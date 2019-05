PS4 sistem yazılımı güncellemesi 5.00 yayınlandı

Sony Interactive Entertainment PlayStation 4'ün yeni sistem yazılımı güncellemesini bugün yayınladı. Asya bölgesinde indirmeye sunulan 5.0 güncellemesinin, ülkemizde yarın indirilmeye sunulacağı tahmin ediliyor.

Kod adı “Nobunaga” olan PlayStation 4 sistem yazılımı güncellemesi 5.00 ile Bildirimler sekmesi Hızlı Menü'ye ekleniyor. Böylelikle PlayStation tuşuna basılı tutarak erişilen Hızlı Menü'de yükleme / indirme durumu, mesajlar ve parti davetleri görüntülenebilecek. Hızlı Menü'ye ‘Partiden Ayrıl’ seçeneği de eklendi. Böylelikle partiden kolaylıkla çıkabilecek ve oyuna geri dönülebilecek. Ek olarak, Hızlı Menü açıldığında ekranın sağ üst köşesinde sistem saati de görüntülenebilecek.

Bildirimler kısmında da değişiklikler var. PS4'te bir film veya TV şovu izlerken pop-up bildirimlerini devre dışı bırakmaya olanak tanıyan yeni bir ayar eklendi. Ayrıca pop-up bildirimlerinde mesaj ön izlemelerini kapatma seçeneği ve siyah, beyaz olmak üzere renk değiştirme seçeneği eklendi.

5.00 Sürümü Güncellemesinde Temel Özellikler

7) PlayStation VR oyun deneyimini yayınlarken, artık VR gözlüğü ekranından izleyici yorumlarını görebilirsiniz.

5.00 Sürümündeki Diğer Özellikler

5) Artık PlayStation VR'a kulaklık taktığınızda Blu-ray Disc ve DVD içeriklerinde sanal çevresel sesten faydalanabilirsiniz.

Artık PS4 sisteminizin kullanıcılarını aile üyesi olarak ekleyebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuzun hesap bilgilerini kolaylıkla yönetebilir ve PS4 özelliklerini sınırlayabilirsiniz. Aile üyeleri eklemek için (Ayarlar) > [Ebeveyn Kontrolleri / Aile Yönetimi] seçeneklerini belirleyin.- Aile yöneticisi olarak ailenizi oluşturabilirsiniz.- Ailenizde en fazla yedi (siz dahil) aile üyesi olabilir ve çevrimiçi özellikler kullanabilir.- Ailenizde birden fazla yetişkin olabilir. Aile yöneticisi, ailedeki diğer yetişkinleri ebeveyn veya vasi olarak belirleyebilir. Aile yöneticisi ve ebeveyn veya vasi olan aile üyeleri, ailenizdeki çocuklar için ebeveyn kontrollerini ayarlayabilir.- Ebeveyn kontrolü ayarlarını her çocuk için yapılandırabilirsiniz. Ebeveyn kontrollerini kullanarak çevrimiçi özelliklerin kullanımını ve diğer oyuncularla iletişimini sınırlayabilir, oyunlar için sınırlamalar belirleyebilir, İnternet Tarayıcısı kullanımını sınırlayabilir ve PlayStation Store için harcama limitleri belirleyebilirsiniz.- Ebeveyn kontrollerini bilgisayarınızdan ya da akıllı telefonunuzdan istediğiniz zaman yapabilirsiniz.Artık yalnızca doğrulanmış hesapları değil, istediğiniz herkesi takip edebilirsiniz. Bir kişinin profil ekranında (Takip Et) seçeneğini belirlediğinizde, etkinlikleri ve yayınları [Yenilikler] bölümünde görüntülenir. Arkadaşlarınızı otomatik olarak takip edersiniz, ancak takip etmeme seçeneği vardır.- Takip edebileceğiniz kişi önerileri, artık oynadığınız oyunlara göre paylaşılıyor. (Arkadaşlar) > (Takip Et) seçeneklerini belirleyin.- Artık kimlerin sizi takip edebileceğini ve takip listelerinizi görebileceğini seçebilirsiniz. (Ayarlar) > [Hesap Yönetimi] > [Gizlilik Ayarları] seçeneklerini belirleyin ve ardından her ayarı yapılandırın.(Arkadaşlar) seçeneğine (Özel Listeler) eklendi. Arkadaşlarınızı kolaylıkla düzenlemek ve mesajlar ya da oyun davetleri göndereceğiniz oyuncuları seçmek için özel listeler oluşturun.Belirli yayınlar için (Topluluklar) artık (PlayStation'dan Canlı) görüntüleme ekranında görüntülenir. Yayınlayanın topluluğuna erişmek için (Topluluklar) seçeneğini belirleyin.Artık (Bildirimler) seçeneğini hızlı menüde görüntüleyebilirsiniz.Aşağıdaki diller sistem dilleri olarak eklenmiştir.- Çekçe, Endonezya Dili, Macarca, Rumence, Vietnam Dili, Yunanca, Thai Dili(Mesajlar) için ekran düzeni geliştirilmiş ve aşağıdaki özellikler eklenmiştir.- Artık sizinle mesaj olarak paylaşılan müzikleri alabilirsiniz. Müziği oynatmak için mesajı seçin.- URL içeren mesajlar artık önizleme görüntüler.Aşağıdaki özellikler hızlı menüye eklendi.- Artık gruptan ayrılmak için [Bu Gruptan Ayrıl] seçeneğini belirleyebilirsiniz.- Artık Spotify'da çalan şarkılar için albümleri ve çalma listelerini görebilirsiniz.- Saat eklendi.Aşağıdaki özellikler (Ayarlar) > [Bildirimler] altına eklendi.- Artık video oynatma sırasında açılır bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz.- Artık açılır bildirimlerin rengini seçebilirsiniz.- Artık mesaj ayrıntılarını bildirimlerde göstermeyi ya da gizlemeyi seçebilirsiniz.Artık PlayStation 4 Pro sisteminizde Twitch kullanırken 1080p (60f/s) çözünürlükte yayın yapmayı seçebilirsiniz.