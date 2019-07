PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar

PlayStation Plus Temmuz 2019 oyunları

Sony,abonelerine Temmuz ayında ücretsiz verilecek oyunlarda değişiklik yaptı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta yapılan duyurudave'nun PS Plus Temmuz 2019 listesinde olacağı duyurulmuştu. Ancak bu listede bugün değişiklikler yapıldı.Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre bu ay PS Plus abonelerine PES 2019 yerineverilecek. Detroit: Become Human Deluxe Edition ayrıcaoyununu da içeriyor. Yani bu ay Horizon Chase Turbo ile birlikte PS Plus abonelerinibekliyor olacak.Oyunlar bugün itibarıyla indirilmeye sunulmuş durumda.Detroit: Become Human Deluxe Edition (Heavy Rain'i de içeriyor)Horizon Chase Turbo