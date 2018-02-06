PS4’ün 5.50 sistem güncellemesi ile gelecek yenilikler belli oldu

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4'ün bir sonraki büyük sistem yazılımı güncellemesi 5.50 betasının bugün başlayacağını duyurdu ve sistem yazılım güncellemesinin ilk ayrıntılarını paylaştı.

Oyun süresi yönetimi

İlk özellik ebeveyn kontrolü geliştirmesi içeriyor. Bu özellik ile birlikte ebeveynler çocuklarının ne kadar bir süre PlayStation 4'ün önünde kalacağını ayarlayabilecek. Ne kadar süre kaldığı belli aralıklarla bildirim olarak ekranda görünecek ve böylece çocuklar oyunu süre dolmadan kaydedebilecek.

USB aracılığıyla özel duvar kâğıtları aktarabilme

Artık duvar kâğıdı amacıyla kullanmak istediğiniz görselleri USB aracılığıyla PlayStation 4'e aktarabileceksiniz. Aktardıktan sonra kontrol panelinde resimleri yakınlaştırabilir, kırpabilir ve önizleme yapabilirsiniz. Ek olarak, Tournaments Team sayfanızı da kendi logonuz ve arka plan ile özelleştirebileceksiniz.

Hızlı menü geliştirmeleri

5.50 ile birlikte özel arkadaş listelerine doğrudan Hızlı Menü'den erişebileceksiniz. Bu, hangi arkadaşlarınızın çevrimiçi olduğunu göstermede ve mesaj ya da oyun daveti göndermede kolaylık sağlayacak, özellikle de oyunun ortasında olduğunuzda.

PlayStation 4'te müzik dinlerken Hızlı Menü'den bazı kısayollara erişebileceksiniz. Örneğin kare tuşu ses seviyesi için kısayol görevi görür.

Bildirimler Güncellemesi

Kullanıcılar artık bildirimlerin tamamını kalıcı olarak silebilecek.

PlayStation 4 Pro için Supersampling modu

PlayStation 4 Pro için eklenen Supersampling modu 2K ya da daha düşük bir çözünürlüğe sahip ekranda oyun oynarken bazı oyunların görüntü kalitesini artıracak. Sony "PlayStation 4 Pro'nun gücünden yararlanmak için oyunlar farklı şekilde optimize edildiğinden, performansın farklı olacağını lütfen unutmayın." diyor.

Ayrıca PlayStation Now üzerinde oyun oynarken arka planda müzik dinleme ve kütüphane kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri de sistem yazılımı güncellemesi 5.50 ile eklenecek özellikler arasında.

PlayStation 4 sistem yazılımı güncellemesi 5.50 hakkındaki tüm detaylara PlayStation Blog üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PS4_Sistem_Yazilimi_Guncellemesi_550_Detaylandirildi-90069.htm