PS Plus Aralık 2024 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Aralık ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Aralık 2024

Hatırlayacak olursak Aralık ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, It Takes Two, Aliens: Dark Descent ve Temtem olmak üzere üç yapım eklemişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 17 Aralık'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Sonic Frontiers, Forspoken, Jurassic World Evolution 2, F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch ve Coffee Talk başta olmak üzere 15 yeni oyun ekleniyor. İşte Aralık ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Sonic Frontiers | PS4, PS5

Forspoken | PS5

Rabbids: Party of Legends | PS4

WRC Generations | PS4, PS5

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch | PS4, PS5

Jurassic World Evolution 2 | PS4, PS5

Coffee Talk | PS4, PS5

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly | PS4, PS5

A Space for the Unbound | PS4, PS5

PHOGS | PS4

Biped | PS4, PS5

PlayStation Premium | Classics

Sly 2: Band of Thieves | PS4, PS5

Sly 3: Honor Among Thieves | PS4, PS5

Jak and Daxter: The Precursor Legacy | PS4, PS5

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge | PS VR2

