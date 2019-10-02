Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Store'da büyük indirimler: Spider-Man, RDR 2, Days Gone...

    GTA V, Overwatch, Red Dead Redemption 2 ve Spider-Man gibi yüksek kalite oyunlar şu anda PlayStation Store'da indirime girdi.
    1 hf.
    9,5b
    1
    6
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    PlayStation Store'da "Bir Neslin Oyunları" başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. Son dönemlerin popüler oyunları da dahil olmak üzere onlarca farklı yüksek kalite yapımda %60'a varan indirimler dikkat çekiyor.

    2018'in en çok satan oyunlarından birisi olan Marvel's Spider-Man, şu anda 249 TL'den 134 TL'ye inmiş durumda. Red Dead Redemption 2 ise 469 TL'den 219 TL'ye indirilmiş. Ayrıca Days Gone, The Witcher 3, Call of Duty Black Ops 4, Battlefield V ve GTA V gibi yapımlarda da önemli indirimler var.

    Bir Neslin Oyunları kampanyası 17 Ekim tarihine kadar devam edecek. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    Marvel’s Spider-Man -- 134,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
    Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition -- 179,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
    Red Dead Redemption 2 -- 219,00 TL
    Red Dead Redemption 2: Special Edition -- 239,00 TL
    Grand Theft Auto V Premium Online Edition -- 93,00 TL
    Days Gone -- 179,00 TL
    Days Gone Dijital Deluxe Sürüm -- 219,00 TL
    Call of Duty: Black Ops 4 -- 154,77 TL
    Battlefield V Deluxe Edition -- 134,00 TL
    Tekken 7 Rematch Edition -- 134,00 TL
    Overwatch Legendary Edition - 98,77 TL
    The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition -- 64,00 TL
    Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION -- 199,43 TL
    Assassin's Creed Origins - DELUXE EDITION -- 99,00 TL
    Shadow of the Tomb Raider - Digital Deluxe Edition -- 115,17 TL
    Crash Team Racing Nitro-Fueled -- 179,25 TL
    DARK SOULS III Deluxe Edition -- 79,00 TL
    Persona 5: Ultimate Edition -- 114,00 TL
    RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition -- 281,40 TL
    Shadow of the Colossus -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
    HITMAN 2 -- 129,00 TL 


    https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Store_indirimleri_Marvels_SpiderMan_Red_Dead_Redemption_2_Days_Gone_ve_Daha_Fazlasi-96508.htm Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MALTHAEL 1 hf. en beğenilen
    Büyük indirimlere bak
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla 1 hf.
    Geçen gün öğrenci evi toplandık ps4 fat kasa vardı. Hadi local coop oyun alıp oynayalım dedik. İndie oyunlar bile 70 tlden başlıyor. AAA oyunlar zaten indirimli 150 tlden başlıyor. Bir de makine storeda deli gibi kasıyor.
    Xbox gamepass’in gözünü seveyim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Lirikal Militan 1 hf.
    Fiyatlara bak şaka gibi. İndirimli fiyatlar bile pahalı. Konsol yatıyor bi süredir. Mesele alıp alamamak değil fiyatlar haddinden yüksek. Böyle olduğu sürece almayacağım. 100 tl üzerinde oyuna para vermeyi mantıklı bulmuyorum ülkede bu kadar gelir adaletsizliği ve işsizlik varken normal karşılamıyorum. Protesto kültürümüz olsa çok güzel üstesinden gelinirdi ama o da yok.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MALTHAEL 1 hf. en beğenilen
    Büyük indirimlere bak
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rachsuchtig 1 hf.
    Shadow of Colossus nasıldır? Bilen aydınlatsın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    LGatakan 1 hf.
    Bu fiyatları gördükçe "iyi ki playstation 4 Pro"'mu satmışım diyorum. Yoksa boş boş bekleyecekti.
    Super kahramanı zıplatcam diye 200 lira bayılamazdım...
    Kardeşlik yapanlara selamlar



