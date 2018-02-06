Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS4’ün 5.50 sistem güncellemesi ile gelecek yenilikler belli oldu

Sony'nin oyun konsolu Playstation 4 ve Playstation 4 Pro için 5.50 güncellemesi ile gelecek yenilikler belli oldu. Güncellemenin Beta programı bugün başlıyor. PS4, 5.50 güncellemesi yenilikleri:
1 yıl
12,3b
1
6
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 4'ün bir sonraki büyük sistem yazılımı güncellemesi 5.50 betasının bugün başlayacağını duyurdu ve sistem yazılım güncellemesinin ilk ayrıntılarını paylaştı.

Oyun süresi yönetimi

İlk özellik ebeveyn kontrolü geliştirmesi içeriyor. Bu özellik ile birlikte ebeveynler çocuklarının ne kadar bir süre PlayStation 4'ün önünde kalacağını ayarlayabilecek. Ne kadar süre kaldığı belli aralıklarla bildirim olarak ekranda görünecek ve böylece çocuklar oyunu süre dolmadan kaydedebilecek.

USB aracılığıyla özel duvar kâğıtları aktarabilme

Artık duvar kâğıdı amacıyla kullanmak istediğiniz görselleri USB aracılığıyla PlayStation 4'e aktarabileceksiniz. Aktardıktan sonra kontrol panelinde resimleri yakınlaştırabilir, kırpabilir ve önizleme yapabilirsiniz. Ek olarak, Tournaments Team sayfanızı da kendi logonuz ve arka plan ile özelleştirebileceksiniz.

Hızlı menü geliştirmeleri

5.50 ile birlikte özel arkadaş listelerine doğrudan Hızlı Menü'den erişebileceksiniz. Bu, hangi arkadaşlarınızın çevrimiçi olduğunu göstermede ve mesaj ya da oyun daveti göndermede kolaylık sağlayacak, özellikle de oyunun ortasında olduğunuzda.

PlayStation 4'te müzik dinlerken Hızlı Menü'den bazı kısayollara erişebileceksiniz. Örneğin kare tuşu ses seviyesi için kısayol görevi görür.

Bildirimler Güncellemesi

Kullanıcılar artık bildirimlerin tamamını kalıcı olarak silebilecek.

PlayStation 4 Pro için Supersampling modu

PlayStation 4 Pro için eklenen Supersampling modu 2K ya da daha düşük bir çözünürlüğe sahip ekranda oyun oynarken bazı oyunların görüntü kalitesini artıracak. Sony "PlayStation 4 Pro'nun gücünden yararlanmak için oyunlar farklı şekilde optimize edildiğinden, performansın farklı olacağını lütfen unutmayın." diyor.

Ayrıca PlayStation Now üzerinde oyun oynarken arka planda müzik dinleme ve kütüphane kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri de sistem yazılımı güncellemesi 5.50 ile eklenecek özellikler arasında.

PlayStation 4 sistem yazılımı güncellemesi 5.50 hakkındaki tüm detaylara PlayStation Blog üzerinden ulaşabilirsiniz.



