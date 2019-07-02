Kim Nerede? 24 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı 22 Ryzen 3000 serisi işlemciler ve RX 5700 ekran kartları Türkiye’de satışa sunuldu
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus Temmuz 2019 oyunlarında değişiklik yaptı. PES 2019 yerine Detroit: Become Human ve Heavy Rain bu ay PS Plus abonelerini bekliyor olacak.
5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
4,9b
2
10
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar
Sony, PlayStation Plus abonelerine Temmuz ayında ücretsiz verilecek oyunlarda değişiklik yaptı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta yapılan duyuruda PES 2019 ve Horizon Chase Turbo'nun PS Plus Temmuz 2019 listesinde olacağı duyurulmuştu. Ancak bu listede bugün değişiklikler yapıldı.

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklamaya göre bu ay PS Plus abonelerine PES 2019 yerine Detroit: Become Human Deluxe Edition verilecek. Detroit: Become Human Deluxe Edition ayrıca Heavy Rain oyununu da içeriyor. Yani bu ay Horizon Chase Turbo ile birlikte PS Plus abonelerini üç farklı oyun bekliyor olacak.

Oyunlar bugün itibarıyla indirilmeye sunulmuş durumda.

PlayStation Plus Temmuz 2019 oyunları

Detroit: Become Human Deluxe Edition (Heavy Rain'i de içeriyor)
Horizon Chase Turbo

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GoldPunch 5 gün en beğenilen
Daha iyi olmuş
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IIExtraLifeXC 5 gün
Değişikliğin sebebi her ne ise Pes'e göre çok daha iyi bir oyun vermişler.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 1 gün
neden bu değişiklik?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WeDneS 2 gün
Daha iyisi olamazdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LukeSkywalker24 4 gün
Bundan daha iyi bir oyun verilmesini beklemek doğru değil, oynamadıysanız kaçırmayın Detroit Become Human'ı oynadığım en iyi oyunlardan kesinlikle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 5 gün
Sony ps sahibi olup epicden pc için ucuza alanlara selam gönderdi herhalde.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 5 gün
heavy rain daha önce verilmişti ama detroitle birlikte veriyorlar. detroit iyi olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IIExtraLifeXC 5 gün
Değişikliğin sebebi her ne ise Pes'e göre çok daha iyi bir oyun vermişler.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 gün
Değişikliğin sebebinin bilen var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMuyu 5 gün
çok daha iyi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XanthiN 5 gün
PES 19’a zaten sahiptim, benim için çok iyi oldu ama bu sefer de Detroit sahipleri tepki gösterecektir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 5 gün en beğenilen
Daha iyi olmuş
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
by__metallica +25 Rindaman +15 Rennes10 +14 leocorte +9 Luke Neil +8 BoşnakAğa +7 muaz1984 +7 Mete Can Karahasan +5 Mr. Jingles +4 S.Vettel +4
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4933 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, playstation plus ve
8 etiket daha sony interactive entertainment detroit become human ps plus plus plus temmuz 2019 playstation plus temmuz 2019 Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 gün AMD ürünlerine 3 aylık Xbox Game Pass hediyesi başladı 5 gün Asus Zenfone 6 güncellemesi ARCore özelliğini getiriyor 5 gün Ford ve Vodafone, 'Park Yeri Kılavuzu' isimli yeni bir teknoloji test ediyor 5 gün LG G8s ThinQ global pazara çıkıyor 5 gün Xiaomi’nin en yeni üyeleri Mi CC9, CC9e ve CC9 Meitu Edition tanıtıldı 5 gün Çin ile işlemci teknolojisini paylaştığı iddialarına AMD’den yalanlama 5 gün Honor 9X serisi 23 Temmuz’da tanıtılacak 5 gün Beyin hasarı olan kişilerde gizli bir bilinç olduğu keşfedildi 5 gün Malign melanom ile ilişkili yeni bir protein türü keşfedildi 5 gün Türk hücumbotlarının iletişim yeteneklerine Aselsan dokunuşu 5 gün Otomotiv sektöründeki daralma devam ediyor: Yılın ilk yarısındaki düşüş %45 5 gün Tim Cook'tan Apple fanlarına: Sizi uçuracak ürünler üzerinde çalışıyoruz 5 gün Alan Wake oyununa PlayStation 4 yolu göründü 5 gün 2019 yılının en akıllı 50 şirketi açıklandı 5 gün Nvidia GeForce RTX Super ekran kartları duyuruldu 5 gün Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin tam versiyonu internete düştü 5 gün İstediğiniz yerde Twitch yayıncısı olmak? "Turkcell Superbox Oyun/Twitch testi" 5 gün Turkcell’den PUBG Mobile’a özel mobil veri paketi 5 gün Google robots.txt protokolünü standart haline getirmek istiyor 5 gün DJ Koh: Galaxy Fold’un hazır olmadan tanıtılmasına ben sebep oldum 5 gün GÖRÜNTÜLENEN PS Plus Temmuz 2019 oyunları değişti: İşte yeni oyunlar Sonraki Netflix’in The Witcher uyarlamasına ait resmî görseller geldi 5 gün 2019 Audi S8 tanıtıldı: 563 beygirlik çift turbo V8 5 gün Dünyanın ilk elektrikli batarya ile çalışan yolcu gemisi sefere hazırlanıyor 5 gün G20'den kripto para açıklaması 5 gün Netflix Türkiye’den zaman yolculuğu içeren Dark dizisi reklamı 5 gün Elektrikli Fiat Ducato'nun teknik özellikleri açıklandı 5 gün Sony oyun geliştirme stüdyoları satın almayı planlıyor 5 gün Gümrük kanunu değişikliğinde gözden kaçan vergi 5 gün Samsung, Galaxy Note 10'un 7 Ağustos'ta tanıtılacağını doğruladı 5 gün Johny Ive Apple’dan neden ayrıldı? 5 gün OnePlus, kullanıcılara gönderilen garip bildirimlerle ilgili özür diledi 5 gün OneDrive Personal Vault duyuruldu 5 gün Bitcoin 10,000 doların altında 5 gün Dünyanın en zor battle royale oyunu duyuruldu 6 gün Intel, akıllı telefon modem patentlerini satarak sektörden çekilecek 6 gün Yeni Jumanji filminden ilk fragman geldi 6 gün Apple ID Sign In programında güvenlik riski 6 gün AB'deki elektrikli araçlara 'yapay motor sesi' zorunluluğu getiren yasa bugün yürürlüğe girdi 6 gün En çok kullanılan masaüstü işletim sistemi Windows 10 6 gün Kedilerin eve ölü hayvan getirmesi yapay zeka ile önleniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Arabanın üstüne kedi yatıyor yardım
DH Forum
Gears 5 Çok Oyunculu Beta Testi 19 - 21 ve 26 - 29 Temmuz Tari...
Bölüm Sonu Canavarı
Bulletstorm'un Geliştirici Ekibi Devam Oyunu Konusunda İstekli
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Hadi nerede Ryzen 3000'ler?
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim