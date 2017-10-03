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PS4 sistem yazılımı güncellemesi 5.00 yayınlandı

Sony, Playstation 4 için 5.0 güncellemesini yayınladı. Bugüne kadarki en kapsamlı güncellemelerden biri olan 5.0 güncellemesi ile birlikte pek çok yeni özellik eklendi.
1 yıl
4,8b
1
23
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sony Interactive Entertainment PlayStation 4'ün yeni sistem yazılımı güncellemesini bugün yayınladı. Asya bölgesinde indirmeye sunulan 5.0 güncellemesinin, ülkemizde yarın indirilmeye sunulacağı tahmin ediliyor.
Kod adı “Nobunaga” olan PlayStation 4 sistem yazılımı güncellemesi 5.00 ile Bildirimler sekmesi Hızlı Menü'ye ekleniyor. Böylelikle PlayStation tuşuna basılı tutarak erişilen Hızlı Menü'de yükleme / indirme durumu, mesajlar ve parti davetleri görüntülenebilecek. Hızlı Menü'ye ‘Partiden Ayrıl’ seçeneği de eklendi. Böylelikle partiden kolaylıkla çıkabilecek ve oyuna geri dönülebilecek. Ek olarak, Hızlı Menü açıldığında ekranın sağ üst köşesinde sistem saati de görüntülenebilecek.
Bildirimler kısmında da değişiklikler var. PS4'te bir film veya TV şovu izlerken pop-up bildirimlerini devre dışı bırakmaya olanak tanıyan yeni bir ayar eklendi. Ayrıca pop-up bildirimlerinde mesaj ön izlemelerini kapatma seçeneği ve siyah, beyaz olmak üzere renk değiştirme seçeneği eklendi.

5.00 Sürümü Güncellemesinde Temel Özellikler

1) Artık PS4 sisteminizin kullanıcılarını aile üyesi olarak ekleyebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuzun hesap bilgilerini kolaylıkla yönetebilir ve PS4 özelliklerini sınırlayabilirsiniz. Aile üyeleri eklemek için (Ayarlar) > [Ebeveyn Kontrolleri / Aile Yönetimi] seçeneklerini belirleyin.
- Aile yöneticisi olarak ailenizi oluşturabilirsiniz.
- Ailenizde en fazla yedi (siz dahil) aile üyesi olabilir ve çevrimiçi özellikler kullanabilir.
- Ailenizde birden fazla yetişkin olabilir. Aile yöneticisi, ailedeki diğer yetişkinleri ebeveyn veya vasi olarak belirleyebilir. Aile yöneticisi ve ebeveyn veya vasi olan aile üyeleri, ailenizdeki çocuklar için ebeveyn kontrollerini ayarlayabilir.
- Ebeveyn kontrolü ayarlarını her çocuk için yapılandırabilirsiniz. Ebeveyn kontrollerini kullanarak çevrimiçi özelliklerin kullanımını ve diğer oyuncularla iletişimini sınırlayabilir, oyunlar için sınırlamalar belirleyebilir, İnternet Tarayıcısı kullanımını sınırlayabilir ve PlayStation Store için harcama limitleri belirleyebilirsiniz.
- Ebeveyn kontrollerini bilgisayarınızdan ya da akıllı telefonunuzdan istediğiniz zaman yapabilirsiniz.
2) Artık yalnızca doğrulanmış hesapları değil, istediğiniz herkesi takip edebilirsiniz. Bir kişinin profil ekranında (Takip Et) seçeneğini belirlediğinizde, etkinlikleri ve yayınları [Yenilikler] bölümünde görüntülenir. Arkadaşlarınızı otomatik olarak takip edersiniz, ancak takip etmeme seçeneği vardır.
- Takip edebileceğiniz kişi önerileri, artık oynadığınız oyunlara göre paylaşılıyor. (Arkadaşlar) > (Takip Et) seçeneklerini belirleyin.
- Artık kimlerin sizi takip edebileceğini ve takip listelerinizi görebileceğini seçebilirsiniz. (Ayarlar) > [Hesap Yönetimi] > [Gizlilik Ayarları] seçeneklerini belirleyin ve ardından her ayarı yapılandırın.
3) (Arkadaşlar) seçeneğine (Özel Listeler) eklendi. Arkadaşlarınızı kolaylıkla düzenlemek ve mesajlar ya da oyun davetleri göndereceğiniz oyuncuları seçmek için özel listeler oluşturun.
4) Belirli yayınlar için (Topluluklar) artık (PlayStation'dan Canlı) görüntüleme ekranında görüntülenir. Yayınlayanın topluluğuna erişmek için (Topluluklar) seçeneğini belirleyin.
5) Artık (Bildirimler) seçeneğini hızlı menüde görüntüleyebilirsiniz.
6) Aşağıdaki diller sistem dilleri olarak eklenmiştir.
- Çekçe, Endonezya Dili, Macarca, Rumence, Vietnam Dili, Yunanca, Thai Dili        
7) PlayStation VR oyun deneyimini yayınlarken, artık VR gözlüğü ekranından izleyici yorumlarını görebilirsiniz.

