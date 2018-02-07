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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PTTMessenger’ın Signal açık kaynak tabanlı yazıldığı ortaya çıktı

PTT'nin mesajlaşma uygulaması PttMessenger'ın yerli olmadığı dedikodularına resmi açıklama geldi. Sadece kurumların kullanabileceği PttMessenger, açık kaynak tabanlı Signal üzerine inşa edilmiş.
1 yıl
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47
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım’ın Afrin bölgesine görüntülü bağlanarak testini yaptığı yerli mesajlaşma uygulaması PttMessenger’ın yerli bir uygulama olmadığı ile ilgili dedikodular yayıldı. PTT, dedikodularla ilgili resmi açıklama yayınladı ve uygulama hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

PTT, uygulamanın Signal isimli açık kaynak taban üzerine inşa edildiğini duyurdu. Geliştirme aşamasında Zebrachat isimli uygulama kullanıldığı da belirtildi.

Open Whisper Systems tarafından geliştirilen Signal, verileri uçtan uca şifrelemek amacıyla ortaya çıkarıldı. Signal’in hem mesajlaşma amacıyla  mobil uygulaması ve hem de sadece şifreleme amacıyla Signal Protokolü adında iki farklı versiyonu bulunuyor. Signal protokolünü WhatsApp, Skype, Google Allo ve Facebook Messenger kullanıyor.


Signal’in protokol tarafını bir kenara bırakıp Github üzerinden tüm kodlayı paylaşılan uygulamasına baktığımızda ufak düzenlemelerle tamamen özelleştirilebilir ve hızlıca yenisi yapılabilecek bir yapıda olduğunu görüyoruz. PttMessenger, Github’daki uygulamanın üzerine özelleştirmeler yapılarak geliştirildi.

PTTMessenger’ın Signal açık kaynak tabanlı yazıldığı ortaya çıktı
PttMessenger.gov.tr adresinde uygulamanın tamamen milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirildiği yazıyor.

Zebrachat tarafını araştırdığımızda ise “Y. Emre Gürbüzer” isimli geliştiricinin 2016 yılında iOS platformunda Zebra.Chat adında bir uygulama yayınladığını ve bu uygulamanın AppStore’dan kaldırıldığını görüyoruz. Zebra.Chat, Github’daki Signal uygulamasının kodları kullanılarak geliştirildi. PTT’nin konu hakkındaki açıklaması şöyle: “Zebrachat, PttMessenger'ın geliştirme aşamasında kullanılan proje ve ürün adıdır.”

Sadece kurumsal müşteriler kullanabilecek                 

PTT’nin açıklamasına göre PttMessenger sadece kurumsal müşteriler için geliştirildi. Uygulamanın tanıtıldığı gün sitedeki slogan kısmı revize edildi ve “Kurumsal mesajlaşma ve haberleşme çözümü” ifadesi eklendi. Önceki sloganda “Kurumsal” ifadesi yer almıyordu.

Sitenin sonuna yeni eklenen bölümde de “PttMessenger'ı yalnızca kurumlar kullanabilir. Çeşitli internet sitelerinde sunulan PttMessenger adlı dosyalar, PTT A.Ş.'nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger değildir.” ifadesi yer alıyor.

Yerli imkânlarla yerli mühendisler tarafından geliştirilen PttMessenger’ın yabancı açık kaynak tabanlı sistemler üzerinde geliştirilmesi yerine tamamen özgün bir şekilde geliştirilmesi, kurumsal bilgi güvenliği açısından daha mantıklı olabilirdi. Bu uygulamayı devlet kurumları ve devlet büyükleri de kullanacak. Her ne kadar uçtan uca şifreleme sistemi olsa da bizim ekstradan sağlayabileceğimiz tek güvenlik önlemi verinin dağıtımını Türkiye’de tutmak olacak.

Yerli işletim sistemi olarak tanımlanan Pardus’un Debian tabanlı olmasını kabul edebiliyoruz. Çünkü işletim sistemi çekirdeği tasarlamak büyük tecrübe ve zaman gerektiriyor. Ancak sıfırdan bir mesajlaşma uygulaması tasarlamak çok zor olmasa gerek.


