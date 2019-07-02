PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre bu ay PS Plus abonelerine PES 2019 yerine Detroit: Become Human Deluxe Edition verilecek. Detroit: Become Human Deluxe Edition ayrıca Heavy Rain oyununu da içeriyor. Yani bu ay Horizon Chase Turbo ile birlikte PS Plus abonelerini üç farklı oyun bekliyor olacak.
Oyunlar bugün itibarıyla indirilmeye sunulmuş durumda.
PlayStation Plus Temmuz 2019 oyunlarıDetroit: Become Human Deluxe Edition (Heavy Rain'i de içeriyor)
Horizon Chase Turbo
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