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    Lenovo'dan uygun fiyatlı el konsolu geliyor: Legion GO S

    Lenovo'nun uygun fiyata satacağı taşınabilir oyun cihazı Legion Go S’in özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. İşte fiyatı ve hakkında tüm bildiklerimiz...      
    Lenovo'dan uygun fiyatlı el konsolu geliyor: Legion GO S Tam Boyutta Gör
    El konsolları hızla yaygınlaşırken, seçenekler günden güne artıyor. Son dönemde ise, Lenovo'nun Legion Go S isimli uygun fiyatlı bir model hazırladığı paylaşılmıştı. Bu cihaz, Legion Go’nun daha küçük ve taşınabilir bir versiyonu olacak. Son olarak Legion GO S'in özellikleri ve cihaza ait render görselleri sızdırıldı. 

    Lenovo Legion GO S sızdırıldı

    Windows Central tarafından sızdırılan görüntüler, Lenovo Legion GO S'in nispeten kırpılmış bir sürüm olacağını doğruluyor. "Glacier White" renk seçeneğiyle sızdırılan cihaz, Legion Go'ya benzer klasik kontrol şemasını koruyor. Ancak hâlihazırda mevcut olan çıkarılabilir kontrolcü kısımları bu modelde çıkarılmış.

    Mevcut sızıntılara göre Legion GO S, ön yüzünde 16:10 görüntü oranına ve 120 Hz yenileme hızına sahip 8 inç IPS LCD panelden güç alacak. Bu konfigürasyonda ise 3GHz hızında Ryzen Z2 Go isimli Zen 3+ mimarili APU'nun kullanılacağı belirtiliyor. GPU bölümünde ise işlemciye Radeon 680M eşlik edecek. Batarya kapasitesi ise 55.5 Wh civarında olacak ve M.2 2242 SSD ile desteklenecek.

    Lenovo'dan uygun fiyatlı el konsolu geliyor: Legion GO S Tam Boyutta Gör
    Legion GO S'in resmi fiyat bilgisi ve çıkış tarihi henüz netleşmiş değil, ancak cihazın 2025 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Mevcut özelliklerin, sızıntılardan derlenen bilgiler olduğunu ve resmi duyuruyla farklılık gösterebileceğini belirtmekte fayda var. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekiyor. 

    Lenovo Legion GO S özellikleri ve fiyatı (beklenen) 

    • İşlemci: AMD Ryzen Z2 Go (Zen 3+)
    • GPU: Radeon 680M GPU
    • Ekran: 8 inç IPS LCD, 1920x1200 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı
    • Bellek ve Depolama: 16 GB LPDDR5 RAM, 512 GB PCIe 4.0 SSD (M.2 2242 formatı)
    • Batarya: 55.5 Wh kapasite
    • Bağlantı Seçenekleri: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Windows 11 Home işletim sistemi
    • Fiyat: Yaklaşık 600 €
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