PS4 7 milyon satış rakamını geçti, Avrupa'da Xbox One'a karşı 7:1 satış oranına ulaştı





Lanse edildiği günden bu yana satışları hız kesmeyen ve yükselişini sürdüren PlayStation 4, son gelen rakamlarla beklentileri de geçmiş durumda.





Geçen ay 6 milyon satış rakamını geçen PlayStation 4, an itibariyle 7 milyon bandını da geçmeyi başardı. Bu rakam Sony'nin beklentilerinin yaklaşık bir milyon daha önüne geçmiş durumda.





Xbox One satış rakamları tam olarak bilinmiyor ancak PS4'ün iki veya üç milyon fark atmış olabileceği tahmin ediliyor. Zira Avrupa'da 7:1 gibi yüksek bir satış oranı yakalamış durumda. Mart ayı sonu itibariyle Avrupa'da 180 000 adet PS4 konsolu satılırken, Xbox One sadece 25 000 rakamını elde edebildi.





Merakla beklenen Titanfall oyununun bir hafta önce piyasaya çıkması nedeniyle Xbox One satışlarına nasıl etki yapacağı ilerleyen aylarda belli olacak. Arada önemli farklar olmasına rağmen zaman geçtikçe iki konsol arasındaki makasın kapanabileceği belirtiliyor.

http://www.geek.com/games/ps4-ships-7-million-worldwide-outsells-xbox-one-in-europe-71-1589841/