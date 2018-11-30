PS Classic donanımı belli oldu

Kısa süre içerisinde ülkemizde de piyasaya çıkması beklenen Sony’nin Retro konsolu PS Classic şimdiden parçalarına ayrılmış durumda. Konsola hayat veren donanım da böylece ortaya çıkmış oldu.

PS Classic özellikleri ve fiyatı

Digital Foundry tarafından yapılan parçalara ayırma işlemi konsolun giriş seviyesi bir akıllı telefon donanımı barındırdığını gösterdi. Zaten bugün pek çok Retro konsolda ARM tabanlı işlemciler yaygın olarak kullanılıyor.

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Yonga seti tarafında 4 adet Cortex-A35 çekirdekli MediaTek 8167A kullanılmış. Bir iki tablet modelinde gördüğümüz bu yongada PowerVR GE8300 grafik birimi yer alıyor. Mediatek MT6392A ses yongası yanında 1GB DDR3 RAM, 16GB eMMC ve HDMI üzerinden 720p çözünürlük diğer özellikler.

Kaynaklar konsolun oyunlar için oldukça güçlü sayılabilecek bir donanıma sahip olduğunu belirtiyor. Bu bakımdan performans konusunda oyuncuları hayal kırıklığına uğratmayacaktır. Ayrıca herhangi bir kırma işleminde de geliştiricilere bazı imkanlar sağlayabilir. 100$ fiyat etiketine sahip PS Classic ile gelecek oyunlar şu şekilde: