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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS4 Pro için 4K çözünürlüğünde The Witcher 3 geliyor

The Witcher 3: Wild Hunt'ın 4K PlayStation 4 Pro güncellemesi sadece birkaç gün içinde yayınlanacak. Xbox One X kullanıcılarının bu güncelleme için 2017 sonlarını beklemesi gerekecek.
1 yıl
2,8b
1
24
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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The Witcher 3: Wild Hunt'ın 4K PlayStation 4 Pro güncellemesi "birkaç gün içinde" yayınlanacak, CD Projekt Başkanı Adam Kicinski mali yıl raporların paylaşıldığı sunumda doğruladı. Oyun, PS4'de de olduğu gibi Türkçe altyazı seçeneği ile sunulacak.
Xbox One X güncellemesi ise 2017 sonlarında yayınlanacak. Güncelleme hakkında başka bir detay paylaşılmadı.
Adam Kicinski,
"4K versiyonunu hazırladık. Sadece bir kaç gün içinde PlayStation Pro'da, yıl sonu itibariyle de Xbox One X üzerinde ulaşılabilir olacak." dedi.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-The_Witcher_3_icin_4K_PS4_Pro_Guncellemesi_Birkac_Gun_icinde_Yayinlanacak-87889.htm Yorum Yaz
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tempestatem 1 yıl en beğenilen joven
Orijinalden alıntı: joven
Oyun görsel kalite olarak çokda matrah bir oyun değil
4k sadece netlik ve birazda çözünürlüğün verdiği detay
dışında çok birşey katmayacak

Matrah diye bir şey yok, matah o
Orijinalden alıntı: jovenOyun görsel kalite olarak çokda matrah bir oyun değil4k sadece netlik ve birazda çözünürlüğün verdiği detaydışında ç...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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DeistSuat 1 yıl
Konsol native 4k değil
Sadece 1080p den upscale ediyor.
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sniper23 1 yıl RichesMen
RichesMen
Gerçek 1080P film ve oyunlar 4K tv'lerde bence yeterli. örnek olarak Gerçek 1080P 20GB ile 40GB arası oluyor ve görüntüleri gerçekten iyi. Gerçek 4K 40GB ile 110GB en son Corazones De Acero 2014 DUAL UHD 4K indirdim 110GB yani demem o ki Gerçek 4K olmayacaksa Gerçek 1080P Yüksek Fps olmalı.

Bitrate olmasın? Sizin bahsettiğiniz Blu-ray filmler. Onlar zaten 10000 Bitrate oluyor ki, o bit rate ile 480p bile izlenir.
RichesMenGerçek 1080Pfilm ve oyunlar 4K tv'lerde bence yeterli. örnek olarakGerçek 1080P 20GB ile 40GBarası oluyor ve gör...
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Erwin-Rommel 1 yıl
Biraz geç kaldılar sanki..
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berkay_53 1 yıl
Grafikleri merak etmiyor değilim ama benimde oyunu tekrar alıp yeniden başlamaya gözüm kesmiyor :)
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evo_4 1 yıl
Bu güncellemede acaba 1080p için grafik ve performans geliştirmeleri olacak mı? Yoksa sadece 4K çözünürlük mü?
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Whesper 1 yıl
beyler oyunu oynamak istedim bi ara ama üşendim. çok uzun süren bi oyun mu, güzel mi tavsiye eder misiniz? pro geliştirmesi vesilesiyle almak istiyorum.
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danteauditore 1 yıl Whesper
Whesper
beyler oyunu oynamak istedim bi ara ama üşendim. çok uzun süren bi oyun mu, güzel mi tavsiye eder misiniz? pro geliştirmesi vesilesiyle almak istiyorum.

Soru mu dayı
şöyle söyleyeyim ben bu oyunu oynadıktan sonra 15 yıllık oyunculuğumu sildim attım. Milattır benim için bu oyun.
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BlackTower_35 1 yıl
1080p yi yavaş yavaş öldürüyorlar yakın zamanda oyunlar 1080p ile de gelmeyecek.
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hector_1990 1 yıl
4k oyun için en az gtx1080 yada 1070 lazım ama konsola o güçte gpu eklemek yüksek maliyet demektir buda son kullanıcıya yansıtılınca daha düşük satış rakamları olarak demektir şuan gtx1080ti gpu olsa bile onun için konsol içindeki cpu dar boğazı yüzünden istenilen performansı veremez
konsol demek her kitleye erişen oyun makinası demektir şuan 1900 tl ye sadece rx 580 alınabiliyor adamlar komple oyun için sistem veriyor kaldı ki önümüzdeki 1 yıl içinde last of us part 2 god of war yeni oyunu detroid gibi konsola özel oyunlar gelince kimse çözünürlüğe takılmıyacak çünkü 10000 tl pc toplasanda pcde yok tabi yeni red dead redemtion pc gelme ihtimali düşük
bende xbox one kullanıcısıyım ama sony konsola özel oyunları çok güzel 4k değilmiş falan takılmıyorsun
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danteauditore 1 yıl hector_1990
hector_1990
4k oyun için en az gtx1080 yada 1070 lazım ama konsola o güçte gpu eklemek yüksek maliyet demektir buda son kullanıcıya yansıtılınca daha düşük satış rakamları olarak demektir şuan gtx1080ti gpu olsa bile onun için konsol içindeki cpu dar boğazı yüzünden istenilen performansı veremez
konsol demek her kitleye erişen oyun makinası demektir şuan 1900 tl ye sadece rx 580 alınabiliyor adamlar komple oyun için sistem veriyor kaldı ki önümüzdeki 1 yıl içinde last of us part 2 god of war yeni oyunu detroid gibi konsola özel oyunlar gelince kimse çözünürlüğe takılmıyacak çünkü 10000 tl pc toplasanda pcde yok tabi yeni red dead redemtion pc gelme ihtimali düşük
bende xbox one kullanıcısıyım ama sony konsola özel oyunları çok güzel 4k değilmiş falan takılmıyorsun

İşte bu yüzden iliğimize kadar kurutan ort bir ekran kartına 1800 lira isteyen PC sektörü tamamen bitmeli. Şu bir gerçek ki Pcler oyun bazlı üretilmiyor. Oyun için sadece ona özgü bir alet olması lazım PS gibi atari gibi. 4K oyun için 15 bin liralık adam gibi bir sistem alıyorsun ama sadece oyun için kullanıyorsun yazık o paraya. Sony nin yapması gereken şu, Ps 5 ve Ps 5 proyu aynı zamanda çıkaracak. Normali 8-10 prosu 12-15 tflops olacak. Fiyatlandırması da ona göre yapılır. Nasıl şimdiki ps 4 1200 pro 1900 liraysa aynı şekilde. Bunun üstüne bir de pc deki ile aynı K/M desteği getireceksin. Online oyunlar da sadece K/M ya da sadece gamepad şeklinde oynanacak. Sony bunu neden yapmıyor halen anlamıyorum. PC sektörü son oyunlarını oynamalı diye düşünüyorum
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danteauditore 1 yıl
Adam gibi 4k için PS 5 çıkması şart 4 tflopsla olmuyor bu iş
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tnrvrd1996 1 yıl
Nedir bu 4K sevdası. Tamam pro ve 4K tv var ama şahsen 4K yerine abanılmış bir 1080p görüntüde oynamak isterim.
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Daydream33 1 yıl
Zaten bir daha başlamayı düşünüyordum güzel haber
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OPM 1 yıl
4K için biraz geç kaldılar çoğu kişi oyunu bitirdi, şahsen tekrar bitirmeye gözüm kesmez benim.
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