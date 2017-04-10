PSA Grubu otonom sürüşü ilk olarak DS markasıyla sunacak

Haber Editörü
Geçtiğimiz haftalarda Opel'i bünyesine katan PSA Grubu geleceğin önemli yeniliklerinden otonom sürüş teknolojisini araçlarında sunmaya hazırlanıyor. Grup otonom sürüş deneyimini sunmak için ilk etapta DS markasını kullanacak.
Önümüzdeki yılın başlarında DS 7 Crossback modeline getirilecek olan yarı otonom sistem sayesinde araçta Park Pilot ismiyle kendi kendine park sistemi ve Connected Pilot ismiyle de aracın yoldaki konumunu takip eden sistem sunulacak. Bu bilgi PSA sözcüsü Marguerite Hubsch tarafından verilirken, Hubsch, DS 7 Crossback sonrası aynı sistemin Peugeot ve Citroen modellerinde de kademeli olarak sunulacağını belirtmiş.
Şu anki aşamada Peugeot 208,308 ve Citroen C3, C4 gibi grup çatısı altındaki modellerde sürüş asistanı adı altında adaptif cruise control, aktif frenleme ve şeritte kalma yardımcısı gibi sistemler sunulsa da bu sistemler 1. seviye otonom sürüş olarak kabul ediliyor. Otonom sürüş teknolojileri konusunda diğer firmalara göre daha yavaş adımlar atan Fransız grup, 3. seviye otonom sürüş sistemlerini 2020'den önce sunmayacağını belirtiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu araçta;
- Adaptif cruise control
- Şerit değiştirme asistanı
- Kör nokta uyarı sistemi
- Çarpışma önleyici fren sistemi
- Gece görüşü ile karanlıkta canlı ve objeleri tespit sistemi(Rolls Royce, Bentley, Mercedes, Audi ve BMW'nin bazı üst modellerinde var sadece)
- Trafik levhalarını tespit ve sürüşü onlara uyarlama
- Kameralar ile yoldaki engebe, kasis, çukur vs gibi bozuklukları önden tespit edip suspansiyonları buna hazırlama ve uyarlama(sanırım sadece Mercedes S ve Rolls Royce'larda sunuluyor)
- Park yerinden geri geri çıkarken akan trafik uyarısı
- 360 derece görüntüleme sistemi
- Kendi kendine uygun boyutta park yeri bulup, sürücü müdahalesi olmadan otomatik park etme
gibi otonom ve güvenli sürüş özellikleri mevcut. Satışta olan modellerden kaçında bunlar bir arada sunuluyor acaba? Benim bildiğim hepsi bir arada olarak ancak ultra lüks araçlarda veya premium arkaların üst modellerinde(opsiyonel olarak) sunulmakta. Bunların ötesinde benim bildiğim bir tek Rolls Royce'larda gps aracılığıyla uydu bağlantısından gelecek virajları öngören ve aracı buna hazırlayan bir sistem var. Başka da henüz bir sistem yok veya varsa bile açıklanmış ya da satılan modellere yansımamış durumda.
1.otonom seviyeside en düşüğü,
Şuan FCA,VAG grubu çok önemli aşamaya geldiler
Örneğin Chrysler Pacifica ..Kendi kendine şöfösüz,kaydedilmiş haritalar dahilinde üretildi..
100adet Şuan trafikte..
se fğanse.