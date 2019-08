PS Plus Eylül 2019 oyunları açıklandı

PlayStation 4

, eylül ayındaabonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz mart ayından bu yana artık PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmiyordu. Bu ay da listede sadece PlayStation 4 oyunları yer alıyor.veeylül ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça kaliteli AAA yapımlar olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz aya göre bu ayın oyunları muhtemelen çoğu PS Plus kullanıcısını memnun edecektir.PS Plus abonelerine Sniper Elite 4 ve Wipeout Omega Collection verilmişti. Şu anda ağustos ayının oyunlarını indirebilirsiniz. Eylül ayı oyunları ise 3 Eylül'de indirilebilir olacak.Batman: Arkham Knight (Warner Bros. Interactive Entertainment)Darksiders III (THQ Nordic)