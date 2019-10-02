PS Store'da büyük indirimler: Spider-Man, RDR 2, Days Gone...

PlayStation Store'da "Bir Neslin Oyunları" başlıklı yeni indirim dönemi resmen start verdi. Son dönemlerin popüler oyunları da dahil olmak üzere onlarca farklı yüksek kalite yapımda %60'a varan indirimler dikkat çekiyor.
2018'in en çok satan oyunlarından birisi olan Marvel's Spider-Man, şu anda 249 TL'den 134 TL'ye inmiş durumda. Red Dead Redemption 2 ise 469 TL'den 219 TL'ye indirilmiş. Ayrıca Days Gone, The Witcher 3, Call of Duty Black Ops 4, Battlefield V ve GTA V gibi yapımlarda da önemli indirimler var.
Bir Neslin Oyunları kampanyası 17 Ekim tarihine kadar devam edecek. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.
Marvel’s Spider-Man -- 134,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition -- 179,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
Red Dead Redemption 2 -- 219,00 TL
Red Dead Redemption 2: Special Edition -- 239,00 TL
Grand Theft Auto V Premium Online Edition -- 93,00 TL
Days Gone -- 179,00 TL
Days Gone Dijital Deluxe Sürüm -- 219,00 TL
Call of Duty: Black Ops 4 -- 154,77 TL
Battlefield V Deluxe Edition -- 134,00 TL
Tekken 7 Rematch Edition -- 134,00 TL
Overwatch Legendary Edition - 98,77 TL
The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition -- 64,00 TL
Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION -- 199,43 TL
Assassin's Creed Origins - DELUXE EDITION -- 99,00 TL
Shadow of the Tomb Raider - Digital Deluxe Edition -- 115,17 TL
Crash Team Racing Nitro-Fueled -- 179,25 TL
DARK SOULS III Deluxe Edition -- 79,00 TL
Persona 5: Ultimate Edition -- 114,00 TL
RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition -- 281,40 TL
Shadow of the Colossus -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
HITMAN 2 -- 129,00 TL
2018'in en çok satan oyunlarından birisi olan Marvel's Spider-Man, şu anda 249 TL'den 134 TL'ye inmiş durumda. Red Dead Redemption 2 ise 469 TL'den 219 TL'ye indirilmiş. Ayrıca Days Gone, The Witcher 3, Call of Duty Black Ops 4, Battlefield V ve GTA V gibi yapımlarda da önemli indirimler var.
Bir Neslin Oyunları kampanyası 17 Ekim tarihine kadar devam edecek. İndirimlerin tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.
Marvel’s Spider-Man -- 134,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition -- 179,00 TL (PS Plus ile ekstra %10 tasarruf edin)
Red Dead Redemption 2 -- 219,00 TL
Red Dead Redemption 2: Special Edition -- 239,00 TL
Grand Theft Auto V Premium Online Edition -- 93,00 TL
Days Gone -- 179,00 TL
Days Gone Dijital Deluxe Sürüm -- 219,00 TL
Call of Duty: Black Ops 4 -- 154,77 TL
Battlefield V Deluxe Edition -- 134,00 TL
Tekken 7 Rematch Edition -- 134,00 TL
Overwatch Legendary Edition - 98,77 TL
The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition -- 64,00 TL
Assassin's Creed Odyssey - DELUXE EDITION -- 199,43 TL
Assassin's Creed Origins - DELUXE EDITION -- 99,00 TL
Shadow of the Tomb Raider - Digital Deluxe Edition -- 115,17 TL
Crash Team Racing Nitro-Fueled -- 179,25 TL
DARK SOULS III Deluxe Edition -- 79,00 TL
Persona 5: Ultimate Edition -- 114,00 TL
RESIDENT EVIL 2 Deluxe Edition -- 281,40 TL
Shadow of the Colossus -- 84,00 TL (PS Plus ile ekstra %5 tasarruf edin)
HITMAN 2 -- 129,00 TL
https://bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Store_indirimleri_Marvels_SpiderMan_Red_Dead_Redemption_2_Days_Gone_ve_Daha_Fazlasi-96508.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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