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Lazeran 1 yıl en beğenilen
- uygulamayı messenger.ptt.gov.tr adresinde yayınla,
- çeşitli haber siteleri bunu görüp haber yapsınlar indirme linkleri koysunlar ve indirmeler yapılsın,
- bt ile uğraşan kişiler de indirme yapıp uygulamanın aslında yüzde yüz yerli olmadığını ortaya çıkarsınlar.
- kullanılan kütüphaneler vs. her şey saçılsın ortaya,
- bunu fark edince uygulamayı siteden kaldır. haber sitelerinin linkleri doğal olarak 404 vermeye başlasın
- bi süre geçtikten sonra biz uygulama falan yayınlamadık de ama iddia edilen kütüphaneleri kullandığını da araya sıkıştır.
- hiçbir şey olmamış gibi hayata devam et, suçlu olan başkaları olsun, linkten dosyayı indirmiş insanlar hayal görmüş olsunlar.
şunu başka bir ülkede yapsalar çok güzel taşak geçerdim de ülkemizde olunca insan cidden kahroluyor. özellikle benzer olayları kötü sonlu kitaplarda okuduğunda.
alıntıdır: eksisozluk.com/...
siteye girince dün apk indirdiğiniz yerde bugün ''Sitemizde kullanıcıların doğrudan indirebileceği bir uygulama dosyası bulunmamaktadır. PttMessenger'ı yalnızca kurumlar kullanabilir. Çeşitli internet sitelerinde sunulan PttMessenger adlı dosyalar, PTT A.Ş.'nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger değildir.'' yazıyor. Daha dün devrimmiş gibi anlatılan şey bugün sadece kurumlara özel oldu. 1 kurumun bile kullanmayacağından adım kadar eminim. (hatta adımdan bile daha eminim)
Bunu anca 5 yaşındaki bebeler ve <80iq insanlar yer.
Hadi kolay gele.
- uygulamayı messenger.ptt.gov.tr adresinde yayınla,- çeşitli haber siteleri bunu görüp haber yapsınlar indirme linkleri koysunlar ve indirmeler yapılsın,
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simbolmina 1 yıl
Vatandaşı olmasan eğlenceli ülke aslında.
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GoldPunch 1 yıl
Klasik milli duygularımızı kullanma hareketleri...
Bikmadılar artık milli kelimesini suistimal etmekten.
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MMistanbul 1 yıl
70 yıllık Saab'ı yerli araba diye ittirdiler bu halka, kıytırık bir mesajlaşma programını yerli ve milli diye ittirmişler çok mu? Boşuna zıplamayın, reklamını yapan yaptı bu saatten sonra program tamamen iptal olsa da fark etmez. Ama hak ettiğimiz bu, hakkımız olanı veriyorlar.
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kalamalka* 1 yıl
Hazır uygulamadan geliştirip sunabilirsin.Ama kalkıp insanları salak yerine koyarak yok öyle bişey demiceksin o zaman.Kaldı ki açık kaynak kodlu olsa bile,whatsapp tan bin kat daha iyi olsa bile bu isim ve bu ürün geliştirme mantığıyla çeyrek oranı bile yakalayamazsınız.Kapalı kutular arkasında tutun siz PTT messenger inizi.En güvenli yer orası zaten.
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HeroMan999 1 yıl
Adı üstünde açık kaynaklı... Yani gelistirilebilir.
Yerli muhendislerimiz geliştirmiş işte..
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kartal172 1 yıl
Rüzgar esti kel göründü. Bunlardan, buralardan ne bekliyorsunuz ki?
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ali9949 1 yıl
buda yerlı otomobile donmus hem yerlı hem milli olmus tabi yersen
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gun 1 yıl Guest-BF8E9B238
Açık kaynak kodlu yazılımlarla çalışmak her zaman kendin yapmaktan iyidir bir çok kişi katkıda bulunur ekleme yapar, güvenliğini arttırır vs vs.
Çok fazla takıyorsunuz yok yerli değil vs olayına. Hani tankın motorunu anlarım savaş anında bulamazsın vs. Ama bu tür yazılımlarda sıfırdan yazmak tam bir zaman israfı.
Bu aynen size komşunuz yemek getirmiş pişirmiş vermiş bedava siz onun yerine kendiniz aynı yemeği pişirip yemenize benziyor.
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Mephalay 1 yıl gun
gun
Açık kaynak kodlu yazılımlarla çalışmak her zaman kendin yapmaktan iyidir bir çok kişi katkıda bulunur ekleme yapar, güvenliğini arttırır vs vs.
Çok fazla takıyorsunuz yok yerli değil vs olayına. Hani tankın motorunu anlarım savaş anında bulamazsın vs. Ama bu tür yazılımlarda sıfırdan yazmak tam bir zaman israfı.
Bu aynen size komşunuz yemek getirmiş pişirmiş vermiş bedava siz onun yerine kendiniz aynı yemeği pişirip yemenize benziyor.

Mesele zaten acik kaynak olmasi degil, "%100 yerli" diye insanlari kandirmaya calismalari.

