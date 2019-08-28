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PS Plus Eylül 2019 oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus üyelerine eylül ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. Bu ayki oyunlar çoğu PS Plus kullanıcısını memnun edecek gibi görünüyor.
3 sa.
1,2b
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5
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony, eylül ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz mart ayından bu yana artık PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmiyordu. Bu ay da listede sadece PlayStation 4 oyunları yer alıyor.

Batman Arkham Knight ve Darksiders III eylül ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça kaliteli AAA yapımlar olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aya göre bu ayın oyunları muhtemelen çoğu PS Plus kullanıcısını memnun edecektir.

Ağustos ayında PS Plus abonelerine Sniper Elite 4 ve Wipeout Omega Collection verilmişti. Şu anda ağustos ayının oyunlarını indirebilirsiniz. Eylül ayı oyunları ise 3 Eylül'de indirilebilir olacak.

PlayStation 4


Batman: Arkham Knight (Warner Bros. Interactive Entertainment)
Darksiders III (THQ Nordic)

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Seyrim 28 dk.
PS4'e elveda oyunları geliyor yavaş yavaş, PS3'ün son dönemi gibi..
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1ses1 59 dk.
dandirik oyunlar değil bari. Darksiders 3 bom bk. Darksiders 1 efsaneydi 2 ve 3 serinin ruhunu yok etti.
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MrKattchup 2 sa.
Batman’i alacaktım elim varmıyordu çok iyi oldu
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NightWolker 3 sa.
Daha ne olsun kaliteli oyunlar.1-2 aydır Sony bombalıyor resmen.
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XanthiN 3 sa.
Eh kötü değil gibi.
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