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PS Plus Haziran 2019 oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus üyelerine haziran ayında ücretsiz sunacağı oyunları açıkladı. PlayStation 4 kullanıcılarını bu ay toplam değeri 443 TL olan iki oyun bekliyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Sony, haziran ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek oyunları açıkladı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz mart ayından bu yana artık PlayStation 3 vs PS Vita kullanıcılarına oyun verilmiyordu. Bu ay da listede sadece PlayStation 4 oyunları yer alıyor.

Borderlands: The Handsome Collection ve Sonic Mania Haziran ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Bu ayın oyunları geçtiğimiz aya göre biraz daha yüksek bütçeli yapımlar olmuş. İki oyunun PS Store üzerindeki toplam değeri 443 TL. Mayıs ayında Overcooked! ve What Remains of Edith Finch verilmişti.

PlayStation 4

Borderlands: The Handsome Collection (2K Games)
Sonic Mania (Sega)
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WeDneS 1 hf.
Guzelll
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pop-up 1 hf.
tarzım olan oyunlar değil maalesef COD dan sonra beklentim yüksekti
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19yusuf05 1 hf.
borderlands 3 ün hem tanıtımı hem de eski oyunu oynamayan oyuncular yeni oyunu almaz diye ücretsiz verilecek oyunu çakal sony beleşe alıp ps plus kullanıcılatına ittirdi. borderlands çok eski bir oyun yükleneyeceğim bile ne yapalım bordelands i
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BoRriZ 1 hf.
Borderlands almayı düşünmüştüm yakın zamanda. bu çok iyi oldu
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cngiz 1 hf.
Maşallah bu ay pazarlama ayı olsa gerek. Borderlands yeni oyununun satışını desteklemek için, Sonic'te filmi desteklemek için promosyona çıkmış görünüyor. =)
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Night_Blade 1 hf.
Borderlands gayet iyi olmuş. Sonic de yanında çerez bir oyun. Ohh missss. Handsome collection da iki oyun olması lazım. Pre-squal ile borderlands 2 beraber. Yine de bunada çöp oyun diyecekler çıkacaktır. Haklılar, RDR2 veya GoW vermeleri gerek. Olmuyor böyle(!)
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Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Borderlands çok iyi oldu. İndirimde elim gitmişti de almamıştım sevindirdi Sony.
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serafon 1 hf.
Hmm fena değil. Geçen ayınkileri yüklemedim bile.
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