieutenant 9 ay
millette benden yüksek sistemleri var ve kasıyor :d ben orta seviyede rahatlıkla oynayabiliyorum. sadece maç açılışında kasma oluyor.
2,7 ghz Amd Athlon II x2 215
4 gb ram
Nvidia GT 630
Windows 10 pro.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bero 20 9 ay
Çok yavaş oynanış.Oyuncular fifa da tuşa basınca anında istediğimi yaparken bunda aşırı bir gecikme var gibi.Grafikler filan iyi de oynanışta fifaya alışkanlığımdan mı dır nedir? Alışamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qdarkboltq 9 ay
Arada bende de takılıyor, slow-motion a geçiyor bildiğin sistemlik bir şey değil optimizasyon kaynaklı.
sistemim
ryzen 1700
gtx1060
32gb ram
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ploff 9 ay
Pes - Fıfa ıkısınıde gecen sene orjınal almıstım. Ne yalan soylıyeyım peste bır kere bıle onlıne oynamadan karıyer modunda kupa alıp oyunu pcden kaldırmıstım. Bu sene Fıfayı on sıparıs acıldıgı gun satın aldım. Pes'ten hıc umudum yoktu. Demoyu oynadıktan sonra fıkrım baya bır degıstı.
- Oynanabırlıkte gecen seneye gore barız ıyılestırılmeler yapılmıs. Ikılı mucadelelerde bır pozısyonda oyuncumun omuz koyup rakıbın onune gecmesı bunu bır daha tekrarlamak ıstedıgımde zamanlama hatasından dolayı rakıbın topu kapması, oyuncumun sendeleyıp dusmesı vs.. cok hosuma gıttı.
- Ara paslar artık daha zor.
- Sutlar daha kolay. Hatta koseyı bulursanız gol olma sansı yuksek.
- Kalecının topu elle cıkartırken rakıp oyuncunun araya gırmesı refleks tekrar aynı tusa bastıgımda Kalecının fake atıp elınde tutması guzel ayrıntı olmus. Gecen sene varmıydı hatırlamıyorum.
- Cımler ınanılmaz gozukuyor.
- Shalke stadı kale arkası taraftarlar muthıs. Bır an canlı mac ızlıyorum sandım.
- Paslar daha oturaklı gıdıyor. Bazen yavas basınca agır cekımde gıbı topun gıtmesı veya oyuncunun yetısememesı gıbı sac bas yolduran ozellıkler daha dengelı olmus. Yınede eksıklıkler var.
- Su saha kenarında yavas gıden topa bazen oyuncuların yetısememesı hala sınır edıyor. Fıfa'da son bır refleks oyuncunun topu alması guzel bır ozellık.
- Grafıkler hemen, hemen aynı.
- Grafıkler Fıfa'dan bır tık onde.. Hatta bazı kamera acılarında ( gecıs anımasyonları sırasında) Fıfaya fark atar. Fıfadakı bazı stadlardakı donuk renkler hosuma gıtmıyor.
- Reapley Fıfadan daha ıyı.
- Oynanabırlık ızlerken gercekcı gozukurken (Ozellıkle bazı pozısyonlar) Hala bıraz yol alması gerekıyor.
- Demoda yola cıkarsak Konamıye helal olsun bu sene baya bır yol almıs.. Bır cok konuda Fıfanın gerısınde kalsada Fıfanın karsısına tehlıkelı bır sekılde cıkıyor.
- Turkıye fıyatı acısından alınır mı ? Tam emın olamıyorum. Yıne de buyuk ıhtımal demoyu bır kac kez oynayınca gaza gelıp alacagım sanırım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6340 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
konami, indirme linki ve
6 etiket daha pes 2019 pes 2019 demo pes 2019 demo indir Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Samsung Galaxy Note 9 Canlı Yayın | Türkçe Simultane Çeviri 9 ay MediaTek Helio P60 incelemesi l Casper VIA A3 Plus ile 9 ay Bu meteor parçası, Dünya'dan bile daha yaşlı 9 ay Yapay zeka orta segmentle buluştu: Orta sınıf telefonların yeni kalbi Snapdragon 670 görücüye çıktı! 9 ay Ağrıları kontrol etmek için manyetik güç kullanıldı 9 ay Ford çalışanları dış iskelet kullanmaya başladı 9 ay Filmlerde kullanılan en çarpıcı 40 otomobil [Galeri] 9 ay FPS odaklı, 450 IPS oyuncu faresi "Razer Basilisk incelemesi" 9 ay Samsung’un orta segment cihazlarına Android Oreo müjdesi 9 ay Xiaomi'nin ucuz amiral gemisi Pocophone F1'in videoları internete saçıldı 9 ay BMW yangın riski taşıyan 324 bin aracını daha geri çağırıyor 9 ay Tinder, bu yıl gelirini ikiye katlayacak 9 ay Hürkuş eğitim jeti, milli savaş jetine öncülük edecek 9 ay Samsung Galaxy Note 9 bugün tanıtılıyor! İşte tüm bilinenler 9 ay Mercedes'in Türkiye'den dünyaya yazılım çözümleri üreten merkezi 9 ay IIHS'nin raporuna göre Uber'in kazası Volvo'nun teknolojileriyle önlenebilirdi 9 ay Türk tasarımcıdan etkileyici Tesla Model S çalışması 9 ay Hyperloop One'dan Avrupa'ya tam 500 milyon dolarlık yatırım 9 ay Elon Musk, Tesla hisselerini işleme kapatmak istiyor 9 ay Fortnite sadece Samsung Galaxy Apps mağazasında yayınlanabilir 9 ay GÖRÜNTÜLENEN PES 2019 demo çıktı! Sonraki Booking'e dava açan TÜRSAB 20 siteye daha dava açıyor 9 ay Galaxy Note 9'un S Pen, kamera ve DeX modunun özellikleri detaylandırıldı 9 ay Samsung son kullanıcıya yönelik ilk QLC NAND belleklerin üretimine başlıyor 9 ay Supergirl filmi için hazırlıklara başlandı 9 ay Skype bir süre daha 7.0 sürümüyle yola devam etme kararı aldı 9 ay Yeni Palm akıllı telefonunun ayak sesleri 9 ay ABD'nin Bitcoin kararı piyasayı altüst etti 9 ay Çin’den 5G teknolojilerine rekor yatırım 9 ay Klasik kontrolcü isteyenlere Razer Panthera Evo 9 ay Asus Rog oyuncu odaklı telefon 1000 Avro seviyesinde olacak 9 ay Mesajlaşmayı sevenlere I am Innocent oyunu 9 ay TESS Uzay Teleskobu, kuyruklu yıldızın hareketini görüntüledi 9 ay Razer Phone 2 modeli yıl sonunda geliyor 9 ay Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndan bir ilk daha 9 ay Acer Predator Helios 300 İncelemesi (7 Farklı Oyun Testi İle) 9 ay SpaceX, gece yarısı uçuşunda önemli bir ilke daha imza attı 9 ay Tokyo Olimpiyatları'nda yüz tanıma sistemi kullanılacak 9 ay Savunma sanayii ve teknolojilerine 13.5 milyarlık yeni proje kaynağı 9 ay Yerli ve elektrikli minibüs tam not aldı! İşte BMW motorlu Karsan Jest Electric 9 ay Bazı bakteriler hastanelerde kullanılan alkol bazlı el dezenfektanlarına direnç kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim