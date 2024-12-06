Lenovo'dan uygun fiyatlı el konsolu geliyor: Legion GO S

Lenovo Legion GO S sızdırıldı
Windows Central tarafından sızdırılan görüntüler, Lenovo Legion GO S'in nispeten kırpılmış bir sürüm olacağını doğruluyor. "Glacier White" renk seçeneğiyle sızdırılan cihaz, Legion Go'ya benzer klasik kontrol şemasını koruyor. Ancak hâlihazırda mevcut olan çıkarılabilir kontrolcü kısımları bu modelde çıkarılmış.
Mevcut sızıntılara göre Legion GO S, ön yüzünde 16:10 görüntü oranına ve 120 Hz yenileme hızına sahip 8 inç IPS LCD panelden güç alacak. Bu konfigürasyonda ise 3GHz hızında Ryzen Z2 Go isimli Zen 3+ mimarili APU'nun kullanılacağı belirtiliyor. GPU bölümünde ise işlemciye Radeon 680M eşlik edecek. Batarya kapasitesi ise 55.5 Wh civarında olacak ve M.2 2242 SSD ile desteklenecek.
Lenovo Legion GO S özellikleri ve fiyatı (beklenen)
- İşlemci: AMD Ryzen Z2 Go (Zen 3+)
- GPU: Radeon 680M GPU
- Ekran: 8 inç IPS LCD, 1920x1200 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
- Bellek ve Depolama: 16 GB LPDDR5 RAM, 512 GB PCIe 4.0 SSD (M.2 2242 formatı)
- Batarya: 55.5 Wh kapasite
- Bağlantı Seçenekleri: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11 Home işletim sistemi
- Fiyat: Yaklaşık 600 €
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