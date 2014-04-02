PS4 7 milyon satış rakamını geçti, Avrupa'da Xbox One'a karşı 7:1 satış oranına ulaştı

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Lanse edildiği günden bu yana satışları hız kesmeyen ve yükselişini sürdüren PlayStation 4, son gelen rakamlarla beklentileri de geçmiş durumda.
Geçen ay 6 milyon satış rakamını geçen PlayStation 4, an itibariyle 7 milyon bandını da geçmeyi başardı. Bu rakam Sony'nin beklentilerinin yaklaşık bir milyon daha önüne geçmiş durumda.
Xbox One satış rakamları tam olarak bilinmiyor ancak PS4'ün iki veya üç milyon fark atmış olabileceği tahmin ediliyor. Zira Avrupa'da 7:1 gibi yüksek bir satış oranı yakalamış durumda. Mart ayı sonu itibariyle Avrupa'da 180 000 adet PS4 konsolu satılırken, Xbox One sadece 25 000 rakamını elde edebildi.
Merakla beklenen Titanfall oyununun bir hafta önce piyasaya çıkması nedeniyle Xbox One satışlarına nasıl etki yapacağı ilerleyen aylarda belli olacak. Arada önemli farklar olmasına rağmen zaman geçtikçe iki konsol arasındaki makasın kapanabileceği belirtiliyor.
http://www.geek.com/games/ps4-ships-7-million-worldwide-outsells-xbox-one-in-europe-71-1589841/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şimdi kimse pcler şöyle böyle demesin. sen bir ekran kartına 300-400 dolar veriyorsun, konsolun kendisi 400 dolar.
ps3 bile 650 dolardı sanırım çıktığında. daha iyi donanım olsaydı iki konsol da daha pahalı olurdu ama satamazlardı.
7/1 desem saçma olur
Nasıl ne alakası var yahu? Sen Avrupalıyı bizim gibi mi sanıyorsun? Burada herkes gümrük memuru olmuş, yurtdışından ürün getirtme profesörü olmuş :) Avrupalı bu şekilde alıyor mu sanıyorsun? Aklını oynatıyor; bir şey ilk çıktığında ben alıcaaaaam mantığında olduğunu mu sanıyorsun :) (gecenin bir vakti kapılarda yatan fanatiklerden bahsetmiyorum)
Ekim 2014'den itibaren fark hızla kapanır. Ne cloud, ne Esram, olay DirectX12'de bitecek...
Bu microsoftun ayıbı.Yani sony hakediyor bu rakamları
Daha iyi performans ve daha ucuz fiyat ile bu fark zor kapanir.
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