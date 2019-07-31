PS Plus Ağustos 2019 oyunları açıklandı

Sony, ağustos ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz mart ayından bu yana artık PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmiyordu. Bu ay da listede sadece PlayStation 4 oyunları yer alıyor.
Sniper Elite 4 ve Wipeout Omega Collection ağustos ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Geçtiğimiz ay kadar olmasa da bu ayın oyunları da muhtemelen çoğu PS Plus kullanıcısını memnun edecektir.
Temmuz ayında PS Plus abonelerine Detroit: Become Human, Heavy Rain ve Horizon Chase Turbo verilmişti. Şu anda temmuz ayının oyunlarını indirebilirsiniz. Ağustos ayı oyunları ise 6 Ağustos'ta indirilebilir olacak.
PlayStation 4
Sniper Elite 4 (Rebellion)
Wipeout Omega Collection (EPOS Game Studios)
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