https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PS4_Sistem_Yazilimi_Guncellemesi_550_Detaylandirildi-90069.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Barni Moloztaş 1 yıl
Abi yuh, tema aekaplanına kendi resminizi koyma özelliği 2018'de geldi
Ps3te hep vardı diye biliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
INumber1OneI 1 yıl
gelen özellikleri tam anlamadım ben ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Artık nickname değiştirme gelsin. En son konderansta gelebilir mesajı vermişlerdi!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
2K güçlendirme olayı efsane olmuş böylelikle herkes biraz daha kaliteli oyun oynayacak adamlar çalışıyor helal olsun Sony Playstation 'a
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 1 yıl
Ps remote'un afedersiniz icine etmistiler umarim bu guncellemeyle duzeltmislerdir diyecegim ama karsimdaki Sony olunca ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hector_1990 1 yıl
bir çok özelliği zaten xbox ta kullanıyoruz zaten sony de eşek inadı var çok kapalı sistem ve kullanışsız ama konsolun ps exclusive olmazsa konsolu hayatta almazdım iyi ki rekabet varda bir şeyler değiştirilmeye zorlanıyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl SpaceX'in Falcon Heavy uçuşuna bir de bu muhteşem fotoğraflarla bakın 1 yıl Bitcoin ABD Senatosu'ndan kârlı çıktı: Tekrar 8000$ sınırında 1 yıl Samsung The Wall ekranı artık profesyonel 1 yıl Intel’in akıllı gözlüğü gerçeğinden farksız 1 yıl Grammarly’deki büyük açık kapatıldı 1 yıl Elektrikli feribot emisyon ve maliyetleri dibe indirdi, ilgi odağı oldu 1 yıl SpaceX, yörüngedeki Roadster'ın içinden canlı yayın yapıyor! Buradan izleyin 1 yıl 2018 Mercedes-Benz Sprinter resmi olarak tanıtıldı. İşte tüm özellikleri... 1 yıl Snapdragon 845'li Xiaomi Mi Mix 2S'in AnTuTu skoru sızdırıldı 1 yıl Fransa'da artık kenara çekseniz bile araç içi telefon kullanımı yasak 1 yıl Samsung Galaxy S9'un ilk kurulum ve ayarlarını Bixby yapabilir 1 yıl Uçak motorlarına yapay zeka dokunuşu: Kendi kendini onarabilecek! 1 yıl Aviate Launcher yolun sonuna geldi 1 yıl Oculus Go bağımsız sanal gerçeklik başlığı kutusuyla sızdırıldı 1 yıl NVIDIA ve Continental sürücüsüz otomobil platformu geliştirecek 1 yıl Erdoğan açıkladı: “Yerlisi yapılabiliyorsa yabancısı alınmayacak” 1 yıl iPhone X için 3600 mAh pilli kılıf 1 yıl 2018 Renault Megane RS'in fiyatı Golf GTI'yı solladı 1 yıl Alcatel A3 10 WiFi tablet raflarda 1 yıl Solo: A Star Wars Story'nin ilk uzun fragmanı yayınlandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN PS4’ün 5.50 sistem güncellemesi ile gelecek yenilikler belli oldu Sonraki 2018 Hyundai Santa Fe'nin fotoğrafları paylaşıldı 1 yıl Android Nougat ancak 18 ay sonra en popüler sürüm olabildi 1 yıl 25 bin TL maaşla kamuyu koruyacak bilişim personelleri alınacak 1 yıl Telegram, çocuk pornosu nedeniyle AppStore’dan kaldırıldı 1 yıl Samsung Galaxy S9 Leylak Moru rengiyle ortaya çıktı 1 yıl İngiliz bankalarından Bitcoin yasağı 1 yıl McLaren: Yeni nesil araçlarımız hibrit ve otonom olacak 1 yıl ABD Senatosu'nda gündem Bitcoin 1 yıl 45 gün kullanım süresi vadeden Amazfit Bip tanıtıldı 1 yıl DRAM ve NAND yongalarında fiyatlar düşmek bilmiyor: %20 artış kapıda! 1 yıl 2019 Ford Edge ailesine Titanium Elite paketi eklendi 1 yıl Tesla dünyanın en büyük sanal enerji santralini oluşturacak 1 yıl Kripto paralarda çöküş hızlandı, pazar değeri 300 milyar doların altına indi 1 yıl G.SKILL şimdi de dünyanın en hızlı 16GB bellek kitini duyurdu 1 yıl İlk 5G video görüşmesi Super Bowl finalinde yapıldı 1 yıl Kötü haber: İşlemciler de ekran kartları kadar sanal madencilik performansı verebiliyor 1 yıl Elon Musk alev makinesinin ismini değiştiriyor 1 yıl Porsche, elektriğe olan yatırımını 3 milyar Euro arttırdı 1 yıl Apple, iPad'le tablet pazarındaki liderliğini sürdürüyor 1 yıl Olimpiyatlarda Drone avcıları ve yüz tanıma uçakları kullanılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim