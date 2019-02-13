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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS Classic büyük hayal kırıklığı oldu: Fiyatı 40 dolara kadar indi

PlayStation Classic'in fiyatı her geçen gün biraz daha düşmeye devam ediyor. Satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yaratan konsolun fiyatı ABD'de 40 dolara kadar indi.
3 ay
14,1b
1
62
Oyun Konsolları
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony'nin Aralık ayında büyük bir heyecanla piyasaya sürdüğü retro oyun konsolu PlayStation Classic, büyük bir fiyasko olma yolunda ilerliyor. İlk olarak 100 dolarlık fiyat etiketiyle çıkışını yapan konsol, satışların çok kötü bir durumda olması nedeniyle kısa sürede 60 dolar seviyesine düşmüştü. Şimdiyse bazı ABD'li mağazalarda fiyatın 40 dolara kadar indiği ortaya çıktı.

Amerikan perakende satış mağazaları Walmart'ta PS Classic şu anda yalnızca 40 dolara satın alınabiliyor. Türkiye'de ise konsolu bugünlerde 450 TL civarına bulmak mümkün. Bildiğiniz gibi PS Classic, Aralık ayında 800 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Önümüzdeki aylarda Türkiye fiyatı daha da aşağılara inebilir.

3 Aralık'ta piyasaya sürülen PlayStation Classic, oyun seçimleri ve emülasyon problemleri gibi birçok nedenden dolayı oyuncular tarafından pek de olumlu yorumlar alamamıştı. Satış rakamları ve sonrasında yapılan indirimler de bir anlamda bu durumun piyasaya yansıması oldu. Bakalım indirimler ve konsolu kırılabilmesi gibi etkenler satışları olumlu yönde etkileyebilecek mi.

https://www.gamespot.com/articles/playstation-classic-now-down-to-40-in-the-us/1100-6464960/ Yorum Yaz
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Lola Del Rio 3 ay en beğenilen
Elin adamı 40 birimden alırken biz yine 450 birimden alıyoruz.
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FatihAsl 3 ay Lola Del Rio
işte kurduğun bu cümlenin altında yatan neden den dolayı 450 birimden alıyoruz. Elin adamı üretiyor biz niye üretemiyoruz şeklinde bir kişi bile yakınmamış. tüketici toplumu olmuşuz. böyle olduğumuz sürece daha çok burnumuz sürter.
işte kurduğun bu cümlenin altında yatan neden den dolayı 450 birimden alıyoruz. Elin adamı üretiyor biz niye üretemiyoruz şeklinde bir kişi bile yakınmamış. tük...
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aLTaR_07 3 ay apodur
Ps 5 pro oyunlarını oynatıyor.
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Murat_82 3 ay
Benden 5 $ çalışır.
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Infinitum 3 ay
Sony'ye yakışmayan emulatörlü bir çöp. Koleksiyon olarak alınır veya kırmanın çaresi bulunduğu için o şekilde kullanılabilir ama çok özensizce çıkarıldığını biliyoruz.
Şöyle tam boyutlu, renk seçeneği olan slim kasayı daha çok özenerek, tüm PS1 oyunlarının bulunduğu bir mağazada, bazı oyunları multiplayer oynamaya imkan veren bir eklenti veya oyunların yenilenmiş versiyonu ile sunsalar ne efsane olurdu.
Hayaller...
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ReverseSlashN 3 ay
Bu cihaz alıp oynanmak için değil.
Tamamen koleksiyonculuk için üretilmiş bi alet.
Alanların çoğu: 2-3 saat içinde ne varmış diye kurcalayıp. Sonra kutusuna geri koyuyor
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DH Misafiri 3 ay
elin adamı derken sanki bizim ürünümüz gibi söyledin :) 1. sınıf süper güç ülkeyle ne zaman eşit oldukki. Amerika hariç bazıu avrupa ülkelerindede durum böyle adam avusturyada 1.300 euro asgari ücret alıyor adamla oyunda tanıştım sadece 800 euro adamın faturaları tutuyor yol vs. 1.000 euroyu buluyor adamda 0 nintendo switch oyunu var bedava oyunları oynayabiliyor sadece bende 8 tane oyun var yani bazı ülkelerdede alım gücü yok :)
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dribblingmaster 3 ay
Eski konsolu retro diye kakalamak.. Hadi mekanik yada analog gerçekten kalite sunan bi cihaz olsa retronun dibine vurursun o ayrı konu bunun oyunlarını telefonda bile oynayabiliyosun kim uğraşıcak bunu tvye bağlamakla falan.
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arekamint 3 ay
Bu devirde bunu hangi akılla çıkarttılar anlamış değilim. Saçmalıktan başka bir şey değildi zaten.
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Slaither 3 ay
bu neymiş böyle denemek için alanların satışı yetmiştir Sony'e.
starbucks'ın teavana serisi hesabı
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Fenomenon 3 ay
çok gereksiz cihazdı zaten
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Gravaze 3 ay
Türkiye'ye 150-200 lira arası gelsin almayı düşünürüm fazlasına alan varsa akıl sağlığından şüphe etmek gerek.
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Redunay 3 ay
İlk çıktığı zaman buna 800 lira veren oldu yani
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