PTTMessenger’ın Signal açık kaynak tabanlı yazıldığı ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Binali Yıldırım’ın Afrin bölgesine görüntülü bağlanarak testini yaptığı yerli mesajlaşma uygulaması PttMessenger’ın yerli bir uygulama olmadığı ile ilgili dedikodular yayıldı. PTT, dedikodularla ilgili resmi açıklama yayınladı ve uygulama hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

PTT, uygulamanın Signal isimli açık kaynak taban üzerine inşa edildiğini duyurdu. Geliştirme aşamasında Zebrachat isimli uygulama kullanıldığı da belirtildi.

Open Whisper Systems tarafından geliştirilen Signal, verileri uçtan uca şifrelemek amacıyla ortaya çıkarıldı. Signal’in hem mesajlaşma amacıyla mobil uygulaması ve hem de sadece şifreleme amacıyla Signal Protokolü adında iki farklı versiyonu bulunuyor. Signal protokolünü WhatsApp, Skype, Google Allo ve Facebook Messenger kullanıyor.

Signal’in protokol tarafını bir kenara bırakıp Github üzerinden tüm kodlayı paylaşılan uygulamasına baktığımızda ufak düzenlemelerle tamamen özelleştirilebilir ve hızlıca yenisi yapılabilecek bir yapıda olduğunu görüyoruz. PttMessenger, Github’daki uygulamanın üzerine özelleştirmeler yapılarak geliştirildi.

PttMessenger.gov.tr adresinde uygulamanın tamamen milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirildiği yazıyor.

Zebrachat tarafını araştırdığımızda ise “Y. Emre Gürbüzer” isimli geliştiricinin 2016 yılında iOS platformunda Zebra.Chat adında bir uygulama yayınladığını ve bu uygulamanın AppStore’dan kaldırıldığını görüyoruz. Zebra.Chat, Github’daki Signal uygulamasının kodları kullanılarak geliştirildi. PTT’nin konu hakkındaki açıklaması şöyle: “Zebrachat, PttMessenger'ın geliştirme aşamasında kullanılan proje ve ürün adıdır.”

Sadece kurumsal müşteriler kullanabilecek

PTT’nin açıklamasına göre PttMessenger sadece kurumsal müşteriler için geliştirildi. Uygulamanın tanıtıldığı gün sitedeki slogan kısmı revize edildi ve “Kurumsal mesajlaşma ve haberleşme çözümü” ifadesi eklendi. Önceki sloganda “Kurumsal” ifadesi yer almıyordu.

Sitenin sonuna yeni eklenen bölümde de “PttMessenger'ı yalnızca kurumlar kullanabilir. Çeşitli internet sitelerinde sunulan PttMessenger adlı dosyalar, PTT A.Ş.'nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger değildir.” ifadesi yer alıyor.

Yerli imkânlarla yerli mühendisler tarafından geliştirilen PttMessenger’ın yabancı açık kaynak tabanlı sistemler üzerinde geliştirilmesi yerine tamamen özgün bir şekilde geliştirilmesi, kurumsal bilgi güvenliği açısından daha mantıklı olabilirdi. Bu uygulamayı devlet kurumları ve devlet büyükleri de kullanacak. Her ne kadar uçtan uca şifreleme sistemi olsa da bizim ekstradan sağlayabileceğimiz tek güvenlik önlemi verinin dağıtımını Türkiye’de tutmak olacak.

Yerli işletim sistemi olarak tanımlanan Pardus’un Debian tabanlı olmasını kabul edebiliyoruz. Çünkü işletim sistemi çekirdeği tasarlamak büyük tecrübe ve zaman gerektiriyor. Ancak sıfırdan bir mesajlaşma uygulaması tasarlamak çok zor olmasa gerek.