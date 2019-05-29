PS Plus Haziran 2019 oyunları açıklandı

Sony, haziran ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz mart ayından bu yana artık PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmiyordu. Bu ay da listede sadece PlayStation 4 oyunları yer alıyor.
Borderlands: The Handsome Collection ve Sonic Mania Haziran ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz daha yüksek bütçeli yapımlar olmuş. İki oyunun PS Store üzerindeki toplam değeri 443 TL. Mayıs ayında Overcooked! ve What Remains of Edith Finch verilmişti.
PlayStation 4
Borderlands: The Handsome Collection (2K Games)
Sonic Mania (Sega)
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