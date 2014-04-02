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PS4 7 milyon satış rakamını geçti, Avrupa'da Xbox One'a karşı 7:1 satış oranına ulaştı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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PS4 7 milyon satış rakamını geçti, Avrupa'da Xbox One'a karşı 7:1 satış oranına ulaştı

Lanse edildiği günden bu yana satışları hız kesmeyen ve yükselişini sürdüren PlayStation 4, son gelen rakamlarla beklentileri de geçmiş durumda. 

Geçen ay 6 milyon satış rakamını geçen PlayStation 4, an itibariyle 7 milyon bandını da geçmeyi başardı. Bu rakam Sony'nin beklentilerinin yaklaşık bir milyon daha önüne geçmiş durumda.

Xbox One satış rakamları tam olarak bilinmiyor ancak PS4'ün iki veya üç milyon fark atmış olabileceği tahmin ediliyor. Zira Avrupa'da 7:1 gibi yüksek bir satış oranı yakalamış durumda. Mart ayı sonu itibariyle Avrupa'da 180 000 adet PS4 konsolu satılırken, Xbox One sadece 25 000 rakamını elde edebildi. 

Merakla beklenen Titanfall oyununun bir hafta önce piyasaya çıkması nedeniyle Xbox One satışlarına nasıl etki yapacağı ilerleyen aylarda belli olacak. Arada önemli farklar olmasına rağmen zaman geçtikçe iki konsol arasındaki makasın kapanabileceği belirtiliyor. 

http://www.geek.com/games/ps4-ships-7-million-worldwide-outsells-xbox-one-in-europe-71-1589841/ Yorum Yaz
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kule_genclik 5 yıl en beğenilen
Kapanmaz. Butun magazalarda tepeleme xbox dolu satilmiyor . Ps4 yok ortada
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sefa85 5 yıl
Toplam satış rakamı falan değil bu.Sadece Ps4 Avrupa'da Xbox Oneın 7 katı satmış.
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gokhanext 5 yıl
7 de 1 bir olsa; 7 milyon satmış PS4 ,1 milyon Xbox One satmış.bunu anlıyorum ben.
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emre1393 5 yıl
normal bi durum, sony dersine çok iyi çalıştı. meyveleri topluyor.
şimdi kimse pcler şöyle böyle demesin. sen bir ekran kartına 300-400 dolar veriyorsun, konsolun kendisi 400 dolar.
ps3 bile 650 dolardı sanırım çıktığında. daha iyi donanım olsaydı iki konsol da daha pahalı olurdu ama satamazlardı.
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bkaakco 5 yıl
7:1 ne anlamadım

7/1 desem saçma olur
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BekirTemel 5 yıl
Xbox one donanımdan kaybetti.
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pop-up 5 yıl
Rekabet olması her zaman bize yarar.
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Recharged 5 yıl
Kimisi diyor ki "Xbox One daha az ülkede çıktı ondan böyle." Ne alakası var ? Sony ciddi derecede bir üstünlük sağlamış Microsoft'a. Bu fark artar çünkü insanlar iki konsol arasında ki ciddi farkları görebiliyorlar. Artı olarak Xbox One 100 $ daha fazla bunuda göz önünde bulundurun. Hem PS4'ün gerisinde kalacak,hem 100 $ daha fazla vereceğim... Oldu o zaman biz kalkalım.
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1OOOOOO 5 yıl
demekki halk hizmeti seçti
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bado6100 5 yıl Recharged
Recharged

Kimisi diyor ki "Xbox One daha az ülkede çıktı ondan böyle." Ne alakası var ? Sony ciddi derecede bir üstünlük sağlamış Microsoft'a. Bu fark artar çünkü insanlar iki konsol arasında ki ciddi farkları görebiliyorlar. Artı olarak Xbox One 100 $ daha fazla bunuda göz önünde bulundurun. Hem PS4'ün gerisinde kalacak,hem 100 $ daha fazla vereceğim... Oldu o zaman biz kalkalım.

Nasıl ne alakası var yahu? Sen Avrupalıyı bizim gibi mi sanıyorsun? Burada herkes gümrük memuru olmuş, yurtdışından ürün getirtme profesörü olmuş :) Avrupalı bu şekilde alıyor mu sanıyorsun? Aklını oynatıyor; bir şey ilk çıktığında ben alıcaaaaam mantığında olduğunu mu sanıyorsun :) (gecenin bir vakti kapılarda yatan fanatiklerden bahsetmiyorum)

Ekim 2014'den itibaren fark hızla kapanır. Ne cloud, ne Esram, olay DirectX12'de bitecek...
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carter 5 yıl
Farkın olacağı zaten en başından belliydi. Ön siparişlerde bile ps4'ün ezici üstünlüğü bulunmaktaydı.
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mehmetrance 5 yıl
Birazdan Xbox One gelir ve konsolu kurtarır zaten
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tempestatem 5 yıl
Xbox One ın satışa çıktığı ülkeler az, yakında çoğalacak..
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md07tr 5 yıl
53 ülkede çıkmış konsol (PS4) ile 13 ülkede çıkmış (Xbox one)konsol arasında fark olması bence gayet doğal ayrıca bir çok avrupa ülkesinde de çıkmadı
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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl md07tr
md07tr

53 ülkede çıkmış konsol (PS4) ile 13 ülkede çıkmış (Xbox one)konsol arasında fark olması bence gayet doğal ayrıca bir çok avrupa ülkesinde de çıkmadı

Bu microsoftun ayıbı.Yani sony hakediyor bu rakamları
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gokhanext 5 yıl
XBOX ONE yaklaşık 4,5 - 5 milyon gibi satmıştır.Arada 2 milyon gibi bir fark var .Bu fark uzun bir süre bu şekilde devam eder .2 konsoldada exclusive oyunlar cıktıkca fark artar ,kapanır .artar,kapanır.Böyle devam eder .Uçurum fark olacagını sanmıyorum .Konsolları sattıran cıkacak hit exclusive oyunlardır.Her 2 konsolunda hit exclusive oyunları var .Bu sene E3 de Xbox tarafında yeni ip ler gelicek .Her ne kadar Playstation dünyanın en popüler konsolu olsada Xbox platformu daima adından söz ettiren bir konsoldur.
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Adventure. 5 yıl
Sony bu nesil iyi is cikardi ve karsiligini aliyor.

Daha iyi performans ve daha ucuz fiyat ile bu fark zor kapanir.
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