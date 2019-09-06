PS2 konsolu artık cebinizde

Bugün konsol dünyasında 4 kat daha hızlı yeni nesilleri konuşmaya başlamışken eskiye olan ilgi henüz bitmiş değil. Bir Reddit kullanıcısı yıllarca uğraşarak PS2 donanımını bir el konsoluna transfer etmeyi başardı. Üstelik emülatör olmadan.

PIS2 nedir?

Darkwingmod adındaki kullanıcı işe PS2 Slim konsolunun anakartını alarak başlamış. Anakartı biraz kırparak bir el konsolu şeklindeki gövdenin içerisine yerleştiren kullanıcı sonrasında Raspberry Pi 2 kullanarak bir PS2 donanımı elde etmiş.

Ayrıca Bkz.

"10x yakınlaştırma yapabilen Motorola One Zoom tanıtıldı"

VGA ile ekrana bağlanan sisteme Ethernet üzerinden bir SMB sunucusu eklenmiş ve oyunlar buradan yüklenebiliyor. Gizli bir hafıza kartı yuvasında imzalanmamış oyunları çalıştıran Free MCboot yüklü bir kart varken açık yuvada ise bir hafıza kartı takılı.

Bataryası sayesinde 90 dakika oyun oynatabilen PS2 el konsolunun masaüstü konsola yakın bir performans ve akıcılık sunduğu dile getiriliyor. Elbette PS2 tarihe karışmış bir konsol ancak PIS2 gibi projelerle eski kütüphane halen canlılığını koruyor. PIS2 sadece bir proje ve satışı yok ancak harcanan emek bakımından takdire şayan.