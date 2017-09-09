PS4 Pro için 4K çözünürlüğünde The Witcher 3 geliyor

The Witcher 3: Wild Hunt'ın 4K PlayStation 4 Pro güncellemesi "birkaç gün içinde" yayınlanacak, CD Projekt Başkanı Adam Kicinski mali yıl raporların paylaşıldığı sunumda doğruladı. Oyun, PS4'de de olduğu gibi Türkçe altyazı seçeneği ile sunulacak.

Xbox One X güncellemesi ise 2017 sonlarında yayınlanacak. Güncelleme hakkında başka bir detay paylaşılmadı.

Adam Kicinski,

"4K versiyonunu hazırladık. Sadece bir kaç gün içinde PlayStation Pro'da, yıl sonu itibariyle de Xbox One X üzerinde ulaşılabilir olacak." dedi.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Witcher_3_icin_4K_PS4_Pro_Guncellemesi_Birkac_Gun_icinde_Yayinlanacak-87889.htm