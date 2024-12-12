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    Anlık Bildirim

    PS Plus Aralık 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Aralık 2024 oyunları belli oldu. İşte Aralık ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Aralık 2024 oyunları belli oldu! Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Aralık ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Aralık 2024

    Hatırlayacak olursak Aralık ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 17 Aralık'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Sonic Frontiers, Forspoken, Jurassic World Evolution 2, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Coffee Talk başta olmak üzere 15 yeni oyun ekleniyor. İşte Aralık ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    • Sonic Frontiers | PS4, PS5
    • Forspoken | PS5
    • Rabbids: Party of Legends | PS4
    • WRC Generations | PS4, PS5
    • F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5
    • Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5
    • Coffee Talk | PS4, PS5
    • Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5
    • A Space for the Unbound | PS4, PS5
    • PHOGS | PS4
    • Biped | PS4, PS5

    PlayStation Premium | Classics

    • Sly 2: Band of Thieves | PS4, PS5
    • Sly 3: Honor Among Thieves | PS4, PS5
    • Jak and Daxter: The Precursor Legacy | PS4, PS5
    • Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | PS VR2
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    AlbatrosD.IIIFazılBey 20 saat önce

    ah dronlara karşı da bir akkor güncellemesi olsaydı tadınadan yenmezdi o zaman.

    H
    Ham1tCagdas 1 gün önce

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