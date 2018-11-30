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PS Classic donanımı belli oldu

İlk dönem PlayStation oyunlarını deneyimleyerek nostalji yaşayabileceğiniz PS Classic konsolu parçalarına ayrıldı. Konsolda giriş seviyesi bir akıllı telefon donanımı var.
5 ay
17,2b
1
21
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre içerisinde ülkemizde de piyasaya çıkması beklenen Sony’nin Retro konsolu PS Classic şimdiden parçalarına ayrılmış durumda. Konsola hayat veren donanım da böylece ortaya çıkmış oldu.

PS Classic özellikleri ve fiyatı

Digital Foundry tarafından yapılan parçalara ayırma işlemi konsolun giriş seviyesi bir akıllı telefon donanımı barındırdığını gösterdi. Zaten bugün pek çok Retro konsolda ARM tabanlı işlemciler yaygın olarak kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Siri asistanı yerelleşme konusunda önde gidiyor"

Yonga seti tarafında 4 adet Cortex-A35 çekirdekli MediaTek 8167A kullanılmış. Bir iki tablet modelinde gördüğümüz bu yongada PowerVR GE8300 grafik birimi yer alıyor. Mediatek MT6392A ses yongası yanında 1GB DDR3 RAM, 16GB eMMC ve HDMI üzerinden 720p çözünürlük diğer özellikler.

Kaynaklar konsolun oyunlar için oldukça güçlü sayılabilecek bir donanıma sahip olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan performans konusunda oyuncuları hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Ayrıca herhangi bir kırma işleminde de geliştiricilere bazı imkanlar sağlayabilir. 100$ fiyat etiketine sahip PS Classic ile gelecek oyunlar şu şekilde:

  • Battle Arena Toshinden
  • Cool Boarders 2
  • Destruction Derby
  • Final Fantasy 7
  • Grand Theft Auto
  • Intelligent Qube
  • Jumping Flash
  • Metal Gear Solid
  • Mr. Driller
  • Oddworld: Abe’s Oddysee
  • Rayman
  • Resident Evil Director’s Cut
  • Revelations: Persona
  • Ridge Racer Type 4
  • Super Puzzle Fighter 2 Turbo
  • Syphon Filter
  • Tekken 3
  • Tom Clancy’s Rainbow Six
  • Twisted Metal
  • Wild Arms
 

https://wccftech.com/playstation-classic-teardown/ Yorum Yaz
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Bay Robot 5 ay en beğenilen
1080P destekleseydi en azından...
Edit: 100 doların hakkını versin istiyoruz.
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ti7800 5 ay
Orjinal PS1
CPU: 32-bit RISC (33.9MHz)
RAM: 2MB, 1MB Video RAM.
Graphics: 3D Geometry Engine, with 2D rotation, scaling, transparency and fading and 3D texture mapping and shading.
Colors: 16.7 million.
Sprites: 4,000.
Polygons: 360,000 per second.
Resolution: 640x480.
Sound: 16-bit 24 channel PCM.
yeni cihaz buna göre donanım çok daha iyi . Daha ne istiyorsunuz beyler.
Orjinal PS1CPU: 32-bit RISC (33.9MHz)RAM: 2MB, 1MB Video RAM.Graphics: 3D Geometry Engine, with 2D rotation, scaling, transparency and fading and 3D...
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TheStarBox 5 ay
Ps1 nostaljisi yapacak adam alır orijinal Ps1 ini bağlar tüplü 55 ekran tv ye oynar. Böyle 3 kağıtlara para kaptırmak.
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AnacoN 4 ay
Cihaz 499TL'ye düştü, almak isteyenler varsa alabilir.
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pspsexer 4 ay

