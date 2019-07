PS Plus Ağustos 2019 oyunları açıklandı

PlayStation 4

Sony, ağustos ayındaabonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz mart ayından bu yana artık PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmiyordu. Bu ay da listede sadece PlayStation 4 oyunları yer alıyor.veağustos ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Geçtiğimiz ay kadar olmasa da bu ayın oyunları da muhtemelen çoğu PS Plus kullanıcısını memnun edecektir.Temmuz ayında PS Plus abonelerine Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Horizon Chase Turbo verilmişti.. Ağustos ayı oyunları iseindirilebilir olacak.Sniper Elite 4 (Rebellion)Wipeout Omega Collection (EPOS Game Studios)