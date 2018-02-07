PTTMessenger’ın Signal açık kaynak tabanlı yazıldığı ortaya çıktı

PTT, uygulamanın Signal isimli açık kaynak taban üzerine inşa edildiğini duyurdu. Geliştirme aşamasında Zebrachat isimli uygulama kullanıldığı da belirtildi.
Open Whisper Systems tarafından geliştirilen Signal, verileri uçtan uca şifrelemek amacıyla ortaya çıkarıldı. Signal’in hem mesajlaşma amacıyla mobil uygulaması ve hem de sadece şifreleme amacıyla Signal Protokolü adında iki farklı versiyonu bulunuyor. Signal protokolünü WhatsApp, Skype, Google Allo ve Facebook Messenger kullanıyor.
Signal’in protokol tarafını bir kenara bırakıp Github üzerinden tüm kodlayı paylaşılan uygulamasına baktığımızda ufak düzenlemelerle tamamen özelleştirilebilir ve hızlıca yenisi yapılabilecek bir yapıda olduğunu görüyoruz. PttMessenger, Github’daki uygulamanın üzerine özelleştirmeler yapılarak geliştirildi.
Zebrachat tarafını araştırdığımızda ise “Y. Emre Gürbüzer” isimli geliştiricinin 2016 yılında iOS platformunda Zebra.Chat adında bir uygulama yayınladığını ve bu uygulamanın AppStore’dan kaldırıldığını görüyoruz. Zebra.Chat, Github’daki Signal uygulamasının kodları kullanılarak geliştirildi. PTT’nin konu hakkındaki açıklaması şöyle: “Zebrachat, PttMessenger'ın geliştirme aşamasında kullanılan proje ve ürün adıdır.”
Sadece kurumsal müşteriler kullanabilecek
PTT’nin açıklamasına göre PttMessenger sadece kurumsal müşteriler için geliştirildi. Uygulamanın tanıtıldığı gün sitedeki slogan kısmı revize edildi ve “Kurumsal mesajlaşma ve haberleşme çözümü” ifadesi eklendi. Önceki sloganda “Kurumsal” ifadesi yer almıyordu.
Sitenin sonuna yeni eklenen bölümde de “PttMessenger'ı yalnızca kurumlar kullanabilir. Çeşitli internet sitelerinde sunulan PttMessenger adlı dosyalar, PTT A.Ş.'nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger değildir.” ifadesi yer alıyor.
Yerli imkânlarla yerli mühendisler tarafından geliştirilen PttMessenger’ın yabancı açık kaynak tabanlı sistemler üzerinde geliştirilmesi yerine tamamen özgün bir şekilde geliştirilmesi, kurumsal bilgi güvenliği açısından daha mantıklı olabilirdi. Bu uygulamayı devlet kurumları ve devlet büyükleri de kullanacak. Her ne kadar uçtan uca şifreleme sistemi olsa da bizim ekstradan sağlayabileceğimiz tek güvenlik önlemi verinin dağıtımını Türkiye’de tutmak olacak.
Yerli işletim sistemi olarak tanımlanan Pardus’un Debian tabanlı olmasını kabul edebiliyoruz. Çünkü işletim sistemi çekirdeği tasarlamak büyük tecrübe ve zaman gerektiriyor. Ancak sıfırdan bir mesajlaşma uygulaması tasarlamak çok zor olmasa gerek.
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- çeşitli haber siteleri bunu görüp haber yapsınlar indirme linkleri koysunlar ve indirmeler yapılsın,
- bt ile uğraşan kişiler de indirme yapıp uygulamanın aslında yüzde yüz yerli olmadığını ortaya çıkarsınlar.
- kullanılan kütüphaneler vs. her şey saçılsın ortaya,
- bunu fark edince uygulamayı siteden kaldır. haber sitelerinin linkleri doğal olarak 404 vermeye başlasın
- bi süre geçtikten sonra biz uygulama falan yayınlamadık de ama iddia edilen kütüphaneleri kullandığını da araya sıkıştır.
- hiçbir şey olmamış gibi hayata devam et, suçlu olan başkaları olsun, linkten dosyayı indirmiş insanlar hayal görmüş olsunlar.
şunu başka bir ülkede yapsalar çok güzel taşak geçerdim de ülkemizde olunca insan cidden kahroluyor. özellikle benzer olayları kötü sonlu kitaplarda okuduğunda.
alıntıdır: eksisozluk.com/...
siteye girince dün apk indirdiğiniz yerde bugün ''Sitemizde kullanıcıların doğrudan indirebileceği bir uygulama dosyası bulunmamaktadır. PttMessenger'ı yalnızca kurumlar kullanabilir. Çeşitli internet sitelerinde sunulan PttMessenger adlı dosyalar, PTT A.Ş.'nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger değildir.'' yazıyor. Daha dün devrimmiş gibi anlatılan şey bugün sadece kurumlara özel oldu. 1 kurumun bile kullanmayacağından adım kadar eminim. (hatta adımdan bile daha eminim)
Bunu anca 5 yaşındaki bebeler ve <80iq insanlar yer.
Hadi kolay gele.
Bikmadılar artık milli kelimesini suistimal etmekten.