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PS2 konsolu artık cebinizde

Bir amatör PS2 Slim anakartı ve Raspberry Pi 2 devre kartı kullanarak PS2 donanımını bir el konsolunda yeniden canlandırmış. Oyunlar oldukça akıcı çalışıyor.
19 sa.
6,3b
21
12
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün konsol dünyasında 4 kat daha hızlı yeni nesilleri konuşmaya başlamışken eskiye olan ilgi henüz bitmiş değil. Bir Reddit kullanıcısı yıllarca uğraşarak PS2 donanımını bir el konsoluna transfer etmeyi başardı. Üstelik emülatör olmadan.

PIS2 nedir?

Darkwingmod adındaki kullanıcı işe PS2 Slim konsolunun anakartını alarak başlamış. Anakartı biraz kırparak bir el konsolu şeklindeki gövdenin içerisine yerleştiren kullanıcı sonrasında Raspberry Pi 2 kullanarak bir PS2 donanımı elde etmiş.

Ayrıca Bkz. "10x yakınlaştırma yapabilen Motorola One Zoom tanıtıldı"

VGA ile ekrana bağlanan sisteme Ethernet üzerinden bir SMB sunucusu eklenmiş ve oyunlar buradan yüklenebiliyor. Gizli bir hafıza kartı yuvasında imzalanmamış oyunları çalıştıran Free MCboot yüklü bir kart varken açık yuvada ise bir hafıza kartı takılı.

Bataryası sayesinde 90 dakika oyun oynatabilen PS2 el konsolunun masaüstü konsola yakın bir performans ve akıcılık sunduğu dile getiriliyor. Elbette PS2 tarihe karışmış bir konsol ancak PIS2 gibi projelerle eski kütüphane halen canlılığını koruyor. PIS2 sadece bir proje ve satışı yok ancak harcanan emek bakımından takdire şayan.

 


https://www.engadget.com/2019/09/05/pis2-portable-ps2/ Yorum Yaz
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Soul741 18 sa. en beğenilen
Bu nasıl bir başlık? Biz bu ürünü gidip bir yerden satın alabiliyor muyuz? Hayır. E diye böyle başlık atıyorsun editör efendi? Burası hürriyet, milliyet com.tr mi?
Bu nasıl bir başlık? Biz bu ürünü gidip bir yerden satın alabiliyor muyuz? Hayır. E diye böyle başlık atıyorsun editör efendi? Burası hürriyet, milliyet com.tr ...
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2 Yanıt Yanıtla +52
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ertech26 16 sa. Soul741
Katılıyorum. Kaldıki daha önce böyle game cube Wii de yapıldı Xbox one notebook haline getiren dahi var fakat biz gidip alabiliyormuyuz böyle bir ürünü ? Tabiki hayır...
Katılıyorum. Kaldıki daha önce böyle game cube Wii de yapıldı Xbox one notebook haline getiren dahi var fakat biz gidip alabiliyormuyuz böyle bir ürünü ? Tabiki...
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kartal172 24 dk.
Yine yeni yeniden... Ekrem!
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Smashed 6 sa.
Bende android için emülatör çıktı sandım
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a_y_k_u_t 8 sa.
Bu şeyy değil mi ... psp
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choyrn 12 sa.
Ps2 oyunlarini cikarsalardi Ps vita bunun icin harika bir cihaz olurdu.
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Blasterreal 13 sa.
Yine Ekrem71 haberi...
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Murat.92 14 sa.
Bu adamın başlıkları niye hep böyle
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emrehanci 16 sa.
Başlık farklı haber farklı.
Editörleri, biraz dikkate davet ediyorum
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gowlet 16 sa.
Ulan bende adam akıllı emulatör geldi sandım.
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Soul741 18 sa. en beğenilen
Bu nasıl bir başlık? Biz bu ürünü gidip bir yerden satın alabiliyor muyuz? Hayır. E diye böyle başlık atıyorsun editör efendi? Burası hürriyet, milliyet com.tr mi?
2 Yanıt Yanıtla +52
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Cassation 16 sa. Soul741
Kesinlikle katılıyorum
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ertech26 16 sa. Soul741
Katılıyorum. Kaldıki daha önce böyle game cube Wii de yapıldı Xbox one notebook haline getiren dahi var fakat biz gidip alabiliyormuyuz böyle bir ürünü ? Tabiki hayır...
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DH Misafiri 18 sa.
amatör bir adam bunu yapabildiyse bu adam uzmanlaşsa neler yapabilir...
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