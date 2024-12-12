PS Plus Aralık 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Aralık 2024
Hatırlayacak olursak Aralık ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 17 Aralık'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Sonic Frontiers, Forspoken, Jurassic World Evolution 2, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Coffee Talk başta olmak üzere 15 yeni oyun ekleniyor. İşte Aralık ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- Sonic Frontiers | PS4, PS5
- Forspoken | PS5
- Rabbids: Party of Legends | PS4
- WRC Generations | PS4, PS5
- F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5
- Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5
- Coffee Talk | PS4, PS5
- Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5
- A Space for the Unbound | PS4, PS5
- PHOGS | PS4
- Biped | PS4, PS5
PlayStation Premium | Classics
- Sly 2: Band of Thieves | PS4, PS5
- Sly 3: Honor Among Thieves | PS4, PS5
- Jak and Daxter: The Precursor Legacy | PS4, PS5
- Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | PS VR2
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.
Ozaman 2025 yılında Türkiye olmayacak ?