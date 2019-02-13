PS Classic büyük hayal kırıklığı oldu: Fiyatı 40 dolara kadar indi

Sony'nin Aralık ayında büyük bir heyecanla piyasaya sürdüğü retro oyun konsolu PlayStation Classic, büyük bir fiyasko olma yolunda ilerliyor. İlk olarak 100 dolarlık fiyat etiketiyle çıkışını yapan konsol, satışların çok kötü bir durumda olması nedeniyle kısa sürede 60 dolar seviyesine düşmüştü. Şimdiyse bazı ABD'li mağazalarda fiyatın 40 dolara kadar indiği ortaya çıktı.
Amerikan perakende satış mağazaları Walmart'ta PS Classic şu anda yalnızca 40 dolara satın alınabiliyor. Türkiye'de ise konsolu bugünlerde 450 TL civarına bulmak mümkün. Bildiğiniz gibi PS Classic, Aralık ayında 800 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Önümüzdeki aylarda Türkiye fiyatı daha da aşağılara inebilir.
3 Aralık'ta piyasaya sürülen PlayStation Classic, oyun seçimleri ve emülasyon problemleri gibi birçok nedenden dolayı oyuncular tarafından pek de olumlu yorumlar alamamıştı. Satış rakamları ve sonrasında yapılan indirimler de bir anlamda bu durumun piyasaya yansıması oldu. Bakalım indirimler ve konsolu kırılabilmesi gibi etkenler satışları olumlu yönde etkileyebilecek mi.
https://www.gamespot.com/articles/playstation-classic-now-down-to-40-in-the-us/1100-6464960/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerikan perakende satış mağazaları Walmart'ta PS Classic şu anda yalnızca 40 dolara satın alınabiliyor. Türkiye'de ise konsolu bugünlerde 450 TL civarına bulmak mümkün. Bildiğiniz gibi PS Classic, Aralık ayında 800 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. Önümüzdeki aylarda Türkiye fiyatı daha da aşağılara inebilir.
3 Aralık'ta piyasaya sürülen PlayStation Classic, oyun seçimleri ve emülasyon problemleri gibi birçok nedenden dolayı oyuncular tarafından pek de olumlu yorumlar alamamıştı. Satış rakamları ve sonrasında yapılan indirimler de bir anlamda bu durumun piyasaya yansıması oldu. Bakalım indirimler ve konsolu kırılabilmesi gibi etkenler satışları olumlu yönde etkileyebilecek mi.
https://www.gamespot.com/articles/playstation-classic-now-down-to-40-in-the-us/1100-6464960/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şöyle tam boyutlu, renk seçeneği olan slim kasayı daha çok özenerek, tüm PS1 oyunlarının bulunduğu bir mağazada, bazı oyunları multiplayer oynamaya imkan veren bir eklenti veya oyunların yenilenmiş versiyonu ile sunsalar ne efsane olurdu.
Hayaller...
Tamamen koleksiyonculuk için üretilmiş bi alet.
Alanların çoğu: 2-3 saat içinde ne varmış diye kurcalayıp. Sonra kutusuna geri koyuyor
starbucks'ın teavana serisi hesabı
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