5.00 Sürümündeki Diğer Özellikler

1) (Mesajlar) için ekran düzeni geliştirilmiş ve aşağıdaki özellikler eklenmiştir.
- Artık sizinle mesaj olarak paylaşılan müzikleri alabilirsiniz. Müziği oynatmak için mesajı seçin.
- URL içeren mesajlar artık önizleme görüntüler.
2) Aşağıdaki özellikler hızlı menüye eklendi.
- Artık gruptan ayrılmak için [Bu Gruptan Ayrıl] seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Artık Spotify'da çalan şarkılar için albümleri ve çalma listelerini görebilirsiniz.
- Saat eklendi.
3) Aşağıdaki özellikler (Ayarlar) > [Bildirimler] altına eklendi.
- Artık video oynatma sırasında açılır bildirimleri devre dışı bırakabilirsiniz.
- Artık açılır bildirimlerin rengini seçebilirsiniz.
- Artık mesaj ayrıntılarını bildirimlerde göstermeyi ya da gizlemeyi seçebilirsiniz.
4) Artık PlayStation 4 Pro sisteminizde Twitch kullanırken 1080p (60f/s) çözünürlükte yayın yapmayı seçebilirsiniz.
5) Artık PlayStation VR'a kulaklık taktığınızda Blu-ray Disc ve DVD içeriklerinde sanal çevresel sesten faydalanabilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PS4_Sistem_Yazilimi_Guncellemesi_500_Yayinlandi-88295.htm Yorum Yaz
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Bodrumultra 1 yıl
Arkadaşlar 1 haftadır uğraştım ve sonunda çözümü buldum.yardım edebilirim
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Bodrumultra 1 yıl
Güncellemeye kadar bişey yoktu.herkeste aynı şey olmuş.güncellemeden sonra mı bozuldu
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kurtaran_ali 1 yıl Bodrumultra
Bodrumultra
Güncellemeye kadar bişey yoktu.herkeste aynı şey olmuş.güncellemeden sonra mı bozuldu

Güncelleme ile her sürücünün driver dosyaları yenileniyor gibi düşünebilirsiniz. Guncellemeden önce cihazın çalışması normal, güncelleme esnasında driver yüklemeye çalışırken Blu-ray çalışmadığı için yukleyemiyor.
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stalker7777 1 yıl
Eger sec hesapsaniz ve kilit kalkmiyorsa lisanslari guncelle secenegi kilidi aciyor , bi de hesaplara yeni secenekler eklenmis next deyip geciyorum hepsini sonrasinda adres yazin cikti orayi doldurmadan gecmedi acaba bu diger hak sahibini etkiler mi?
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junana 1 yıl
boş güncelleme. kullanıcı ve ebeveyn kontrolleri ile ilgili geliştirmeler yapılmış. hızlı menüde 1-2 değişiklik gördüm ama bu değişiklikler major bir yenilik değil. dolayısıyla bu güncelleme 5.00 değil de 4.8 veya 4.9 gibi birşey olmalıydı. sürüm ana numarası değişiyorsa büyük yenilik yapılması gerekir. ayrıca sistem performansında bir değişiklik göremedim ben. boşuna uğraşıyorlar. yenilikler kısmına geliyorum. iki saat bekle takip ettiklerim gelsin, fotoğraflar bile geç yükleniyor. store geç açılıyor. bazen takılıyor, bazı oyunların ekran görüntüleri açılmıyor. yani işletim sistemi hala çok hantal.
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kurtaran_ali 1 yıl
E-801809A8 hatası Blu-ray sürücünün çalışmaması sebebi ile oluyor. Yabancı sitelerde çok kişi yazmış. Cihazın alt kapağını açıp Blu-ray sürücünün kablolarını kontrol etmekte fayda var.
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DH Misafiri 1 yıl
Haber budur. Kaliteli ve bilgi dolu haber. Elinize saglik.
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DH Misafiri 1 yıl
Aynı hatayı ben de alıyorum E-801809A8
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avcitalip 1 yıl
Şu spotify'a mecbur muyuz ? İlla premium mu alacağız şu reklamlarda kurtulmak için ?
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tnrvrd1996 1 yıl avcitalip
Ben o kadar takmıyorum 3 müzikten sonra birer reklam koyuyorlar. Hem kampanya vardı 5 lira gibi bir şeydi üyelik.
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burakcan42 1 yıl
ebeveyn kontrollerini devreye sokamıyorum var mı ayrıntılı anlatabilecek? sadece kendi hesabıma girerken geçiş kodu geliyor. diğer hesaplara her türlü girip her oyun açılabiliyor
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Epsilon 1 yıl
hopba kardeşliği patlatmışlar
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tnrvrd1996 1 yıl Epsilon
Nasıl yani?
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snakefatih 1 yıl Epsilon
Ben de kardeşlik çalışıyor. Bir ara oyun oynarken bir anda oyundan attı ne oluyor lan derken bir baktım oyuna kilit gelmiş arkadaşın hesabına girdim. Yeni kullanım şartları eklemişler onayladım oyundaki kilit açıldı. Sorun yok yani.
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