degil...
SoC Mediatek 8167A Quad Core Cortex-A35 1.5 GHz / PowerVR GE8300
Ses Yongası: Mediatek MT6392A
Anakart Sony LM-11 (1-984-020-11)
RAM 1GB DDR3-1866 Samsung K4B4G1646E-BYMA
eMMC 5.1 16 GB KLMAG1JETD-B041
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sony oyle bir donanim yapmis ki beni hacklayin diye bagiriyor bu cihaz...beni emulasyon canavari yapin yukleyin beni diyor..bazen bu hatalari bilerek yapiyorlar diyorum..ilginc.
Yine yazmak gerekirse ps1 e 30tl istedigi icin kufur yiyen arkadasimin ruhu 450tl ile 1000tl arasi satilan bu minik kutu ile baya hasar gormustur..bozuk ps1 vcd oynatici kutuya raspbery koymak bundan daha iyi fikir gibi.
Insanoglu doymaz hep en yenisini en iyisini ister..ama bu dunyanin hali ne boyle.
m.youtube.com/...
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V2 5 ay
Slient Hill Serisi yok ne anladım o işten.
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pspsexer 5 ay
Crash bandicoot yok dino crissis 2 yok street fighter ex yok warhawk yok twisted metal yok parasite eve yok resident evil 2 yok ridge racer yok hearth of darkness yok.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

.rival schools yok....yok ta yok....ama bu yeni..hem de psone dan daha kucuk..kim demis kucuk seyler zevk vermez diye.
BU ARADA USTTE PSP DEMISKEN..PSP BATARYALARI UZUN SURE KULLANILMADIGINDA VE SARJ EDILMEDIGINDE SISIP BOZULUYOR HAFTADA BIR SARJ EDIN..BILGINIZE.
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Venomstr 5 ay pspsexer
Haftada bir kısa bir süre değil mi?
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yaki83 5 ay
winning eleven world cup 98 yok..
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DH Misafiri 5 ay
Bize gelişi 750? Felan olur. O paraya PS4 2.el bulunur... Bilemedin PS3 alırsın. 200?ye içinde bi sürü retro oyun olan bir CD satsa daha iyi olabilirmiş:)
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pspsexer 5 ay

bu millet adam olmaz...bastir sony...esegi boya at diye sirke sat...sanki bu ps1 denen cihazi her cihaz emule edemiyormus gibi..millet takariz bir 128gb micro sd keyfimize bakariz diyor..top sende..herkes paralarini cikarmis bu 23 senelik bebegi bekliyor..bende gideyim psp de crash bandicoot oynayayim...

Yeni cihazin donanimi oncekinden daha iyiymis...ayni seyleri oynatiyormus ama olsun..yeni ya millet alacak..daha once nes snes mini ye 1500tl odeyip ya bu oyunlar ayniymis deyip ikinci ele koyanlar bile alacak bunu..orjinal snes 100tl iken 1500tl minisine vermek kisin ortasinda mini etekle vermek gibi...dedim ya merak cok sey kaybettirir..sonucta ikinci el ps4 ten xbox one dan gecilmiyor..ne umduk ne bulduk..konsol bu siniri bellidir..kendini assa ancak bir mucize ps2 oyunu oynatabilirsiniz o da 100tl ama belki 800tl ye bir ps2 mini duserse alabilirsiniz.
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quxall 5 ay
bakalım 100 dollar bizde kaç bin tl olacak.
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TheStarBox 5 ay
Ps1 nostaljisi yapacak adam alır orijinal Ps1 ini bağlar tüplü 55 ekran tv ye oynar. Böyle 3 kağıtlara para kaptırmak.
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canguler917 5 ay
donanım yeterli, bu donanıma bu fiyat fazla. madem sen sony'sin, 50 dolara bunu vermezsin, o zaman 20 oyunla sınırlı bırakmayacaktın.
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Rachsuchtig 5 ay canguler917
canguler917
donanım yeterli, bu donanıma bu fiyat fazla. madem sen sony'sin, 50 dolara bunu vermezsin, o zaman 20 oyunla sınırlı bırakmayacaktın.

Bunları çok kolay hackleyip içine rom atıyorlar genelde alan o yüzden alıyor
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