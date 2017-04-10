PSA Grubu otonom sürüşü ilk olarak DS markasıyla sunacak

Geçtiğimiz haftalarda Opel'i bünyesine katan PSA Grubu geleceğin önemli yeniliklerinden otonom sürüş teknolojisini araçlarında sunmaya hazırlanıyor. Grup otonom sürüş deneyimini sunmak için ilk etapta DS markasını kullanacak.

Önümüzdeki yılın başlarında DS 7 Crossback modeline getirilecek olan yarı otonom sistem sayesinde araçta Park Pilot ismiyle kendi kendine park sistemi ve Connected Pilot ismiyle de aracın yoldaki konumunu takip eden sistem sunulacak. Bu bilgi PSA sözcüsü Marguerite Hubsch tarafından verilirken, Hubsch, DS 7 Crossback sonrası aynı sistemin Peugeot ve Citroen modellerinde de kademeli olarak sunulacağını belirtmiş.

Şu anki aşamada Peugeot 208,308 ve Citroen C3, C4 gibi grup çatısı altındaki modellerde sürüş asistanı adı altında adaptif cruise control, aktif frenleme ve şeritte kalma yardımcısı gibi sistemler sunulsa da bu sistemler 1. seviye otonom sürüş olarak kabul ediliyor. Otonom sürüş teknolojileri konusunda diğer firmalara göre daha yavaş adımlar atan Fransız grup, 3. seviye otonom sürüş sistemlerini 2020'den önce sunmayacağını belirtiyor.