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PS Store'da büyük indirim dönemi 'Days of Play' başladı

Days of Play 2019 indirimleri PlayStation Store'da başladı. God of War, Spider-Man, Sekiro, Resident Evil 2 gibi birçok popüler oyunda indirimler var. İşte detaylar:
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
8,1b
1
20
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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PlayStation Store'da Days of Play 2019 indirim dönemi resmen başladı. Onlarca farklı yüksek kalite oyunda %60'a varan indirimler dikkat çekiyor. Tam 11 gün sürecek olan Days of Play 2019, 18 Haziran'a kadar devam edecek.



Son yılların büyük hit oyunlarında büyük indirimlerin olduğunu görüyoruz. 2018'in en beğenilen yapımları God of War, Spider-Man, Detroit: Become Human gibi oyunlarda ciddi indirimler söz konusu. Ayrıca 2019'da çıkış yapan Sekiro: Shadows Die Twice ve Resident Evil 2'i de indirime girmiş durumda.

Days of Play indirimleri yalnızca oyunlarla sınırlı değil. Konsollar, kontrolcüler ve kutulu oyunlarda da indirimler var. Ayrıca 3 aylık ve 12 aylık PS Plus aboneliklerinde de %30 indirim yapılmış.

İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı indirimler var.

PlayStation Plus: 12 aylık Üyelik %30 indirimli -- 125,99 TL
PlayStation Plus: 3 aylık Üyelik %30 indirimli -- 52,49 TL
FIFA 19 -- 114,00 TL
NBA 2K19 -- 134,00 TL
Marvel’s Spider-Man -- 134,00 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm -- 134,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
Days Gone -- 219,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
MONSTER HUNTER: WORLD -- 84,00 TL
RESIDENT EVIL 2 -- 159,00 TL
KINGDOM HEARTS III -- 179,40 TL
Battlefield V -- 134,00 TL
A Way Out -- 84,00 TL
Red Dead Redemption 2 -- 300,16 TL
Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm -- 84,00 TL
Assassin's Creed Odyssey -- 159,00 TL
Tom Clancy’s The Division 2 - Standard Edition -- 199,00 TL
Far Cry New Dawn -- 109,00 TL
Devil May Cry 5 -- 159,00 TL
Anthem -- 134,00 TL
Shadow of the Tomb Raider -- 119,60 TL
Horizon Zero Dawn -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
Gran Turismo Sport -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
Watch Dogs 2 -- 69,00 TL
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN -- 179,00 TL
MLB The Show 19 -- 159,00 TL 

https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Storeda_Days_of_Play_indirimleri_Basladi-94515.htm Yorum Yaz
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crystal_ship 3 gün en beğenilen
Amerikan sitesinden alınca daha ucuza geliyor. Saçmalığa bak
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torenbolen 3 gün UfukWest
Bomboş bir yorum. Kimse bedavaya yapılsın demedi. Adam evinde 50-60 birime yeni oyun alabiliyorken sana aynı oyunu 400 küsür birime kakalıyorlar. Sen de indirim peşinde koşuyorsun. Ya da korsan indiriyorsun. Bütçeye göre makul fiyat koysalar tamam diyeceğim. Adam en dandik eyaletteki asgari ücretle 21 tane yeni oyun alabilirken sen kendi asgari ücretinle 6 tane bile alamıyorsun. Yeni bir oyun asgari ücretin 5’te biri yani. 5 oyun aldın, aç kaldın bitti. Adam 5 tane oyun aldı, üstüne 1000 küsür doları kaldı. Senin asgari ücretinin 3 katı. Daha da basit anlatayım mı? Sizin gibiler o küçük kutularında silkelenmeye o kadar alışmış ki, aslında yaptığınız iş ve zaman aynı olmasına rağmen hala bu uçuk fiyatları savunuyorsunuz.
Bomboş bir yorum. Kimse bedavaya yapılsın demedi. Adam evinde 50-60 birime yeni oyun alabiliyorken sana aynı oyunu 400 küsür birime kakalıyorlar. Sen de indiri...
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torenbolen 3 gün
Acayip ucuzmuş. Hepsinden ikişer kopya alayım hemen.
1 Yanıt Yanıtla +7
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Askaparta 1 gün
İndirirken de biniyorlar
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smolwarf 1 gün
Amazon Türkiye indirimin olduğu ilk gece ekstra indirim yaptı,bu fiyatlardan sattı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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UfukWest 3 gün
Bizim insanımızın tatmin olması için bedava yapmak gerekiyor 😂 fiyatları gayet iyi ağlamaya hiç gerek yok. Yüzlerce insan 3-4 yıl çalışıp bir oyun yapıyor ve karşılığında 50TL çıkmasını bekliyorsunuz yok anasının .... derler
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torenbolen 3 gün UfukWest
Bomboş bir yorum. Kimse bedavaya yapılsın demedi. Adam evinde 50-60 birime yeni oyun alabiliyorken sana aynı oyunu 400 küsür birime kakalıyorlar. Sen de indirim peşinde koşuyorsun. Ya da korsan indiriyorsun. Bütçeye göre makul fiyat koysalar tamam diyeceğim. Adam en dandik eyaletteki asgari ücretle 21 tane yeni oyun alabilirken sen kendi asgari ücretinle 6 tane bile alamıyorsun. Yeni bir oyun asgari ücretin 5’te biri yani. 5 oyun aldın, aç kaldın bitti. Adam 5 tane oyun aldı, üstüne 1000 küsür doları kaldı. Senin asgari ücretinin 3 katı. Daha da basit anlatayım mı? Sizin gibiler o küçük kutularında silkelenmeye o kadar alışmış ki, aslında yaptığınız iş ve zaman aynı olmasına rağmen hala bu uçuk fiyatları savunuyorsunuz.
2 Yanıt Yanıtla +10
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XanthiN 3 gün
PSN US’da NBA 2K19 2,99$
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Şeref60 3 gün yeni yorumcu
Abartacak bir indirim yok
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Paetzold 3 gün
Fiyatlar alev alıyor mübarek
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sefaikiz 3 gün
Fiyatlar zaten böyleydi çok indiemişler biraz kaldır Sony...
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oly1786 3 gün
Arkadaş, birkaç gün önce PSN'e zam gelecek lafı piyasaya sürüldü,
şimdi indirimi var, çevirdikleri oyuna bak.
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ssj 3 gün
Ps4 Geçen sene sattım ve kurtuldum. Oyun fiyatları o kadar saçmaladı ki; artık Yöneticiler “kime göre pahalı neye göre pahalı “ demeye başlamışlardı. Artık bende böyle diyorum.
“ zenginsen oyun oyna , asgari ücretli isen sadece youtubeden oyun videoları izle”
...
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javaprof 3 gün
ben büyük indirim göremedim.
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