PS Plus Haziran 2019 oyunları açıklandı

Sony, haziran ayındaabonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz mart ayından bu yana artık PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmiyordu. Bu ay da listede sadece PlayStation 4 oyunları yer alıyor.veHaziran ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz daha yüksek bütçeli yapımlar olmuş. İki oyunun PS Store üzerindeki. Mayıs ayında Overcooked! ve What Remains of Edith Finch verilmişti.Borderlands: The Handsome Collection (2K Games)Sonic Mania (Sega)