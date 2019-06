PS Store'da büyük indirim dönemi 'Days of Play' başladı

PlayStation Store'da Days of Play 2019 indirim dönemi resmen başladı. Onlarca farklı yüksek kalite oyunda %60'a varan indirimler dikkat çekiyor. Tam 11 gün sürecek olan Days of Play 2019, 18 Haziran'a kadar devam edecek.Son yılların büyük hit oyunlarında büyük indirimlerin olduğunu görüyoruz. 2018'in en beğenilen yapımları God of War, Spider-Man, Detroit: Become Human gibi oyunlarda ciddi indirimler söz konusu. Ayrıca 2019'da çıkış yapan Sekiro: Shadows Die Twice ve Resident Evil 2'i de indirime girmiş durumda.Days of Play indirimleri yalnızca oyunlarla sınırlı değil. Konsollar, kontrolcüler ve kutulu oyunlarda da indirimler var. Ayrıca 3 aylık ve 12 aylık PS Plus aboneliklerinde de %30 indirim yapılmış.İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı indirimler var.%30 indirimli --%30 indirimli ---- 114,00 TL-- 134,00 TL-- 134,00 TL-- 134,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)-- 219,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)-- 84,00 TL-- 159,00 TL-- 179,40 TL-- 134,00 TL-- 84,00 TL-- 300,16 TLDijital Deluxe Sürüm -- 84,00 TL-- 159,00 TL- Standard Edition -- 199,00 TL-- 109,00 TL-- 159,00 TL-- 134,00 TL-- 119,60 TL-- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)-- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)-- 69,00 TL-- 179,00 TL-- 159,00 TL