Bu aynen komsunun yaptigi yemegi alip diger komsuya goturup, "alin yiyin, %100 ben kendi ellerimle yaptim" demeye benziyor.
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fuckulteli 1 yıl gun
gun
Açık kaynak kodlu yazılımlarla çalışmak her zaman kendin yapmaktan iyidir bir çok kişi katkıda bulunur ekleme yapar, güvenliğini arttırır vs vs.
Çok fazla takıyorsunuz yok yerli değil vs olayına. Hani tankın motorunu anlarım savaş anında bulamazsın vs. Ama bu tür yazılımlarda sıfırdan yazmak tam bir zaman israfı.
Bu aynen size komşunuz yemek getirmiş pişirmiş vermiş bedava siz onun yerine kendiniz aynı yemeği pişirip yemenize benziyor.

Çok fazla takıyorsunuz yok yerli değil vs olayına.

Abi fazla takıyorsunuz demek nedir. Kurdukları gerçeği yansıtmayan şeyleri elbette sorgulayacak millet. Bugün "fazla takılmazsak" kandırdıklarını düşünecekler yarın millet aklıyla başka türlü dalga geçecekler.

Bu arada sondaki örnek bence olmadı.
Komşun sana yemek getirdi, bu böyle bir süre devam ediyor. Komşu getiriyor nasıl olsa diye, mutfak bomboş. Komşu bir gün yemek getirmediğinde aç kalırsın.

Komşudan nasılsa ucuza et alıyorum diye besicilik yapmayı kesersen, yarın ya etsiz kalırsın ya da artık çok pahalı da olsa almak zorunda kalırsın.

Google gelecekte (3 sene sonra) Android'i lisanslamaya karar verse (tamam belki öyle hemen yapamaz, gerçi bir ara konuşuluyordu) Apple hariç herkes etkilenir.

Sıfırdan araba yapmayı zaman/para/kar kaybı gördüklerinden yatırımdan kaçtıklarından; Avrupa'dan Amerika'dan araba getirip sattı Koç, Doğuş.. Millet uyandı, biz yapamıyor muyuz diye sesler yükselince oyalaya oyalaya bugüne kadar salladılar. Amerika'nın Avrupa'nın aracını satıp para kazanmak varken neden sıfırdan araç üretme kalkışsın!
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gun 1 yıl fuckulteli
Tamamen baştan yazılmış denilmiş mi bilmiyorum ama öyle anlaşılmış olabilir. Eğer üst kademeler öyle lanse ettiyse açık açık onlarada öyle söylenmiş olabilir ben bir röportajda 4-5 aylık bir süreden bahsediliyordu bu süre böyle birşey için az bir süre zaten belli açık kaynak olduğu.
Çinliler bile açık kaynağı zamanında sök parçala anla tekrar yap olarak anladılar bizimkiler yapınca lütfen olay olmasın öyle yada böyle güzel hizmet verebilirse güvenli olacaksa güzel bir hizmet.
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DarthLuca 1 yıl
Adamlar doğru söylüyor, tamamen yerli çaba ile çalınıp, ufak bir çalışma ile aryüz değiştirilmiş. Yerli ve milli hırsızlar
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patapon_00 1 yıl
Kafayı yememek elde değil, hala milli diye idda edenler var
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tobepeople 1 yıl
Milli anlamında yakın zamanda gurur duyduğum tek kişi Naim Süleymanoğlu'dur hala da gurur duyarım 46 kere dünya rekoru kırdı adam ama böbrek yetmezliğinden hastane de 50 yaşında vefat etti. Böyle bir adama en azından böbreğinin yarısını vermek isteyenler olurdu, keşke adam gibi haberi yapılıp uyumlu böbrek aranmasında yardımcı olunsaydı.
15 Temmuz gazisi diye sapa sağlam adama 3 bin 200 lira maaş bağlanıyor. Güneydoğu'da mayına basmış, bir ayağı olmayan 6. derece sakat sayılan gazi 2154 lira maaş alıyor. Birinci derece sakat (iki bacağı diz üstünden yok ya da iki gözü görmeyen gibi)sayılan dahi 3 bin 200 lira maaş almıyor. Ayrıca Güneydoğu’da gazi olmak için de vurulmak yetmiyor en az yüzde 40 engelli olmak gerekiyor. Güneydoğu’da çarpışıp yüzde 39 engelli diye gazi sayılmayanlar var. Yüzde 40 engelli olduğun zaman 6. derece sakat oluyorsun, yüzde 50 olursa 5, 60 olunca da 4 diye gidiyor ama bu sakatlık derecesi 15 Temmuz gazilerinde aranmıyor!
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