    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    XanthiN 1 hf. LGatakan
    Yakın sebeplerle ben de yarım yılı doldurmadan PS4 Pro’mu satmıştım. İndirimden aldığım yeni 3 yıllık Plus vardı zamanı işliyor, sadece ona yanıyorum. Bir de gaza gelip zaten PC’de sahip olduğum Witcher 3, Fallout 4, Skyrim gibi ortak platform oyunlara bir sürü para bayılmıştım.... Ahmaklık işte. Konsolu sattıktan sonra kasa topladım. Para bayıldığım oyunları ve Plus oyunlarını oynamak, en azından bastığım paranın hakkını verebilmek için konsola yeniden dönmeyi düşünüyorum ama kesinlikle bir daha Pro almam. İkinci el bir 500GB Slim PS4 alıp takılacağım. Epey ucuzlamadıkça da exclusive oyun almam diye düşünüyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Intel yeni Core X işlemcilerini duyurdu 1 hf. Kimlik doğrulama özelliğini aktif eden kullanıcılara bir ay Origin Access Basic hediye 1 hf. LG’nin yeni kablosuz kulaklığı bakterileri öldürüyor 1 hf. Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek 1 hf. Kullanımdaki yerli üretim hava araçlarının sayısı 162’ye ulaştı 1 hf. Portekiz donanması, oyuncak arabalardan silah yapıyor 1 hf. 2020 Volkswagen Golf 8'in tanıtılacağı tarih belli oldu 1 hf. Ay'da yetiştirilen bitkinin yeni fotoğrafları yayımlandı 1 hf. Deep Fusion özelliği iOS 13.2 ile geliyor 1 hf. Sony PS4 çapraz platform desteği başlıyor 1 hf. Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası 1 hf. Yeni nesil Intel işlemcilerle donatılan Surface Laptop 3 duyuruldu 1 hf. Satürn'ün uydusu Enceladus'ta 'yaşamın yapı taşları' bulundu 1 hf. Microsoft Surface Pro 7 duyuruldu 1 hf. Joaquin Phoenix'li Joker, gişeleri sallamaya geliyor 1 hf. Yılın sürprizi | Microsoft'tan Android telefon hem de çift ekranlı 1 hf. Samsung Galaxy Fold'un ekranı ancak 18.500 katlamaya dayanabildi 1 hf. Yeni kan testi 20 farklı kanser türünü teşhis edebiliyor 1 hf. Microsoft ilk gerçek kablosuz kulaklığını duyurdu 1 hf. Çift ekranlı Surface Neo karşınızda 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN PS Store'da büyük indirimler: Spider-Man, RDR 2, Days Gone... Sonraki Core i9-9900KS'nin fiyatı ortaya çıktı 1 hf. Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL basın görselleri ile karşınızda 1 hf. Yeni geliştirilen alüminyum piller, daha çevreci bir enerji depolama çözümü vadediyor 1 hf. Çift ekranlar için Windows 10X işletim sistemi duyuruldu 1 hf. DonanımHaber yeni editör arıyor! 1 hf. Android işletim sistemli Surface telefonu karşınızda 1 hf. Özel ARM işlemcili Surface Pro X duyuruldu 1 hf. Makyajlı 2020 Audi RS4 Avant tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. Galaxy A10s ve Galaxy A20s de ülkemize geliyor 1 hf. Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor 1 hf. 108 megapiksel kameraya sahip Xiaomi Mi Mix Alpha'nın çekim kalitesi nasıl? 1 hf. Otomobil satışları Eylül ayında geçen yıla göre %100 arttı 1 hf. Düşük faizli taşıt kredilerine yönelik bir anlaşma da Ford ve Yapı Kredi'den geldi 1 hf. En iyisini isteyenlere Audioengine a5+ wireless Bluetooth Hoparlör inceleme 1 hf. Çift kameralı GoPro MAX 360 duyuruldu 1 hf. Xbox Game Pass Ultimate aboneliği 6 aylık Spotify hediyesine başladı 1 hf. Amazon CEO'su Jeff Bezos İstanbul'da 1 hf. Samsung hologram projeksiyonlarına yatırım yapıyor 1 hf. Logitech G PRO X klavyesinin tuşları değiştirilebiliyor 1 hf. Google, ABD'deki Pixel telefonlar için araba kazası tespit sistemini başlatıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    DH sayesinde evlendik! (8 Ekim tanışma günümüz)
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim