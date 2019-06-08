PS Store'da büyük indirim dönemi 'Days of Play' başladı

PlayStation Store'da Days of Play 2019 indirim dönemi resmen başladı. Onlarca farklı yüksek kalite oyunda %60'a varan indirimler dikkat çekiyor. Tam 11 gün sürecek olan Days of Play 2019, 18 Haziran'a kadar devam edecek.
Son yılların büyük hit oyunlarında büyük indirimlerin olduğunu görüyoruz. 2018'in en beğenilen yapımları God of War, Spider-Man, Detroit: Become Human gibi oyunlarda ciddi indirimler söz konusu. Ayrıca 2019'da çıkış yapan Sekiro: Shadows Die Twice ve Resident Evil 2'i de indirime girmiş durumda.
Days of Play indirimleri yalnızca oyunlarla sınırlı değil. Konsollar, kontrolcüler ve kutulu oyunlarda da indirimler var. Ayrıca 3 aylık ve 12 aylık PS Plus aboneliklerinde de %30 indirim yapılmış.
İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı indirimler var.
PlayStation Plus: 12 aylık Üyelik %30 indirimli -- 125,99 TL
PlayStation Plus: 3 aylık Üyelik %30 indirimli -- 52,49 TL
FIFA 19 -- 114,00 TL
NBA 2K19 -- 134,00 TL
Marvel’s Spider-Man -- 134,00 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm -- 134,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
Days Gone -- 219,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
MONSTER HUNTER: WORLD -- 84,00 TL
RESIDENT EVIL 2 -- 159,00 TL
KINGDOM HEARTS III -- 179,40 TL
Battlefield V -- 134,00 TL
A Way Out -- 84,00 TL
Red Dead Redemption 2 -- 300,16 TL
Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm -- 84,00 TL
Assassin's Creed Odyssey -- 159,00 TL
Tom Clancy’s The Division 2 - Standard Edition -- 199,00 TL
Far Cry New Dawn -- 109,00 TL
Devil May Cry 5 -- 159,00 TL
Anthem -- 134,00 TL
Shadow of the Tomb Raider -- 119,60 TL
Horizon Zero Dawn -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
Gran Turismo Sport -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
Watch Dogs 2 -- 69,00 TL
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN -- 179,00 TL
MLB The Show 19 -- 159,00 TL
Son yılların büyük hit oyunlarında büyük indirimlerin olduğunu görüyoruz. 2018'in en beğenilen yapımları God of War, Spider-Man, Detroit: Become Human gibi oyunlarda ciddi indirimler söz konusu. Ayrıca 2019'da çıkış yapan Sekiro: Shadows Die Twice ve Resident Evil 2'i de indirime girmiş durumda.
Days of Play indirimleri yalnızca oyunlarla sınırlı değil. Konsollar, kontrolcüler ve kutulu oyunlarda da indirimler var. Ayrıca 3 aylık ve 12 aylık PS Plus aboneliklerinde de %30 indirim yapılmış.
İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı indirimler var.
PlayStation Plus: 12 aylık Üyelik %30 indirimli -- 125,99 TL
PlayStation Plus: 3 aylık Üyelik %30 indirimli -- 52,49 TL
FIFA 19 -- 114,00 TL
NBA 2K19 -- 134,00 TL
Marvel’s Spider-Man -- 134,00 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm -- 134,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
Days Gone -- 219,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
MONSTER HUNTER: WORLD -- 84,00 TL
RESIDENT EVIL 2 -- 159,00 TL
KINGDOM HEARTS III -- 179,40 TL
Battlefield V -- 134,00 TL
A Way Out -- 84,00 TL
Red Dead Redemption 2 -- 300,16 TL
Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm -- 84,00 TL
Assassin's Creed Odyssey -- 159,00 TL
Tom Clancy’s The Division 2 - Standard Edition -- 199,00 TL
Far Cry New Dawn -- 109,00 TL
Devil May Cry 5 -- 159,00 TL
Anthem -- 134,00 TL
Shadow of the Tomb Raider -- 119,60 TL
Horizon Zero Dawn -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
Gran Turismo Sport -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
Watch Dogs 2 -- 69,00 TL
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN -- 179,00 TL
MLB The Show 19 -- 159,00 TL
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Days_of_Play_indirimleri_Basladi-94515.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şimdi indirimi var, çevirdikleri oyuna bak.
“ zenginsen oyun oyna , asgari ücretli isen sadece youtubeden oyun videoları izle”
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